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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20210918/gakhariya-i-saakashvili-na-odnom-plakate-predvybornaya-bitva-pereshla-na-ulitsy-259702609.html
Гахария и Саакашвили на одном плакате: предвыборная битва перешла на улицы
Гахария и Саакашвили на одном плакате: предвыборная битва перешла на улицы
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" свою причастность отрицают, однако сама идея плаката председателю партии понравилась 18.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-18T17:58+0400
2021-09-18T19:43+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
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грузия
михаил саакашвили
единое нацдвижение
грузинская мечта
георгий гахария
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. В Тбилиси за две недели до выборов появились баннеры с антирекламой оппозиции, причастность к которой правящая партия отрицает.На баннерах, расклеенных на щитах для уличной рекламы, на белом фоне с пятнами крови изображены экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, кандидат в мэры Тбилиси от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, кандидат от партии "Для Грузии" и экс-премьер Георгий Гахария, гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, лидер "Европейской Грузии" Гига Бокерия и ведущий телеканала "ТВ Пирвели" Нодар Меладзе. Баннер подписан словами "Нет "Нацдвижению", нет злу, нет предательству".В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" свою причастность отрицают, однако сама идея такого плаката председателю партии Ираклию Кобахидзе понравилась."У всех в этой стране есть право на свободу выражения. Кому-то нравится такая форма, кому-то нет. Этот баннер, как видно, является подарком "благодарного" народа оппозиции, которая в течение девяти лет пребывания у власти отличалась жестокостью", – сказал Кобахидзе.Глава "Грузинской мечты" отметил, что такая форма выражения способствует поляризации, но подчеркнул, что то же самое делают оппозиционные телеканалы и оппозиция в целом.В оппозиции же в плакатах увидели руку власти.Другие партии пока воздерживаются от комментариев по поводу необычных баннеров.Кто стоит за столь необычной рекламой – пока неизвестно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, единое нацдвижение, грузинская мечта, георгий гахария

Гахария и Саакашвили на одном плакате: предвыборная битва перешла на улицы

17:58 18.09.2021 (обновлено: 19:43 18.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovПредвыборная реклама - баннер партии "Граждане" и Алеко Элисашвили
Предвыборная реклама - баннер партии Граждане и Алеко Элисашвили - Sputnik Грузия, 1920, 18.09.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" свою причастность отрицают, однако сама идея плаката председателю партии понравилась
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. В Тбилиси за две недели до выборов появились баннеры с антирекламой оппозиции, причастность к которой правящая партия отрицает.
На баннерах, расклеенных на щитах для уличной рекламы, на белом фоне с пятнами крови изображены экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, кандидат в мэры Тбилиси от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, кандидат от партии "Для Грузии" и экс-премьер Георгий Гахария, гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, лидер "Европейской Грузии" Гига Бокерия и ведущий телеканала "ТВ Пирвели" Нодар Меладзе. Баннер подписан словами "Нет "Нацдвижению", нет злу, нет предательству".
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" свою причастность отрицают, однако сама идея такого плаката председателю партии Ираклию Кобахидзе понравилась.
"У всех в этой стране есть право на свободу выражения. Кому-то нравится такая форма, кому-то нет. Этот баннер, как видно, является подарком "благодарного" народа оппозиции, которая в течение девяти лет пребывания у власти отличалась жестокостью", – сказал Кобахидзе.
Глава "Грузинской мечты" отметил, что такая форма выражения способствует поляризации, но подчеркнул, что то же самое делают оппозиционные телеканалы и оппозиция в целом.
В оппозиции же в плакатах увидели руку власти.
"Это язык ненависти, который очень характерен для власти", – сказала лидер партии "Время" и кандидат на пост председателя тбилисского совещательного органа – сакребуло от части оппозиции Элене Хоштария.
Другие партии пока воздерживаются от комментариев по поводу необычных баннеров.
Кто стоит за столь необычной рекламой – пока неизвестно.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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