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Экономика Грузии продолжает расти – последняя статистика
Экономика Грузии продолжает расти – последняя статистика
Наибольший рост во втором квартале 2021 года показали, в частности, сферы отдыха и развлечений, а также торговли 18.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-18T09:01+0400
2021-09-18T09:01+0400
2021-09-18T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Рост ВВП Грузии во втором квартале 2021 года составил 29,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Согласно предварительным данным, в текущих ценах ВВП в первом квартале 2021 года составил около 4,8 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 10,3%, а ВВП на душу населения составил 1 282,7 доллара (год назад – 952,9 доллара).Какие сферы растут, а какие падаютНаибольший рост во втором квартале 2021 года показали сферы отдыха и развлечений, обеспечения местами размещения и продуктами питания, торговли и транспорта.Спад во втором квартале показали сферы сельского, лесного, рыбного хозяйств (-2,3%) и образования (-1,4%).В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом и строительства.По прогнозам Национального банка Грузии, при базовом сценарии экономика страны вырастет на 8,5%, оптимистическом – 10% и пессимистическом – 6%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия
Экономика Грузии продолжает расти – последняя статистика
Наибольший рост во втором квартале 2021 года показали, в частности, сферы отдыха и развлечений, а также торговли
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik.
Рост ВВП Грузии во втором квартале 2021 года составил 29,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в материалах
Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Согласно предварительным данным, в текущих ценах ВВП в первом квартале 2021 года составил около 4,8 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 10,3%, а ВВП на душу населения составил 1 282,7 доллара (год назад – 952,9 доллара).
Какие сферы растут, а какие падают
Наибольший рост во втором квартале 2021 года показали сферы отдыха и развлечений, обеспечения местами размещения и продуктами питания, торговли и транспорта.
ТОП-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в II квартале 2021 года
|Сфера экономики
|Рост, %
|Искусство, отдых и развлечения
|133,6
|Обеспечения местами размещения и продуктами питания
|75,5
|Информации и коммуникация
|56,2
|Оптовая и розничная торговля; Ремонт автомобилей и мотоциклов
|53,9
|Водоснабжение; Канализация, управление отходами и борьба с загрязнением
|49,8
Спад во втором квартале показали сферы сельского, лесного, рыбного хозяйств (-2,3%) и образования (-1,4%).
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом и строительства.
ТОП-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в II квартале 2021 года
|Сфера экономики
|Удельный вес в ВВП, %
|Торговля
|15,9
|Перерабатывающая промышленность
|11,6
|Операции с недвижимостью
|9,6
|Строительство
|8,6
|Сельское, лесное и рыболовное хозяйства
|7,8
По прогнозам Национального банка Грузии, при базовом сценарии экономика страны вырастет на 8,5%, оптимистическом – 10% и пессимистическом – 6%.
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