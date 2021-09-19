https://sputnik-georgia.ru/20210919/gruziya-predlozhila-turtsii-stat-posrednikom-v-dialoge-s-armeniey--259714038.html

Грузия готова помочь Турции и Армении наладить отношения

Грузия готова помочь Турции и Армении наладить отношения

Глава Турции заявил о готовности переговоров с Арменией, если она сделает "определенные шаги" 19.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-19T14:55+0400

2021-09-19T14:55+0400

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грузия

ираклий гарибашвили

армения

реджеп тайип эрдоган

никол пашинян

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил запрос президенту Турции Тайипу Эрдогану начать процесс диалога Анкары с Ереваном при посредничестве Тбилиси, заявил турецкий лидер, передает РИА Новости.Эрдоган также заявил о готовности переговоров с Арменией, если она сделает "определенные шаги" по открытию транспортного коридора с Нахичеванью.Ранее Пашинян заявил, что последние действия Баку на автодороге Капан - Горис в Сюникской области страны могут быть связаны с позицией Еревана, не согласного с идеей транспортного коридора из западных районов Азербайджана в Нахичевань. В конце августа Служба национальной безопасности Армении обвинила Азербайджан в блокировании участка ведущей в Иран дороги между армянскими городами Капан и Горис в Сюникской области. В результате скопились сотни фур в Армении и Иране. Были также отменены рейсы пассажирских автобусов по маршруту Тегеран - Ереван - Тегеран. Позднее дорога была разблокирована.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, ираклий гарибашвили, армения, реджеп тайип эрдоган, никол пашинян