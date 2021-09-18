https://sputnik-georgia.ru/20210918/ischenko-v-afganistane-verkhushka-talibov-nauchilas-nosit-smoking-259702017.html
Ищенко: в Афганистане верхушка талибов научилась носить смокинг
Ищенко: в Афганистане верхушка талибов научилась носить смокинг
Ящик Пандоры уже открыт, и в нем куча оружия, говорит обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко о ситуации в Афганистане. О чем он заявил в студии... 18.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-18T16:15+0400
2021-09-18T16:15+0400
2021-09-18T16:34+0400
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Гость Sputnik считает, что США намеренно накачали "Талибан"* оружием и деньгами, а ведь могли бы передать все свои базы правительственным войскам страны. Вашингтон по максимуму запустил хаотизацию, а Россия и Китай с союзниками теперь пытаются по максимуму достичь стабилизации. Согласовать единую позицию по Афганистану предложил российский президент Владимир Путин на саммите ШОС в Таджикистане. Как сложатся отношения стран Шанхайской организации сотрудничества с "договороспособными талибами*, которые научились носить фрак и бабочку"? На этот и другие вопросы отвечает обозреватель.* – террористическая организация, запрещенная в России.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, видео, мультимедиа, видео
Ищенко: в Афганистане верхушка талибов научилась носить смокинг
16:15 18.09.2021 (обновлено: 16:34 18.09.2021)
Ящик Пандоры уже открыт, и в нем куча оружия, говорит обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко о ситуации в Афганистане. О чем он заявил в студии Sputnik в Москве – смотрите в видео
Гость Sputnik
считает, что США намеренно накачали "Талибан"* оружием и деньгами, а ведь могли бы передать все свои базы правительственным войскам страны.
Вашингтон по максимуму запустил хаотизацию, а Россия и Китай с союзниками теперь пытаются по максимуму достичь стабилизации. Согласовать единую позицию по Афганистану предложил российский президент Владимир Путин на саммите ШОС в Таджикистане.
Как сложатся отношения стран Шанхайской организации сотрудничества с "договороспособными талибами*, которые научились носить фрак и бабочку"? На этот и другие вопросы отвечает обозреватель.
* – террористическая организация, запрещенная в России.