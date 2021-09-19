Как евреи празднуют Суккот 2021: традиции и обычаи
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© AP Photo / Mahmoud IlleanПандемия COVID-19. Верующие евреи в масках во время праздника Суккот, Иерусалим, Израиль
© AP Photo / Mahmoud Illean
Суккот, или праздник кущей, по еврейскому календарю наступает на 15-й день нового года - в 2021-м он выпадает на 21 сентября, но, как и все иудейские торжества, его начинают праздновать с заходом солнца накануне.
Суккот празднуют семь дней – он установлен в память о 40-летнем скитании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную.
Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, как евреи празднуют Суккот, а также о традициях и обычаях еврейского торжества.
Что за праздник Суккот
По закону Торы, Суккот — один из трех основных праздников в году, который евреи должны широко праздновать, собравшись в Иерусалиме. В праздник кущей евреи совершали паломничество в Иерусалим и праздновали сбор урожая.
В Торе особо выделен завет сидеть в шалаше — "суке", поэтому торжество и называется "Суккот", что означает в переводе с иврита "шалаши". Заповедь находиться во временных постройках, в которых обычно живут в пустыне кочевники, объясняют по-разному.
По одной из версий, евреи, устанавливая шалаш около дома, присоединяются к тем, кто скитался сорок лет по пустыне 33 столетия назад. По другой - человек, даже будучи богатым, не должен забывать о бедности.
Предшествует празднику Суккот самый важный день в году – Йом Киппур или Судный день (в 2021-м отметили 16 сентября) - в этот день, по традиции, евреям прощаются все грехи.
© AP Photo / Sebastian ScheinerПандемия COVID-19. Верующие евреи в масках во время праздника Суккот, старый город. Иерусалим, Израиль
Пандемия COVID-19. Верующие евреи в масках во время праздника Суккот, старый город. Иерусалим, Израиль
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Мудрецы считают, что торжество указывает на важность сохранения веры в божественную сущность, которая покровительствует и оберегает от всех бед.
Поэтому, в период Суккот, по традиции, благоговейно благодарят Всевышнего за благополучно выращенные и собранные овощи, ягоды, фрукты, грибы и другие дары природы.
Традиции и обычаи
Суккот празднуют в шалашах, где устраивают веселые застолья, едят и пьют, встречают гостей, танцуют и даже спят.
Поэтому в торжество шалаши можно увидеть почти везде, в том числе на верандах, балконах, во дворах и на автомобильных стоянках.
Этот обычай напоминает евреям о жизни далеких предков в Синайской пустыне, а также о том, что, если держаться вместе, то можно добиться многого.
Традиция строить по определенным правилам шалаш сохранилась с древних времен – по обычаю, у временной постройки должно быть хотя бы три стены, и она должна находиться под открытым небом - под навесом или деревом.
Крышу, по обычаю, делали из веток или тростника – в наши дни используют и современные материалы. По старой традиции, покров слишком плотным не делают – через него должны быть видны звезды и попадать в шалаш дождь, как бы напоминая людям, что их жизнь в руках Бога. Если идет сильный дождь и шалаш заливает, можно его покинуть.
© REUTERS / RONEN ZVULUNИзраильтяне у Стены плача у Западной Стены в Иерусалиме
Израильтяне у Стены плача у Западной Стены в Иерусалиме
© REUTERS / RONEN ZVULUN
Временные жилища, по обычаю, изнутри украшают букетами из цитрона, пальмовой ветви, речной ивы и мирта - они символизируют единство еврейского народа.
Больные, женщины и путешественники освобождаются от выполнения этого предписания.
Важная традиция Суккот - чтение Моисеевых Законов. Работать запрещается в первый и последний дни праздника. Также есть завет угощать бедных студентов, изучающих Тору.
Особый ритуал - "вознесение лулава" - еще одна древняя традиция. Во время ритуала поднимают четыре видам растений - этрог (цитрон), лулав (ветвь финиковой пальмы), адас (ветвь мирта) и арава (ветвь ивы) и говорят им благословения.
Каждое из этих растений, по обычаю, соответствует определенному типу еврейского народа, а вместе они символизируют единство нации. Обряд проводят во все дни Суккот, кроме субботы.
Как празднуют
По обычаю, в канун первого дня Суккот, перед заходом солнца, произносят благодарственное благословение и зажигают праздничные свечи.
Глава семьи совершает "кидуш" - еврейский обряд освящения, производимый над бокалом вина. Произносят при этом специальное благословение, в котором благодарят Всевышнего за особый завет — находиться в сукке.
Суккот, как и большую часть других еврейских торжественных событий, празднуют пышной трапезой. Первый праздничный вечер начинают с благословения на хлеб, перед которым проводят обряд омовения рук.
Главные блюда застолья – хала (еврейский праздничный хлеб), вино и мед. По обычаю, кусочек хлеба в Суккот обмакивают в мед, как в еврейский Новый год, а не в соль, как это делается в течение всего года.
© AP Photo / Mahmoud IlleanБольшая мечеть Аль-Акша в Иерусалиме
Большая мечеть Аль-Акша в Иерусалиме
© AP Photo / Mahmoud Illean
Плетеная хала с медом - символ достатка, благополучия и сладкой жизни в будущем году. Затем пьют вино, благословляя Бога, который заповедовал жить в сукке и дал возможность дожить до сегодняшнего дня.
Суккот — праздник сбора урожая, поэтому, по обычаю, на праздничный стол подают плоды нового урожая и блюда, приготовленные из них.
Праздничную трапезу завершают благодарностью Всевышнему за еду, за праздник кущей, за Иерусалим, за Землю Израиля и все хорошее, что в жизни имеют.
Шмини Ацерет завершает череду осенних еврейских праздников — Тора особо выделяет восьмой день от начала празднования Суккот. В этот день, по решению мудрецов, евреи заканчивают ежегодный цикл чтения Торы и начинают читать ее сначала.
Материал подготовлен на основе открытых источников