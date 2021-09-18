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Самые популярные грузинские вина
Самые популярные грузинские вина
В самом "винном" регионе Грузии, в Кахетии, вовсю идёт сбор и сдача винограда. Подробнее о сортах грузинских вин - смотрите в видеоинфографике Sputnik 18.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-18T00:11+0400
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инфографика
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грузинское вино
вино и виноделие грузии
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В Грузии произрастает более 500 сортов винограда, большинство из которых растет именно в Кахетии. По данным Национального агентства вина, в рамках Ртвели-2021 в Кахетии уже переработано до 120 тысяч тонн винограда - это 45% урожая. Суточная переработка винограда находится в пределах 10 тысяч тонн.В рамках ртвели уже переработано до 70 тысяч тонн винограда сорта "ркацители", до 42 тысяч тонн "саперави", до 3 тысяч тонн "кахури мцване". Остальное – виноград других сортов.Для поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.В видеографике Sputnik Грузия вы узнаете информацию о самых популярных грузинских винах.
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инфографика, мультимедиа, грузинское вино, вино и виноделие грузии, видео

Самые популярные грузинские вина

00:11 18.09.2021
507
В самом "винном" регионе Грузии, в Кахетии, вовсю идёт сбор и сдача винограда. Подробнее о сортах грузинских вин - смотрите в видеоинфографике Sputnik
В Грузии произрастает более 500 сортов винограда, большинство из которых растет именно в Кахетии. По данным Национального агентства вина, в рамках Ртвели-2021 в Кахетии уже переработано до 120 тысяч тонн винограда - это 45% урожая. Суточная переработка винограда находится в пределах 10 тысяч тонн.
В рамках ртвели уже переработано до 70 тысяч тонн винограда сорта "ркацители", до 42 тысяч тонн "саперави", до 3 тысяч тонн "кахури мцване". Остальное – виноград других сортов.
Для поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.
В видеографике Sputnik Грузия вы узнаете информацию о самых популярных грузинских винах.
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