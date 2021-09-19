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Грузия вошла в пятерку экономически свободных стран
Грузия вошла в пятерку экономически свободных стран
Грузия за последний год улучшила свои позиции по таким показателям, как защита правовой системы и прав собственности, а также свобода международной торговли 19.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-19T09:01+0400
2021-09-19T09:01+0400
экономика
новости
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузия заняла пятое место в новом рейтинге "Мировой экономической свободы", опубликованном канадским Институтом Фрейзера (Fraser Institute), набрав 8,26 балла и улучшив свои позиции на три пункта, сообщает Министерство экономики и устойчивого развития.В 2020 году Грузия занимала в данном рейтинге восьмое место с 8,24 баллами.Улучшение позиций в рейтинге обусловлено рядом факторов, среди которых снижение доли государственного потребления в общем потреблении, правильная и целенаправленная государственная политика трансферов и субсидий, формирование благоприятной деловой среды и так далее.По новому результату страна опережает такие государства, как США (6), Дания (10), Великобритания (12), Канада (14), Япония (18), Германия (22) и другие.Рейтинг "Мировой экономической свободы" оценил 165 стран по пяти основным направлениям. Грузия улучшила свои позиции по трем из них: "Размер правительства", "Защита правовой системы и прав собственности", "Свобода международной торговли".Эти пять направлений, в свою очередь, включают 23 компонента. Позиции страны улучшились по следующим:В ведомстве отмечают, что страна получила наивысшую оценку – десять баллов – в таких областях, как предельная налоговая ставка, нормативные ограничения на продажу недвижимости, свобода иметь банковский счет в иностранной валюте, отсутствие обменных курсов на черном рынке, финансовая открытость, наличие коммерческих банков, свобода въезда иностранных визитеров и контроль процентных ставок по кредитам.Отмечается, что рейтинг измеряет качество политического курса и институтов, реализуемых в стране, что определяет экономическую свободу страны. Часть данных, используемых в рейтинге, основана на исследованиях и оценках таких авторитетных международных организаций, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирный экономический форум и так далее.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия

Грузия вошла в пятерку экономически свободных стран

09:01 19.09.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - старый город, крепость Нарикала и Калаубани, церкви армянская и грузинская
Вид на город Тбилиси - старый город, крепость Нарикала и Калаубани, церкви армянская и грузинская - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия за последний год улучшила свои позиции по таким показателям, как защита правовой системы и прав собственности, а также свобода международной торговли
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузия заняла пятое место в новом рейтинге "Мировой экономической свободы", опубликованном канадским Институтом Фрейзера (Fraser Institute), набрав 8,26 балла и улучшив свои позиции на три пункта, сообщает Министерство экономики и устойчивого развития.
В 2020 году Грузия занимала в данном рейтинге восьмое место с 8,24 баллами.
Улучшение позиций в рейтинге обусловлено рядом факторов, среди которых снижение доли государственного потребления в общем потреблении, правильная и целенаправленная государственная политика трансферов и субсидий, формирование благоприятной деловой среды и так далее.
Повышение нашей оценки означает, что степень экономической свободы в Грузии довольно высока. Это действительно достижение, которое принесла наша команда – свобода бизнеса, свобода предпринимательства, уважение к частной собственности. Отрадно, что беспристрастные международные рейтинговые компании оценивают это адекватно.
Натия Турнава - Sputnik Грузия
Натия Турнава
Министр экономики Грузии
По новому результату страна опережает такие государства, как США (6), Дания (10), Великобритания (12), Канада (14), Япония (18), Германия (22) и другие.
Рейтинг "Мировой экономической свободы" оценил 165 стран по пяти основным направлениям. Грузия улучшила свои позиции по трем из них: "Размер правительства", "Защита правовой системы и прав собственности", "Свобода международной торговли".
Эти пять направлений, в свою очередь, включают 23 компонента. Позиции страны улучшились по следующим:
Государственное потребление - 7,18 балла (улучшение на 0,12 балла);
Трансферты и субсидии - 7,24 балла (улучшение на 0,16 балла);
Независимость судебной власти - 5,41 балла (улучшение на 0,01 балла);
Беспристрастный суд - 5,91 балла (улучшение на 0,06 балла);
Защита прав собственности - 6,25 балла (улучшение на 0,64 балла);
Тарифы - 9,45 балла (улучшились на 0,21 балла);
Движение людей и капитала - 8,97 балла (улучшение на 0,05 балла);
Стандартное отклонение инфляции - 9,67 балла (улучшение на 0,08 балла);
В ведомстве отмечают, что страна получила наивысшую оценку – десять баллов – в таких областях, как предельная налоговая ставка, нормативные ограничения на продажу недвижимости, свобода иметь банковский счет в иностранной валюте, отсутствие обменных курсов на черном рынке, финансовая открытость, наличие коммерческих банков, свобода въезда иностранных визитеров и контроль процентных ставок по кредитам.
Отмечается, что рейтинг измеряет качество политического курса и институтов, реализуемых в стране, что определяет экономическую свободу страны. Часть данных, используемых в рейтинге, основана на исследованиях и оценках таких авторитетных международных организаций, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирный экономический форум и так далее.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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