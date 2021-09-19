https://sputnik-georgia.ru/20210919/kak-evrei-prazdnuyut-sukkot-2021-traditsii-i-obychai-259717027.html

Как евреи празднуют Суккот 2021: традиции и обычаи

Как евреи празднуют Суккот 2021: традиции и обычаи

Суккот, или праздник кущей, по еврейскому календарю наступает на 15-й день нового года - в 2021-м он выпадает на 21 сентября, но, как и все иудейские... 19.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-19T22:11+0400

2021-09-19T22:11+0400

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Суккот празднуют семь дней – он установлен в память о 40-летнем скитании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, как евреи празднуют Суккот, а также о традициях и обычаях еврейского торжества.Что за праздник СуккотПо закону Торы, Суккот — один из трех основных праздников в году, который евреи должны широко праздновать, собравшись в Иерусалиме. В праздник кущей евреи совершали паломничество в Иерусалим и праздновали сбор урожая.В Торе особо выделен завет сидеть в шалаше — "суке", поэтому торжество и называется "Суккот", что означает в переводе с иврита "шалаши". Заповедь находиться во временных постройках, в которых обычно живут в пустыне кочевники, объясняют по-разному.По одной из версий, евреи, устанавливая шалаш около дома, присоединяются к тем, кто скитался сорок лет по пустыне 33 столетия назад. По другой - человек, даже будучи богатым, не должен забывать о бедности.Предшествует празднику Суккот самый важный день в году – Йом Киппур или Судный день (в 2021-м отметили 16 сентября) - в этот день, по традиции, евреям прощаются все грехи.Мудрецы считают, что торжество указывает на важность сохранения веры в божественную сущность, которая покровительствует и оберегает от всех бед.Поэтому, в период Суккот, по традиции, благоговейно благодарят Всевышнего за благополучно выращенные и собранные овощи, ягоды, фрукты, грибы и другие дары природы.Традиции и обычаиСуккот празднуют в шалашах, где устраивают веселые застолья, едят и пьют, встречают гостей, танцуют и даже спят.Поэтому в торжество шалаши можно увидеть почти везде, в том числе на верандах, балконах, во дворах и на автомобильных стоянках.Этот обычай напоминает евреям о жизни далеких предков в Синайской пустыне, а также о том, что, если держаться вместе, то можно добиться многого.Традиция строить по определенным правилам шалаш сохранилась с древних времен – по обычаю, у временной постройки должно быть хотя бы три стены, и она должна находиться под открытым небом - под навесом или деревом.Крышу, по обычаю, делали из веток или тростника – в наши дни используют и современные материалы. По старой традиции, покров слишком плотным не делают – через него должны быть видны звезды и попадать в шалаш дождь, как бы напоминая людям, что их жизнь в руках Бога. Если идет сильный дождь и шалаш заливает, можно его покинуть.Временные жилища, по обычаю, изнутри украшают букетами из цитрона, пальмовой ветви, речной ивы и мирта - они символизируют единство еврейского народа.Больные, женщины и путешественники освобождаются от выполнения этого предписания.Важная традиция Суккот - чтение Моисеевых Законов. Работать запрещается в первый и последний дни праздника. Также есть завет угощать бедных студентов, изучающих Тору.Особый ритуал - "вознесение лулава" - еще одна древняя традиция. Во время ритуала поднимают четыре видам растений - этрог (цитрон), лулав (ветвь финиковой пальмы), адас (ветвь мирта) и арава (ветвь ивы) и говорят им благословения.Каждое из этих растений, по обычаю, соответствует определенному типу еврейского народа, а вместе они символизируют единство нации. Обряд проводят во все дни Суккот, кроме субботы.Как празднуютПо обычаю, в канун первого дня Суккот, перед заходом солнца, произносят благодарственное благословение и зажигают праздничные свечи.Глава семьи совершает "кидуш" - еврейский обряд освящения, производимый над бокалом вина. Произносят при этом специальное благословение, в котором благодарят Всевышнего за особый завет — находиться в сукке.Суккот, как и большую часть других еврейских торжественных событий, празднуют пышной трапезой. Первый праздничный вечер начинают с благословения на хлеб, перед которым проводят обряд омовения рук.Главные блюда застолья – хала (еврейский праздничный хлеб), вино и мед. По обычаю, кусочек хлеба в Суккот обмакивают в мед, как в еврейский Новый год, а не в соль, как это делается в течение всего года.Плетеная хала с медом - символ достатка, благополучия и сладкой жизни в будущем году. Затем пьют вино, благословляя Бога, который заповедовал жить в сукке и дал возможность дожить до сегодняшнего дня.Суккот — праздник сбора урожая, поэтому, по обычаю, на праздничный стол подают плоды нового урожая и блюда, приготовленные из них.Праздничную трапезу завершают благодарностью Всевышнему за еду, за праздник кущей, за Иерусалим, за Землю Израиля и все хорошее, что в жизни имеют.Шмини Ацерет завершает череду осенних еврейских праздников — Тора особо выделяет восьмой день от начала празднования Суккот. В этот день, по решению мудрецов, евреи заканчивают ежегодный цикл чтения Торы и начинают читать ее сначала.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , календарь религиозных праздников