https://sputnik-georgia.ru/20210919/ekspert-pochemu-tsentralnoy-azii-ne-nuzhny-zapadnye-voennye-bazy-259714629.html

Эксперт: почему Центральной Азии не нужны западные военные базы

Эксперт: почему Центральной Азии не нужны западные военные базы

Страны ОДКБ считают неприемлемым размещение афганских беженцев и иностранных военных баз на своих территориях. Такое мнение высказал эксперт Дмитрий Солонников... 19.09.2021, Sputnik Грузия

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Позиция по афганским беженцам и иностранным военным базам была высказана во время встречи лидеров государств-участников организации в Душанбе. Почему Центральной Азии не нужны военные базы третьих стран? Какие риски несут афганские беженцы и как их минимизировать? Об этом Sputnik поговорил с Дмитрием Солонниковым, политологом и директором Института Института современного государственного развития.

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