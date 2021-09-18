https://sputnik-georgia.ru/20210918/v-tbilisi-zaderzhali-podozrevaemogo-v-prodazhe-narkotikov-cherez-internet-259702138.html

В Тбилиси задержали подозреваемого в продаже наркотиков через Интернет

В Тбилиси задержали подозреваемого в продаже наркотиков через Интернет

В случае подтверждения вины задержанному грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 18.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-18T16:30+0400

2021-09-18T16:30+0400

2021-09-18T16:37+0400

происшествия

новости

грузия

наркотики

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси задержали мужчину по обвинению в продаже наркотиков по Интернету, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным МВД Грузии, мужчина по Интернету продавал наркотик, содержащий психостимулятор альфа – PVP, а после делал "закладки" в районе Надзаладеви и отправлял их фото клиентам.Во время обыска дома задержанного и во время следственного эксперимента полиции удалось изъять полкилограмма наркотика.Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и реализация наркотиков". В случае подтверждения вины задержанному грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, наркотики