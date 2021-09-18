https://sputnik-georgia.ru/20210918/vse-zaderzhannye-v-gruzii-za-svyazi-s-vorovskim-mirom-budut-zhdat-prigovora-v-tyurme-259704783.html
Все задержанные в Грузии за связи с воровским миром будут ждать приговора в тюрьме
Все задержанные в Грузии за связи с воровским миром будут ждать приговора в тюрьме
Одному из них мера пресечения в виде заключения была вынесена заочно, так как на данный момент он находится в розыске 18.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-18T19:12+0400
2021-09-18T19:12+0400
2021-09-18T19:12+0400
происшествия
новости
грузия
воровское сообщество
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения 12 из 15 обвиняемым в связях с воровским миром, задержанным в четверг, сообщает Первый канал.На суде адвокаты требовали отпустить 12 человек под залог, остальные трое обвиняемых уже отбывают наказание по другим преступлениям, поэтому вопрос об их залоге не рассматривался.Суд принял сторону стороны обвинения, которая настаивала на помещении обвиняемых за решетку, указывая на опасность их сокрытия от рук правосудия и вероятность совершения новых преступлений. Что касается троих уже отбывающих наказание обвиняемых, суд принял решение не выносить меры пресечения в их отношении, так как они все равно не могут покинуть тюрьму на период судебных процессов и скрыться от правосудия.При этом из 12 обвиняемых одному мера пресечения в виде заключения была вынесена заочно. В данный момент он находится в розыске.По данным следствия, указанные лица признают "воровской мир" и принимали активное участие в разных криминальных действиях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, воровское сообщество, преступность в грузии
Все задержанные в Грузии за связи с воровским миром будут ждать приговора в тюрьме
Одному из них мера пресечения в виде заключения была вынесена заочно, так как на данный момент он находится в розыске
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik.
Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения 12 из 15 обвиняемым в связях с воровским миром, задержанным в четверг, сообщает Первый канал
.
На суде адвокаты требовали отпустить 12 человек под залог, остальные трое обвиняемых уже отбывают наказание по другим преступлениям, поэтому вопрос об их залоге не рассматривался.
Суд принял сторону стороны обвинения, которая настаивала на помещении обвиняемых за решетку, указывая на опасность их сокрытия от рук правосудия и вероятность совершения новых преступлений. Что касается троих уже отбывающих наказание обвиняемых, суд принял решение не выносить меры пресечения в их отношении, так как они все равно не могут покинуть тюрьму на период судебных процессов и скрыться от правосудия.
При этом из 12 обвиняемых одному мера пресечения в виде заключения была вынесена заочно. В данный момент он находится в розыске.
По данным следствия, указанные лица признают "воровской мир" и принимали активное участие в разных криминальных действиях.
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