https://sputnik-georgia.ru/20210918/reku-aragvi-proveryat-na-chistotu-v-chest-prazdnika-259699666.html

Реку Арагви проверят на чистоту в честь праздника

Реку Арагви проверят на чистоту в честь праздника

Пробы из воды были взяты в связи со Всемирным днем мониторинга воды, который ежегодно отмечается 18 сентября 18.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-18T15:00+0400

2021-09-18T15:00+0400

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новости

грузия

национальное агентство охраны окружающей среды

экология

арагви

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Специалисты по мониторингу загрязнения окружающей среды взяли пробы воды из реки Арагви на проверку чистоты.В сообщении Национального агентства окружающей среды говорится, что в лаборатории будут определены физико-химические параметры и проверено наличие органических и неорганических загрязняющих веществ, а также тяжелых металлов. Результаты анализа станут известны через несколько дней."Национальное агентство окружающей среды предприняло значительные шаги для улучшения мониторинга качества воды. Лаборатория анализа атмосферного воздуха, воды и почвы Агентства была оснащена самым современным оборудованием, которое увеличило мониторинг и количество определяемых параметров", – отмечается в сообщении.Пробы из воды были взяты в связи со Всемирным днем мониторинга воды, который ежегодно отмечается 18 сентября. Праздник был учрежден в 2003 году Американским фондом чистой воды (ACWF) и с тех пор отмечается ежегодно. Традиционное мероприятие этого дня – взятие проб воды в разных водоемах планеты для оценки ее качества и безопасности для жизни людей и живых организмов.В последние годы этот день стал информационно-образовательной программой, направленной на повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и участие в защите от загрязнения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, национальное агентство охраны окружающей среды, экология, арагви