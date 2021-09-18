https://sputnik-georgia.ru/20210918/nablyudateli-na-vyborakh-v-gruzii-2021-tsik-gruzii-zaregistriroval-bolee-100-organizatsiy-259705572.html

Наблюдатели на выборах в Грузии 2021: ЦИК Грузии зарегистрировал более 100 организаций

Наблюдатели на выборах в Грузии 2021: ЦИК Грузии зарегистрировал более 100 организаций

Для наблюдения за ходом выборов пришлют миссии ОБСЕ/БДИПЧ и представительство ЕС 18.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-18T20:20+0400

2021-09-18T20:20+0400

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местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. ЦИК Грузии на сегодняшний день зарегистрировал 71 местную и 33 международных организаций для наблюдения за ходом предвыборной кампании и выборов в органы местной власти.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.На сегодняшний день регистрацию среди местных наблюдательских организаций прошли все авторитетные НПО, которые следят за ходом выборов и оперативно представляют материалы о нарушениях в ходе предвыборной кампании и в день голосования. Среди них "Ассоциация молодых юристов", "Международная прозрачность – Грузия", "Международное общество для справедливых выборов и демократии", "Многонациональная Грузия" и другие.Также ЦИК Грузии зарегистрировал 33 международных организаций для наблюдения за выборами. Среди них международные организации, посольства и избирательные комиссии различных стран.Для наблюдения за ходом выборов пришлют миссии ОБСЕ/БДИПЧ и представительство ЕС.Для освещения предвыборных процессов и выборов регистрацию прошли также 492 журналиста и оператора от 41 СМИ.В выборах принимают участие 50 партий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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