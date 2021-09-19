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Эксперт: почему Центральной Азии не нужны западные военные базы
Эксперт: почему Центральной Азии не нужны западные военные базы
Страны ОДКБ считают неприемлемым размещение афганских беженцев и иностранных военных баз на своих территориях. Такое мнение высказал эксперт Дмитрий Солонников... 19.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-19T15:22+0400
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Позиция по афганским беженцам и иностранным военным базам была высказана во время встречи лидеров государств-участников организации в Душанбе. Почему Центральной Азии не нужны военные базы третьих стран? Какие риски несут афганские беженцы и как их минимизировать? Об этом Sputnik поговорил с Дмитрием Солонниковым, политологом и директором Института Института современного государственного развития.
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Эксперт: почему Центральной Азии не нужны западные военные базы
Страны ОДКБ считают неприемлемым размещение афганских беженцев и иностранных военных баз на своих территориях. Такое мнение высказал эксперт Дмитрий Солонников в студии Sputnik в Москве
Позиция по афганским беженцам и иностранным военным базам была высказана во время встречи лидеров государств-участников организации в Душанбе.
Почему Центральной Азии не нужны военные базы третьих стран? Какие риски несут афганские беженцы и как их минимизировать? Об этом Sputnik поговорил с Дмитрием Солонниковым, политологом и директором Института Института современного государственного развития.