Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210918/vse-zaderzhannye-v-gruzii-za-svyazi-s-vorovskim-mirom-budut-zhdat-prigovora-v-tyurme-259704783.html
Все задержанные в Грузии за связи с воровским миром будут ждать приговора в тюрьме
Все задержанные в Грузии за связи с воровским миром будут ждать приговора в тюрьме
Одному из них мера пресечения в виде заключения была вынесена заочно, так как на данный момент он находится в розыске 18.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-18T19:12+0400
2021-09-18T19:12+0400
происшествия
новости
грузия
воровское сообщество
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23903/06/239030658_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_54370e0e95a1ed6d8ab3ee545a51df17.jpg
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения 12 из 15 обвиняемым в связях с воровским миром, задержанным в четверг, сообщает Первый канал.На суде адвокаты требовали отпустить 12 человек под залог, остальные трое обвиняемых уже отбывают наказание по другим преступлениям, поэтому вопрос об их залоге не рассматривался.Суд принял сторону стороны обвинения, которая настаивала на помещении обвиняемых за решетку, указывая на опасность их сокрытия от рук правосудия и вероятность совершения новых преступлений. Что касается троих уже отбывающих наказание обвиняемых, суд принял решение не выносить меры пресечения в их отношении, так как они все равно не могут покинуть тюрьму на период судебных процессов и скрыться от правосудия.При этом из 12 обвиняемых одному мера пресечения в виде заключения была вынесена заочно. В данный момент он находится в розыске.По данным следствия, указанные лица признают "воровской мир" и принимали активное участие в разных криминальных действиях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23903/06/239030658_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_891befb5baf8e85d9b195d820216b8d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, воровское сообщество, преступность в грузии

Все задержанные в Грузии за связи с воровским миром будут ждать приговора в тюрьме

19:12 18.09.2021
207
CC BY 2.0 / meesh / barring freedomТюремный коридор
Тюремный коридор - Sputnik Грузия, 1920, 18.09.2021
CC BY 2.0 / meesh / barring freedom
Одному из них мера пресечения в виде заключения была вынесена заочно, так как на данный момент он находится в розыске
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения 12 из 15 обвиняемым в связях с воровским миром, задержанным в четверг, сообщает Первый канал.
На суде адвокаты требовали отпустить 12 человек под залог, остальные трое обвиняемых уже отбывают наказание по другим преступлениям, поэтому вопрос об их залоге не рассматривался.
Суд принял сторону стороны обвинения, которая настаивала на помещении обвиняемых за решетку, указывая на опасность их сокрытия от рук правосудия и вероятность совершения новых преступлений. Что касается троих уже отбывающих наказание обвиняемых, суд принял решение не выносить меры пресечения в их отношении, так как они все равно не могут покинуть тюрьму на период судебных процессов и скрыться от правосудия.
При этом из 12 обвиняемых одному мера пресечения в виде заключения была вынесена заочно. В данный момент он находится в розыске.
По данным следствия, указанные лица признают "воровской мир" и принимали активное участие в разных криминальных действиях.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:47Скандал с предвыборной рекламой в горной Аджарии: что произошло в Хелвачаури
19:12Все задержанные в Грузии за связи с воровским миром будут ждать приговора в тюрьме
18:12Батумский ботанический сад - чудо Аджарии! Фото
17:58Гахария и Саакашвили на одном плакате: предвыборная битва перешла на улицы
17:10Убийство сына вора в законе в Тбилиси раскрыто
17:03В правящей партии Грузии назвали приемлемую оппозицию
16:30В Тбилиси задержали подозреваемого в продаже наркотиков через Интернет
16:15Ищенко: в Афганистане верхушка талибов научилась носить смокинг
16:01За выборами в Госдуму России по видеонаблюдению следят 7,5 тысячи человек
15:32Гахария обнародовал результаты тестирования на наркотики
15:00Реку Арагви проверят на чистоту в честь праздника
14:30Глава Пентагона извинился за ошибочный удар по гражданским в Кабуле
13:31COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за сутки
12:30В Грузии объявили неделю безвозмездного донорства крови
11:47Самые популярные грузинские вина
11:28ЦИК России рассказал об итогах первого дня голосования на выборах в Госдуму
10:59Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 997
09:36Курс лари на субботу – 3,1112 GEL/$1
09:01Экономика Грузии продолжает расти – последняя статистика
07:01Фермеры Кахети заработали 120 миллионов лари на винограде