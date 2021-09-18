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Фермеры Кахети заработали 120 миллионов лари на винограде
Фермеры Кахети заработали 120 миллионов лари на винограде
Уборка винограда в Кахети в разгаре, урожай на переработку принимают около 170 винзаводов 18.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-18T07:01+0400
2021-09-18T07:01+0400
экономика
новости
грузия
ртвели 2021
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. В рамках Ртвели-2021 в Кахети переработано до 130 тысяч тонн винограда, в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национального агентства вина.Виноград на заводы сдали до 13 тысяч фермеров, заработав примерно 120 миллионов лари.В рамках ртвели уже переработано 75 тысяч тонн винограда сорта "ркацители", 46 тысяч тонн "саперави", 3 тысячи тонн "кахури мцване". Остальное – виноград других сортов.Виноград нового урожая принимают до 170 больших, малых и средних винных предприятий.К этому времени сбор и сдача винограда на заводы активно проходит во всех муниципалитетах Кахети, кроме Сагареджо, который подключится к процессу сдачи урожая со следующей недели. Для беспрепятственного проведения ртвели в Телави в круглосуточном режиме работает координационный штаб.В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай винограда высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили 310 миллионов лари.С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, ртвели 2021

Фермеры Кахети заработали 120 миллионов лари на винограде

07:01 18.09.2021
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© Facebook / National Wine Agency of Georgia / FB Ртвели в Кахети
Ртвели в Кахети - Sputnik Грузия, 1920, 18.09.2021
© Facebook / National Wine Agency of Georgia / FB
Уборка винограда в Кахети в разгаре, урожай на переработку принимают около 170 винзаводов
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. В рамках Ртвели-2021 в Кахети переработано до 130 тысяч тонн винограда, в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национального агентства вина.
Виноград на заводы сдали до 13 тысяч фермеров, заработав примерно 120 миллионов лари.
В рамках ртвели уже переработано 75 тысяч тонн винограда сорта "ркацители", 46 тысяч тонн "саперави", 3 тысячи тонн "кахури мцване". Остальное – виноград других сортов.
Виноград нового урожая принимают до 170 больших, малых и средних винных предприятий.
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К этому времени сбор и сдача винограда на заводы активно проходит во всех муниципалитетах Кахети, кроме Сагареджо, который подключится к процессу сдачи урожая со следующей недели. Для беспрепятственного проведения ртвели в Телави в круглосуточном режиме работает координационный штаб.
В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай винограда высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.
В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили 310 миллионов лари.
С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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