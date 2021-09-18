https://sputnik-georgia.ru/20210918/v-pravyaschey-partii-gruzii-nazvali-priemlemuyu-oppozitsiyu-259702496.html

В правящей партии Грузии назвали приемлемую оппозицию

В правящей партии Грузии назвали приемлемую оппозицию

Одними из неконструктивных оппозиционных сил были названы партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" и партия "Лело" 18.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-18T17:03+0400

2021-09-18T17:03+0400

2021-09-18T17:30+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

новости

грузия

ираклий гарибашвили

оппозиция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/06/259353368_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_a5524d4a7f6ffaeca0c71844a8bfc533.jpg

ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. "Европейские социалисты", "Граждане" и "Третья сила" являются приемлемой для власти конструктивной оппозицией, заявил премьер-министр Грузии, политический секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили.Заявление Гарибашвили сделал за две недели до выборов в органы местной власти, на фоне пика предвыборной кампании и накаляющейся обстановки. Власти в своей предвыборной кампании делают акцент на борьбу с радикальной оппозицией."Есть партии, те же "Европейские социалисты", партия Элисашвили, партия Вашадзе которые являются конструктивными, в отличие от партий Гахария, "Лело", которые являются частью "Нацдвижения" и Саакашвили", – заявил Гарибашвили, отвечая на вопрос, кто является конструктивной оппозицией в Грузии.Между тем, все опросы общественного мнения перед выборами указывают на то, что главная борьба на выборах развернется между "Грузинской мечтой", "Единым национальным движением" и партией Гахария. Остальные партии сыграют лишь роль статистов и получат не более 5% голосов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, оппозиция