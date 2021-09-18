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Местные выборы в Грузии 2021
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В правящей партии Грузии назвали приемлемую оппозицию
В правящей партии Грузии назвали приемлемую оппозицию
Одними из неконструктивных оппозиционных сил были названы партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" и партия "Лело" 18.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-18T17:03+0400
2021-09-18T17:30+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. "Европейские социалисты", "Граждане" и "Третья сила" являются приемлемой для власти конструктивной оппозицией, заявил премьер-министр Грузии, политический секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили.Заявление Гарибашвили сделал за две недели до выборов в органы местной власти, на фоне пика предвыборной кампании и накаляющейся обстановки. Власти в своей предвыборной кампании делают акцент на борьбу с радикальной оппозицией."Есть партии, те же "Европейские социалисты", партия Элисашвили, партия Вашадзе которые являются конструктивными, в отличие от партий Гахария, "Лело", которые являются частью "Нацдвижения" и Саакашвили", – заявил Гарибашвили, отвечая на вопрос, кто является конструктивной оппозицией в Грузии.Между тем, все опросы общественного мнения перед выборами указывают на то, что главная борьба на выборах развернется между "Грузинской мечтой", "Единым национальным движением" и партией Гахария. Остальные партии сыграют лишь роль статистов и получат не более 5% голосов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, оппозиция

В правящей партии Грузии назвали приемлемую оппозицию

17:03 18.09.2021 (обновлено: 17:30 18.09.2021)
261
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 18.09.2021
© Government of Georgia
Одними из неконструктивных оппозиционных сил были названы партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" и партия "Лело"
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. "Европейские социалисты", "Граждане" и "Третья сила" являются приемлемой для власти конструктивной оппозицией, заявил премьер-министр Грузии, политический секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили.
Заявление Гарибашвили сделал за две недели до выборов в органы местной власти, на фоне пика предвыборной кампании и накаляющейся обстановки. Власти в своей предвыборной кампании делают акцент на борьбу с радикальной оппозицией.
"Есть партии, те же "Европейские социалисты", партия Элисашвили, партия Вашадзе которые являются конструктивными, в отличие от партий Гахария, "Лело", которые являются частью "Нацдвижения" и Саакашвили", – заявил Гарибашвили, отвечая на вопрос, кто является конструктивной оппозицией в Грузии.
Между тем, все опросы общественного мнения перед выборами указывают на то, что главная борьба на выборах развернется между "Грузинской мечтой", "Единым национальным движением" и партией Гахария. Остальные партии сыграют лишь роль статистов и получат не более 5% голосов.
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