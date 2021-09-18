Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210918/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--poslednyaya-statistika-259682772.html
Экономика Грузии продолжает расти – последняя статистика
Экономика Грузии продолжает расти – последняя статистика
Наибольший рост во втором квартале 2021 года показали, в частности, сферы отдыха и развлечений, а также торговли 18.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-18T09:01+0400
2021-09-18T09:01+0400
экономика
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/10/259637086_0:0:3127:1759_1920x0_80_0_0_8988daf96642ef992832d6ade1c5312a.jpg
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Рост ВВП Грузии во втором квартале 2021 года составил 29,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Согласно предварительным данным, в текущих ценах ВВП в первом квартале 2021 года составил около 4,8 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 10,3%, а ВВП на душу населения составил 1 282,7 доллара (год назад – 952,9 доллара).Какие сферы растут, а какие падаютНаибольший рост во втором квартале 2021 года показали сферы отдыха и развлечений, обеспечения местами размещения и продуктами питания, торговли и транспорта.Спад во втором квартале показали сферы сельского, лесного, рыбного хозяйств (-2,3%) и образования (-1,4%).В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом и строительства.По прогнозам Национального банка Грузии, при базовом сценарии экономика страны вырастет на 8,5%, оптимистическом – 10% и пессимистическом – 6%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/10/259637086_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_44739f742329b23730d2d5e23844c7a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия

Экономика Грузии продолжает расти – последняя статистика

09:01 18.09.2021
710
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliБатумские рестораны и кафе на приморском бульваре
Батумские рестораны и кафе на приморском бульваре - Sputnik Грузия, 1920, 18.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Наибольший рост во втором квартале 2021 года показали, в частности, сферы отдыха и развлечений, а также торговли
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Рост ВВП Грузии во втором квартале 2021 года составил 29,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Согласно предварительным данным, в текущих ценах ВВП в первом квартале 2021 года составил около 4,8 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 10,3%, а ВВП на душу населения составил 1 282,7 доллара (год назад – 952,9 доллара).

Какие сферы растут, а какие падают

Наибольший рост во втором квартале 2021 года показали сферы отдыха и развлечений, обеспечения местами размещения и продуктами питания, торговли и транспорта.

ТОП-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в II квартале 2021 года

Сфера экономики Рост, %
Искусство, отдых и развлечения 133,6
Обеспечения местами размещения и продуктами питания 75,5
Информации и коммуникация 56,2
Оптовая и розничная торговля; Ремонт автомобилей и мотоциклов 53,9
Водоснабжение; Канализация, управление отходами и борьба с загрязнением 49,8
Спад во втором квартале показали сферы сельского, лесного, рыбного хозяйств (-2,3%) и образования (-1,4%).
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом и строительства.

ТОП-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в II квартале 2021 года

Сфера экономики Удельный вес в ВВП, %
Торговля 15,9
Перерабатывающая промышленность 11,6
Операции с недвижимостью 9,6
Строительство 8,6
Сельское, лесное и рыболовное хозяйства 7,8
По прогнозам Национального банка Грузии, при базовом сценарии экономика страны вырастет на 8,5%, оптимистическом – 10% и пессимистическом – 6%.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
220000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:36Курс лари на субботу – 3,1112 GEL/$1
09:01Экономика Грузии продолжает расти – последняя статистика
07:01Фермеры Кахети заработали 120 миллионов лари на винограде
ВчераПрезидент Грузии наградила победителей грантового конкурса эмигрантов
ВчераПремьер Грузии прокомментировал экстрадицию экс-главы военной полиции
ВчераВ Грузии появился новый сервис – "Налоговый калькулятор"
ВчераВ Грузии планируют упростить таможенные процедуры
ВчераПрослушка священнослужителей – Патриархия Грузии делает заявление
ВчераГрузинские компании приняли участие в агровыставке в Италии
ВчераКомпания Netflix ответила Ноне Гаприндашвили
ВчераНа борьбу с коронавирусом Грузия получит дополнительно 5,4 млн долларов
ВчераЭпидситуация в Грузии стабилизируется, но показатель инфицирования все еще высок
ВчераМегису Кардава по одному из обвинений грозит в Грузии бессрочное заключение
ВчераГрузия в этом году завезет 200 тысяч доз вакцин против гриппа
ВчераКак проходил 21-й саммит ШОС в Душанбе - видео
ВчераВ России испытали новую противоракету системы ПРО - видео
ВчераПодтопленные дома и уничтоженный урожай: дожди на западе Грузии создали проблемы сельчанам
ВчераГрузия получит вакцину Johnson & Johnson в конце октября
ВчераГрузинские НПО обвинили "Мечту" в попытке дискредитации
Вчера"Защитники Рионского ущелья" выходят из переговоров с правительством Грузии