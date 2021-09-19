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Гарибашвили поздравил грузинских разведчиков с профессиональным праздником
Гарибашвили поздравил грузинских разведчиков с профессиональным праздником
Работа разведчиков крайне важна для стабильного развития государства, отметил глава правительства 19.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-19T14:21+0400
2021-09-19T14:21+0400
2021-09-19T14:21+0400
новости
грузия
ираклий гарибашвили
служба разведки
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил действующих сотрудников Службы разведки, а также ветеранов ведомства с профессиональным днем.Службу разведки Грузии возглавит Шалва Ломидзе>>Как отметил премьер, "шаг за шагом совместными усилиями обязательно будет достигнута цель - создание сильного, единого грузинского государства".В апреле премьер-министр назначил руководителем Службы разведки Шалву Ломидзе, который заменил на посту Левана Изория. Изория, в свою очередь, перешел на дипломатическую работу.Служба разведки Грузии – учреждение специального назначения исполнительной власти, находящееся в непосредственном подчинении премьер-министра. Основными целями деятельности Службы являются определение внешних угроз и рисков, обеспечение государственно-политических должностных лиц страны разведывательной информацией, необходимой для принятия решений в политической, экономической и других сферах национальной безопасности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, ираклий гарибашвили, служба разведки
Гарибашвили поздравил грузинских разведчиков с профессиональным праздником
Работа разведчиков крайне важна для стабильного развития государства, отметил глава правительства
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил действующих сотрудников Службы разведки, а также ветеранов ведомства с профессиональным днем.
"Сегодня профессиональный день служащих грузинской разведки. Поздравляем сотрудников службы и ветеранов с этим днем. Ваша деятельность имеет огромное значение в процессе обеспечения безопасности, развития и создания стабильной среды в нашей стране. Выполнение сложных профессиональных обязанностей, связанных с высоким риском, является предметом гордости и уважения", - написал Гарибашвили в соцсети Facebook
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Как отметил премьер, "шаг за шагом совместными усилиями обязательно будет достигнута цель - создание сильного, единого грузинского государства".
В апреле премьер-министр назначил руководителем Службы разведки Шалву Ломидзе, который заменил на посту Левана Изория. Изория, в свою очередь, перешел на дипломатическую работу.
Служба разведки Грузии – учреждение специального назначения исполнительной власти, находящееся в непосредственном подчинении премьер-министра. Основными целями деятельности Службы являются определение внешних угроз и рисков, обеспечение государственно-политических должностных лиц страны разведывательной информацией, необходимой для принятия решений в политической, экономической и других сферах национальной безопасности.
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