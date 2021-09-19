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Грузия готова помочь Турции и Армении наладить отношения
Грузия готова помочь Турции и Армении наладить отношения
Глава Турции заявил о готовности переговоров с Арменией, если она сделает "определенные шаги" 19.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-19T14:55+0400
2021-09-19T15:08+0400
грузия
ираклий гарибашвили
армения
реджеп тайип эрдоган
никол пашинян
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил запрос президенту Турции Тайипу Эрдогану начать процесс диалога Анкары с Ереваном при посредничестве Тбилиси, заявил турецкий лидер, передает РИА Новости.Эрдоган также заявил о готовности переговоров с Арменией, если она сделает "определенные шаги" по открытию транспортного коридора с Нахичеванью.Ранее Пашинян заявил, что последние действия Баку на автодороге Капан - Горис в Сюникской области страны могут быть связаны с позицией Еревана, не согласного с идеей транспортного коридора из западных районов Азербайджана в Нахичевань. В конце августа Служба национальной безопасности Армении обвинила Азербайджан в блокировании участка ведущей в Иран дороги между армянскими городами Капан и Горис в Сюникской области. В результате скопились сотни фур в Армении и Иране. Были также отменены рейсы пассажирских автобусов по маршруту Тегеран - Ереван - Тегеран. Позднее дорога была разблокирована.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, ираклий гарибашвили, армения, реджеп тайип эрдоган, никол пашинян

Грузия готова помочь Турции и Армении наладить отношения

14:55 19.09.2021 (обновлено: 15:08 19.09.2021)
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© photo: Sputnik / Viktor KaminskyВесна в столице Грузии. Площадь Свободы в Тбилиси, вид на памятник Святому Георгию
Весна в столице Грузии. Площадь Свободы в Тбилиси, вид на памятник Святому Георгию - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2021
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky
Глава Турции заявил о готовности переговоров с Арменией, если она сделает "определенные шаги"
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил запрос президенту Турции Тайипу Эрдогану начать процесс диалога Анкары с Ереваном при посредничестве Тбилиси, заявил турецкий лидер, передает РИА Новости.
Эрдоган также заявил о готовности переговоров с Арменией, если она сделает "определенные шаги" по открытию транспортного коридора с Нахичеванью.

"Открыть или нет коридор – это политический вопрос. Если ты (премьер-министр Армении Никол Пашинян - ред.) серьезно настроен на переговоры с Эрдоганом, то нужно сделать определенные шаги. Мы не закрыты для переговоров и проведем их. Если он действительно искренен и покажет эту искренность, диалог может быть начат. Надеюсь, положительные сдвиги будут сделаны и коридор будет открыт",- сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в США.

Ранее Пашинян заявил, что последние действия Баку на автодороге Капан - Горис в Сюникской области страны могут быть связаны с позицией Еревана, не согласного с идеей транспортного коридора из западных районов Азербайджана в Нахичевань. В конце августа Служба национальной безопасности Армении обвинила Азербайджан в блокировании участка ведущей в Иран дороги между армянскими городами Капан и Горис в Сюникской области. В результате скопились сотни фур в Армении и Иране. Были также отменены рейсы пассажирских автобусов по маршруту Тегеран - Ереван - Тегеран. Позднее дорога была разблокирована.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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