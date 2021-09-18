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В Тбилиси задержали подозреваемого в продаже наркотиков через Интернет
В Тбилиси задержали подозреваемого в продаже наркотиков через Интернет
В случае подтверждения вины задержанному грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 18.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-18T16:30+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси задержали мужчину по обвинению в продаже наркотиков по Интернету, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным МВД Грузии, мужчина по Интернету продавал наркотик, содержащий психостимулятор альфа – PVP, а после делал "закладки" в районе Надзаладеви и отправлял их фото клиентам.Во время обыска дома задержанного и во время следственного эксперимента полиции удалось изъять полкилограмма наркотика.Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и реализация наркотиков". В случае подтверждения вины задержанному грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, наркотики

В Тбилиси задержали подозреваемого в продаже наркотиков через Интернет

16:30 18.09.2021 (обновлено: 16:37 18.09.2021)
391
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 18.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В случае подтверждения вины задержанному грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси задержали мужчину по обвинению в продаже наркотиков по Интернету, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным МВД Грузии, мужчина по Интернету продавал наркотик, содержащий психостимулятор альфа – PVP, а после делал "закладки" в районе Надзаладеви и отправлял их фото клиентам.
Во время обыска дома задержанного и во время следственного эксперимента полиции удалось изъять полкилограмма наркотика.
Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и реализация наркотиков". В случае подтверждения вины задержанному грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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