https://sputnik-georgia.ru/20210918/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--poslednyaya-statistika-259682772.html

Экономика Грузии продолжает расти – последняя статистика

Экономика Грузии продолжает расти – последняя статистика

Наибольший рост во втором квартале 2021 года показали, в частности, сферы отдыха и развлечений, а также торговли 18.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Рост ВВП Грузии во втором квартале 2021 года составил 29,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Согласно предварительным данным, в текущих ценах ВВП в первом квартале 2021 года составил около 4,8 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 10,3%, а ВВП на душу населения составил 1 282,7 доллара (год назад – 952,9 доллара).Какие сферы растут, а какие падаютНаибольший рост во втором квартале 2021 года показали сферы отдыха и развлечений, обеспечения местами размещения и продуктами питания, торговли и транспорта.Спад во втором квартале показали сферы сельского, лесного, рыбного хозяйств (-2,3%) и образования (-1,4%).В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом и строительства.По прогнозам Национального банка Грузии, при базовом сценарии экономика страны вырастет на 8,5%, оптимистическом – 10% и пессимистическом – 6%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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