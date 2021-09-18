https://sputnik-georgia.ru/20210918/samye-populyarnye-gruzinskie-vina-259694164.html

Самые популярные грузинские вина

Самые популярные грузинские вина

В самом "винном" регионе Грузии, в Кахетии, вовсю идёт сбор и сдача винограда. Подробнее о сортах грузинских вин - смотрите в видеоинфографике Sputnik 18.09.2021, Sputnik Грузия

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грузинское вино

вино и виноделие грузии

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В Грузии произрастает более 500 сортов винограда, большинство из которых растет именно в Кахетии. По данным Национального агентства вина, в рамках Ртвели-2021 в Кахетии уже переработано до 120 тысяч тонн винограда - это 45% урожая. Суточная переработка винограда находится в пределах 10 тысяч тонн.В рамках ртвели уже переработано до 70 тысяч тонн винограда сорта "ркацители", до 42 тысяч тонн "саперави", до 3 тысяч тонн "кахури мцване". Остальное – виноград других сортов.Для поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.В видеографике Sputnik Грузия вы узнаете информацию о самых популярных грузинских винах.

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инфографика, мультимедиа, грузинское вино, вино и виноделие грузии, видео