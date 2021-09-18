https://sputnik-georgia.ru/20210918/vylechit-nelzya-no-mozhno-ostanovit-chem-zabolel-nikita-presnyakov-259647488.html

"Вылечить нельзя, но можно остановить": чем заболел Никита Пресняков?

"Вылечить нельзя, но можно остановить": чем заболел Никита Пресняков?

Поклонники давно подозревали, что у артиста проблемы со здоровьем, так как он сильно похудел в последнее время 18.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-18T13:03+0400

2021-09-18T13:03+0400

2021-09-18T13:21+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Российский актер и певец Никита Пресняков рассказал поклонникам о проблемах со здоровьем.Поклонники давно подозревали, что у артиста проблемы со здоровьем, так как он сильно похудел в последнее время. И вот, в интервью "Пятому каналу" артист рассказал, что врачи нашли у него доброкачественную опухоль – полипы желчного пузыря. Несмотря на то, что болезнь проходит бессимптомно, нужно постоянно проверяться и соблюдать серьезную диету."Это холестериновые полипы в желчном пузыре. Они у многих там могут образовываться со временем из-за неправильного режима питания. Бывало, что на завтрак мог плотно поесть, потом целый день не есть и потом плотно поужинать. И все это плохо", – сказал Пресняков.Даже несмотря на то, что Никита уже пять лет полностью отказался от мяса и стал вегетарианцем, употребляет только растительные продукты, диета необходима."Это вылечить нельзя, но это можно остановить. В противном случае придется вырезать желчный пузырь и потом жить без него. Чтобы мне его не вырезали, нужно придерживаться диеты", – сказал Пресняков.Несмотря на проблемы со здоровьем, артист ведет активный образ жизни. Сейчас он участвует в проекте "Ледниковый период", работает в театре, а также занимается музыкой.Читайте также:

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