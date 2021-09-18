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Гахария обнародовал результаты тестирования на наркотики
Гахария обнародовал результаты тестирования на наркотики
Автор инициативы пройти тестирование Каха Каладзе хоть и сдал тест на наркотики еще 6 сентября, своих результатов он не публиковал 18.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-18T15:32+0400
2021-09-18T15:33+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Кандидат в мэры Тбилиси и лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария опубликовал результаты своего тестирования на наркотики, которые показали, что в его крови запрещенных веществ не обнаружено.С инициативой пройти тестирование на наркотики выступил в начале сентября действующий мэр города Каха Каладзе.Гахария сдал тест на наркотики в австрийской клинике Rudolfinerhaus, заявив, что грузинские власти готовят против него провокацию."В результате детального исследования экспертизы, проведенной в ведущем госпитале Вены Rudolfinerhaus, не подтверждено употребление каких-либо наркотических веществ", – написал Гахария на своей странице в соцсети Facebook, прикрепив результаты исследования крови и мочи.По его словам, исследования по волосам, которые определяют употреблял ли человек наркотики в более длительный период, будут обнародованы спустя несколько дней.Сам Каладзе хоть и сдал тест на наркотики еще 6 сентября, своих результатов не публиковал, просто заявив, что тест ничего у него не выявил.Остальные кандидаты инициативу Каладзе не поддержали.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, георгий гахария

Гахария обнародовал результаты тестирования на наркотики

15:32 18.09.2021 (обновлено: 15:33 18.09.2021)
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© press-service of George GakhariaГеоргий Гахария на презентации партии "За Грузию"
Георгий Гахария на презентации партии За Грузию - Sputnik Грузия, 1920, 18.09.2021
© press-service of George Gakharia
Автор инициативы пройти тестирование Каха Каладзе хоть и сдал тест на наркотики еще 6 сентября, своих результатов он не публиковал
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Кандидат в мэры Тбилиси и лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария опубликовал результаты своего тестирования на наркотики, которые показали, что в его крови запрещенных веществ не обнаружено.
С инициативой пройти тестирование на наркотики выступил в начале сентября действующий мэр города Каха Каладзе.
Гахария сдал тест на наркотики в австрийской клинике Rudolfinerhaus, заявив, что грузинские власти готовят против него провокацию.
"В результате детального исследования экспертизы, проведенной в ведущем госпитале Вены Rudolfinerhaus, не подтверждено употребление каких-либо наркотических веществ", – написал Гахария на своей странице в соцсети Facebook, прикрепив результаты исследования крови и мочи.
По его словам, исследования по волосам, которые определяют употреблял ли человек наркотики в более длительный период, будут обнародованы спустя несколько дней.
Сам Каладзе хоть и сдал тест на наркотики еще 6 сентября, своих результатов не публиковал, просто заявив, что тест ничего у него не выявил.
Остальные кандидаты инициативу Каладзе не поддержали.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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