https://sputnik-georgia.ru/20210918/v-tbilisi-zaderzhali-podozrevaemogo-v-prodazhe-narkotikov-cherez-internet-259702138.html
В Тбилиси задержали подозреваемого в продаже наркотиков через Интернет
В Тбилиси задержали подозреваемого в продаже наркотиков через Интернет
В случае подтверждения вины задержанному грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 18.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-18T16:30+0400
2021-09-18T16:30+0400
2021-09-18T16:37+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси задержали мужчину по обвинению в продаже наркотиков по Интернету, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным МВД Грузии, мужчина по Интернету продавал наркотик, содержащий психостимулятор альфа – PVP, а после делал "закладки" в районе Надзаладеви и отправлял их фото клиентам.Во время обыска дома задержанного и во время следственного эксперимента полиции удалось изъять полкилограмма наркотика.Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и реализация наркотиков". В случае подтверждения вины задержанному грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, наркотики
В Тбилиси задержали подозреваемого в продаже наркотиков через Интернет
16:30 18.09.2021 (обновлено: 16:37 18.09.2021)
В случае подтверждения вины задержанному грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik.
Сотрудники полиции Тбилиси задержали мужчину по обвинению в продаже наркотиков по Интернету, говорится в сообщении
МВД Грузии.
По данным МВД Грузии, мужчина по Интернету продавал наркотик, содержащий психостимулятор альфа – PVP, а после делал "закладки" в районе Надзаладеви и отправлял их фото клиентам.
Во время обыска дома задержанного и во время следственного эксперимента полиции удалось изъять полкилограмма наркотика.
Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и реализация наркотиков". В случае подтверждения вины задержанному грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.