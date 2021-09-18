https://sputnik-georgia.ru/20210918/vse-zaderzhannye-v-gruzii-za-svyazi-s-vorovskim-mirom-budut-zhdat-prigovora-v-tyurme-259704783.html

Все задержанные в Грузии за связи с воровским миром будут ждать приговора в тюрьме

Все задержанные в Грузии за связи с воровским миром будут ждать приговора в тюрьме

Одному из них мера пресечения в виде заключения была вынесена заочно, так как на данный момент он находится в розыске 18.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-18T19:12+0400

2021-09-18T19:12+0400

2021-09-18T19:12+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения 12 из 15 обвиняемым в связях с воровским миром, задержанным в четверг, сообщает Первый канал.На суде адвокаты требовали отпустить 12 человек под залог, остальные трое обвиняемых уже отбывают наказание по другим преступлениям, поэтому вопрос об их залоге не рассматривался.Суд принял сторону стороны обвинения, которая настаивала на помещении обвиняемых за решетку, указывая на опасность их сокрытия от рук правосудия и вероятность совершения новых преступлений. Что касается троих уже отбывающих наказание обвиняемых, суд принял решение не выносить меры пресечения в их отношении, так как они все равно не могут покинуть тюрьму на период судебных процессов и скрыться от правосудия.При этом из 12 обвиняемых одному мера пресечения в виде заключения была вынесена заочно. В данный момент он находится в розыске.По данным следствия, указанные лица признают "воровской мир" и принимали активное участие в разных криминальных действиях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, воровское сообщество, преступность в грузии