Грузия вошла в пятерку экономически свободных стран
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - старый город, крепость Нарикала и Калаубани, церкви армянская и грузинская
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия за последний год улучшила свои позиции по таким показателям, как защита правовой системы и прав собственности, а также свобода международной торговли
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузия заняла пятое место в новом рейтинге "Мировой экономической свободы", опубликованном канадским Институтом Фрейзера (Fraser Institute), набрав 8,26 балла и улучшив свои позиции на три пункта, сообщает Министерство экономики и устойчивого развития.
В 2020 году Грузия занимала в данном рейтинге восьмое место с 8,24 баллами.
Улучшение позиций в рейтинге обусловлено рядом факторов, среди которых снижение доли государственного потребления в общем потреблении, правильная и целенаправленная государственная политика трансферов и субсидий, формирование благоприятной деловой среды и так далее.
Повышение нашей оценки означает, что степень экономической свободы в Грузии довольно высока. Это действительно достижение, которое принесла наша команда – свобода бизнеса, свобода предпринимательства, уважение к частной собственности. Отрадно, что беспристрастные международные рейтинговые компании оценивают это адекватно.
По новому результату страна опережает такие государства, как США (6), Дания (10), Великобритания (12), Канада (14), Япония (18), Германия (22) и другие.
Рейтинг "Мировой экономической свободы" оценил 165 стран по пяти основным направлениям. Грузия улучшила свои позиции по трем из них: "Размер правительства", "Защита правовой системы и прав собственности", "Свобода международной торговли".
Эти пять направлений, в свою очередь, включают 23 компонента. Позиции страны улучшились по следующим:
Государственное потребление - 7,18 балла (улучшение на 0,12 балла);
Трансферты и субсидии - 7,24 балла (улучшение на 0,16 балла);
Независимость судебной власти - 5,41 балла (улучшение на 0,01 балла);
Беспристрастный суд - 5,91 балла (улучшение на 0,06 балла);
Защита прав собственности - 6,25 балла (улучшение на 0,64 балла);
Тарифы - 9,45 балла (улучшились на 0,21 балла);
Движение людей и капитала - 8,97 балла (улучшение на 0,05 балла);
Стандартное отклонение инфляции - 9,67 балла (улучшение на 0,08 балла);
В ведомстве отмечают, что страна получила наивысшую оценку – десять баллов – в таких областях, как предельная налоговая ставка, нормативные ограничения на продажу недвижимости, свобода иметь банковский счет в иностранной валюте, отсутствие обменных курсов на черном рынке, финансовая открытость, наличие коммерческих банков, свобода въезда иностранных визитеров и контроль процентных ставок по кредитам.
Отмечается, что рейтинг измеряет качество политического курса и институтов, реализуемых в стране, что определяет экономическую свободу страны. Часть данных, используемых в рейтинге, основана на исследованиях и оценках таких авторитетных международных организаций, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирный экономический форум и так далее.
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