https://sputnik-georgia.ru/20210919/garibashvili-pozdravil-gruzinskikh-razvedchikov-s-professionalnym-prazdnikom-259713422.html

Гарибашвили поздравил грузинских разведчиков с профессиональным праздником

Гарибашвили поздравил грузинских разведчиков с профессиональным праздником

Работа разведчиков крайне важна для стабильного развития государства, отметил глава правительства 19.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-19T14:21+0400

2021-09-19T14:21+0400

2021-09-19T14:21+0400

новости

грузия

ираклий гарибашвили

служба разведки

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил действующих сотрудников Службы разведки, а также ветеранов ведомства с профессиональным днем.Службу разведки Грузии возглавит Шалва Ломидзе>>Как отметил премьер, "шаг за шагом совместными усилиями обязательно будет достигнута цель - создание сильного, единого грузинского государства".В апреле премьер-министр назначил руководителем Службы разведки Шалву Ломидзе, который заменил на посту Левана Изория. Изория, в свою очередь, перешел на дипломатическую работу.Служба разведки Грузии – учреждение специального назначения исполнительной власти, находящееся в непосредственном подчинении премьер-министра. Основными целями деятельности Службы являются определение внешних угроз и рисков, обеспечение государственно-политических должностных лиц страны разведывательной информацией, необходимой для принятия решений в политической, экономической и других сферах национальной безопасности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, ираклий гарибашвили, служба разведки