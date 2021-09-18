https://sputnik-georgia.ru/20210918/gakhariya-i-saakashvili-na-odnom-plakate-predvybornaya-bitva-pereshla-na-ulitsy-259702609.html

Гахария и Саакашвили на одном плакате: предвыборная битва перешла на улицы

Гахария и Саакашвили на одном плакате: предвыборная битва перешла на улицы

В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" свою причастность отрицают, однако сама идея плаката председателю партии понравилась 18.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-18T17:58+0400

2021-09-18T17:58+0400

2021-09-18T19:43+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

единое нацдвижение

грузинская мечта

георгий гахария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/05/259328440_0:214:3067:1939_1920x0_80_0_0_e386537b02b90e3fb9a6631ef55b0d83.jpg

ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. В Тбилиси за две недели до выборов появились баннеры с антирекламой оппозиции, причастность к которой правящая партия отрицает.На баннерах, расклеенных на щитах для уличной рекламы, на белом фоне с пятнами крови изображены экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, кандидат в мэры Тбилиси от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, кандидат от партии "Для Грузии" и экс-премьер Георгий Гахария, гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, лидер "Европейской Грузии" Гига Бокерия и ведущий телеканала "ТВ Пирвели" Нодар Меладзе. Баннер подписан словами "Нет "Нацдвижению", нет злу, нет предательству".В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" свою причастность отрицают, однако сама идея такого плаката председателю партии Ираклию Кобахидзе понравилась."У всех в этой стране есть право на свободу выражения. Кому-то нравится такая форма, кому-то нет. Этот баннер, как видно, является подарком "благодарного" народа оппозиции, которая в течение девяти лет пребывания у власти отличалась жестокостью", – сказал Кобахидзе.Глава "Грузинской мечты" отметил, что такая форма выражения способствует поляризации, но подчеркнул, что то же самое делают оппозиционные телеканалы и оппозиция в целом.В оппозиции же в плакатах увидели руку власти.Другие партии пока воздерживаются от комментариев по поводу необычных баннеров.Кто стоит за столь необычной рекламой – пока неизвестно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, михаил саакашвили, единое нацдвижение, грузинская мечта, георгий гахария