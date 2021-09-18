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В Грузии объявили неделю безвозмездного донорства крови
В Грузии объявили неделю безвозмездного донорства крови
В Центре по контролю заболеваний подчеркнули, что в любой момент любому из жителей страны может понадобиться кровь для поддержания жизни 18.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-18T12:30+0400
2021-09-18T12:30+0400
2021-09-18T12:30+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Национальный центр по контролю заболеваний объявил неделю безвозмездной и добровольной сдачи крови.Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здравоохранения запустил кампанию под названием "Поделимся жизнью друг с другом". Ее поддержали Федерация здравоохранения Грузии и Фонд укрепления здоровья и просвещения Грузии.В Центре подчеркнули, что в любой момент любому из жителей страны может понадобиться кровь для поддержания жизни."Один бескорыстный донор может спасти три жизни своим пожертвованием!" – отметили в Центре, призвав население поддержать кампанию.Пандемия COVID-19 привела к сокращению запасов крови во всем мире на 20-30%. Грузия, как и многие другие страны, сталкивается с вызовом, однако несмотря на коронавирус, ограниченную мобильность и другие проблемы доноры крови продолжают сдавать кровь пациентам, для которых ее переливание жизненно важно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, здравоохранение в грузии
В Грузии объявили неделю безвозмездного донорства крови
В Центре по контролю заболеваний подчеркнули, что в любой момент любому из жителей страны может понадобиться кровь для поддержания жизни
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Национальный центр по контролю заболеваний объявил неделю безвозмездной и добровольной сдачи крови.
Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здравоохранения запустил кампанию под названием "Поделимся жизнью друг с другом". Ее поддержали Федерация здравоохранения Грузии и Фонд укрепления здоровья и просвещения Грузии.
В Центре подчеркнули, что в любой момент любому из жителей страны может понадобиться кровь для поддержания жизни.
"Один бескорыстный донор может спасти три жизни своим пожертвованием!" – отметили в Центре, призвав население поддержать кампанию.
Пандемия COVID-19 привела к сокращению запасов крови во всем мире на 20-30%. Грузия, как и многие другие страны, сталкивается с вызовом, однако несмотря на коронавирус, ограниченную мобильность и другие проблемы доноры крови продолжают сдавать кровь пациентам, для которых ее переливание жизненно важно.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.