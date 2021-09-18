https://sputnik-georgia.ru/20210918/nizhniy-novgorod---arsenal-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-259704292.html

"Нижний Новгород" - "Арсенал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Нижний Новгород" - "Арсенал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Нижний Новгород" и "Арсенал" 18.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-18T18:41+0400

2021-09-18T18:41+0400

2021-09-18T19:48+0400

прогноз на футбольный матч

футбол

фк "арсенал" тула

чемпионат россии по футболу

нижний новогород

спорт

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Программа второго игрового дня VIII тура чемпионата России по футболу откроется матчем между дебютантом РПЛ – "Нижним Новгородом" и тульским "Арсеналом".В прошлом сезоне "Нижний Новгород" великолепно проявил себя в ФНЛ, но мало кто ожидал, что подопечные Александра Кержакова будут очень достойно смотреться и в элите российского футбола. После семи туров команда набрала 11 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице.Любопытно, что оба поражения "НН" потерпел у себя дома, проиграв "Уфе" и "Ростову" с одинаковым счетом 1:2.Прошлый чемпионат "Арсенал" повел в борьбе за выживание. В конечном итоге "канониры" сохранили прописку в РПЛ, но, кажется, что им вновь предстоит та же миссия. Тульский клуб одержал только одну победу, набрал всего пять очков и занимает предпоследнее место в таблице.Исправлять ситуацию призвали опытного Миодрага Божовича, который хорошо знаком с чемпионатом России и уже работал с "Арсеналом" в сезоне 2017/2018. Надо отдать должное черногорскому специалисту. В первом матче под его руководством "канониры" сыграли вничью с ЦСКА 2:2. В сложившейся для "Арсенала" ситуации даже один балл на вес золота.В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Победа "НН" оценивается коэффициентом 2,5 (против 3,15 у "Арсенала"). С одной стороны, "НН" неплохо было бы уже и победить дома, но с другой – Божович гораздо более опытный тренер, чем Кержаков. Предположу, что "Арсенал" отдаст инициативу сопернику, будут действовать вторым номером и уповать на контратаки. Думаю, "НН" в третий раз подряд не сможет выиграть дома и "канониры" увезут из Нижнего одно или три очка.Ставка: "Арсенал" не проиграет за 1,58.

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