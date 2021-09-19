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https://sputnik-georgia.ru/20210919/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-19-sentyabrya-2021-259668447.html
Какой сегодня церковный праздник: 19 сентября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 19 сентября 2021
По православному церковному календарю, 19 сентября отмечают день воспоминания чуда, совершенного Святым Архистратигом Михаилом в Хонех 19.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-19T01:00+0400
2021-09-19T01:00+0400
религия
справки
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По церковному календарю, 19 сентября отмечают также день памяти Святых Евдоксия, Зинона, Макария, Ромила, Архиппа, Фавста, Авива, Кирилла, Давида и других.Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Память чуда, совершенного Архистратигом в ХонехПо церковному календарю, 19 сентября вспоминают чудо, совершенное Архистратигом Михаилом в Хонех, в IV веке.Архангела Михаила, который по учению Церкви возглавляет небесное ангельское воинство, называют еще и "архистратигом" (главнокомандующим).По преданию, дочь жителя города Иераполя (на западе Малой Азии) тяжело болела – она не могла говорить. Несчастный отец, потеряв всякую надежду, будучи язычником, обратился с молитвой к архангелу Михаилу, и тот, явившись, поведал, что девушку исцелит вода из источника, протекающего недалеко от города.Девушка действительно обрела дар речи, и вся семья приняла крещение, а глава семьи у целебного источника построил храм имени Архистратига Михаила. К роднику за исцелением стали приходить не только христиане, но и язычники.Пономарем в храме в то время служил некий Архипп. Своей проповедью, а также примером благочестивой жизни он многих обратил в христианство. Язычникам это не понравилось, и они решили уничтожить христианский храм. Соединив две горные реки в одно русло, они направили поток на церковь.Архипп увидел, что катастрофа неминуема, и стал просить Архангела о помощи. Архистратиг, явившись, ударом своего жезла открыл широкую расселину в горе и направил туда бурлящие воды. Место, где свершилось чудо, назвали Хоны, что значит "расселина", "отверстие".Евдоксий, Зинон, Макарий и другиеПо церковному календарю, 19 сентября поминают мучеников Евдоксия, Зинона, Макария и их дружину, пострадавших за веру при Максимиане Галерии (293—311).Евдоксий, занимавший в императорских войсках должность военачальника, был христианином, как и его друг Зинон и его домоправитель Макарий. После издания указа о предании смерти христиан Евдоксий, как и многие другие знатные сановники, бежавшие в разные страны, бросив имущество, скрылся в Мелитине Армянской.Правитель Мелитины послал воинов разыскивать Евдоксия, которые, встретив военачальника, одетого в бедную одежду, не узнали. Святой, пригласив воинов в дом, накормил их и предоставил ночлег, а утром сообщил, что он тот, кого они ищут.Надев воинскую одежду, Евдоксий пошел с воинами к правителю. Исповедник, бросив правителю в лицо воинский пояс, твердо отказался отречься. Его примеру последовали более тысячи воинов, присутствующих на суде. По приказу императора, Евдоксия, как и других военачальников, сначала подвергли жестоким пыткам, затем казнили.Зинона и Макария, исповедавших себя христианами, обезглавили. Произошло это примерно в 311-312-м.РомилПо церковному календарю, 19 сентября поминают мученика Ромила, пострадавшего во время правления Траяна (98-117).Будущий Святой был военачальником, приближенным к императору. Троян во время пребывания на Востоке, с целью усмирения народностей, восставших против римлян: иверов, арабов, сарматов, в 107-м и 115-м, проверяя численность своих войск, обнаружил в них до 11 тысяч христиан.Император отправил воинов-христиан с позором в ссылку в Армению. Ромул, осудив уменьшение численности войска во время войны, обвинил Трояна в безбожии и открыто признал себя христианином.Император, разгневавшись, подверг мученика жестоким пыткам и затем обезглавил. По приказу Трояна, казнили и воинов-христиан, посланных в ссылку в Армению.АрхиппПо церковному календарю, 19 сентября поминают преподобного Архиппа.Родился будущий Святой в благочестивой семье в городе Иераполе. В 10 лет он пришел в храм Архангела Михаила и остался там пономарем. Преподобный вел аскетический образ жизни, постоянно пребывая в посте и молитвах, и крестил многих язычников, приходивших к целебному источнику.Язычники не раз пытались убить Святого, но Господь спасал его каждый раз. Однажды идолопоклонники задумали, затопив местность, уничтожить храм, а вместе с ним погубить и Архиппа.Узнав об этом, преподобный стал молить Архангела спасти церковь и источник и стал свидетелем чуда, совершенного Святым Михаилом в Хонех. Преподобный мирно скончался в 70 лет.Святые мученикиПо церковному календарю, 19 сентября поминают пресвитера Фавста, диакона Авива и других мучеников, пострадавших за веру во время правления Декия (249 - 251).Во время преследования христиан в Александрии, пресвитер Фавст, диакон Авив и другие мученики мужественно исповедали себя перед правителем Валерием христианами. Их казнили примерно в 250-м.Епископ ГортинскийПо церковному календарю, 19 сентября поминают священномученика Кирилла, епископа Гортинского, пострадавшего за веру во время правления Диоклетиане и его соправителе Максимиане (284 - 305).Его схватили как христианина и, судив, бросили в темницу. Ночью Кирилл, услышав голос, повелевавший ему идти в Рим, нашел двери тюрьмы утром открытыми.По дороге в Рим, где Кирилл своей проповедью оказал большую помощь Церкви, священномученику было видение, в котором ему предсказали два венца – святительский и мученический.Священомученник, когда начали преследовать христиан, отправился в Иерусалим, чтобы поддержать там находящихся христиан. По дороге ему вновь было видение, в котором повелевали не миновать Крит.Прибыв на Крит, он был избран епископом города Гортины - ему было 60 лет. Гортинскую кафедру он возглавлял примерно 35 лет. Святителя казнили, когда начались новые гонения христиан – Святому отрубили голову в начале IV века в местности Ракса.Давид ЕрмопольскийПо церковному календарю, 19 сентября поминают преподобного Давида Ермопольского, жившего в VI веке.Будущий Святой, возглавлявший шайку разбойников в Ермопольской пустыне, в Египте, совершил много убийств и других преступлений. Постарев, Давид, задумавшись о своей жизни, ужаснулся своим делам. Оставив банду, он ушел в монастырь для покаяния. Настоятель обители отказывался принять его в число братии, объясняя тем, что монастырская жизнь сурова.Игумен уступил после того, как Давид открыл ему, что он известный разбойник и, если ему не откроют двери монастыря для покаяния, он, вернувшись к прежней жизни, разорит обитель и перебьет монахов.Давид, став примерным монахом, превзошел суровыми подвигами всю братию. В конце жизни преподобный получил от Бога дар чудотворений и много лет исцелял больных и изгонял злых духов из бесноватых.ИмениныПо церковному календарю, 19 сентября именины отмечают Фекла, Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Димитрий, Дионисий, Иоанн, Константин, Кирилл, Макар и Михаил.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20210629/Postnye-dni-v-iyule-2021-pravoslavnyy-kalendar-pitaniya-po-dnyam-252159045.html
https://sputnik-georgia.ru/20190120/Mechet-sinagoga-i-tserkvi-v-odnom-kvartale-kak-v-Tbilisi-uzhivayutsya-vse-religii-243982801.html
https://sputnik-georgia.ru/20210802/Ya-proshu-Gospoda-chtoby-khram-lyubvi-v-nas-ne-opustel---Patriarkh-252487287.html
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религия , справки

Какой сегодня церковный праздник: 19 сентября 2021

01:00 19.09.2021
218
© Sputnik / STRINGERВерующие держат в руках иконы
Верующие держат в руках иконы - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2021
© Sputnik / STRINGER
По православному церковному календарю, 19 сентября отмечают день воспоминания чуда, совершенного Святым Архистратигом Михаилом в Хонех
По церковному календарю, 19 сентября отмечают также день памяти Святых Евдоксия, Зинона, Макария, Ромила, Архиппа, Фавста, Авива, Кирилла, Давида и других.
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Память чуда, совершенного Архистратигом в Хонех

По церковному календарю, 19 сентября вспоминают чудо, совершенное Архистратигом Михаилом в Хонех, в IV веке.
Архангела Михаила, который по учению Церкви возглавляет небесное ангельское воинство, называют еще и "архистратигом" (главнокомандующим).
По преданию, дочь жителя города Иераполя (на западе Малой Азии) тяжело болела – она не могла говорить. Несчастный отец, потеряв всякую надежду, будучи язычником, обратился с молитвой к архангелу Михаилу, и тот, явившись, поведал, что девушку исцелит вода из источника, протекающего недалеко от города.
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Девушка действительно обрела дар речи, и вся семья приняла крещение, а глава семьи у целебного источника построил храм имени Архистратига Михаила. К роднику за исцелением стали приходить не только христиане, но и язычники.
Пономарем в храме в то время служил некий Архипп. Своей проповедью, а также примером благочестивой жизни он многих обратил в христианство. Язычникам это не понравилось, и они решили уничтожить христианский храм. Соединив две горные реки в одно русло, они направили поток на церковь.
Архипп увидел, что катастрофа неминуема, и стал просить Архангела о помощи. Архистратиг, явившись, ударом своего жезла открыл широкую расселину в горе и направил туда бурлящие воды. Место, где свершилось чудо, назвали Хоны, что значит "расселина", "отверстие".

Евдоксий, Зинон, Макарий и другие

По церковному календарю, 19 сентября поминают мучеников Евдоксия, Зинона, Макария и их дружину, пострадавших за веру при Максимиане Галерии (293—311).
Евдоксий, занимавший в императорских войсках должность военачальника, был христианином, как и его друг Зинон и его домоправитель Макарий. После издания указа о предании смерти христиан Евдоксий, как и многие другие знатные сановники, бежавшие в разные страны, бросив имущество, скрылся в Мелитине Армянской.
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Правитель Мелитины послал воинов разыскивать Евдоксия, которые, встретив военачальника, одетого в бедную одежду, не узнали. Святой, пригласив воинов в дом, накормил их и предоставил ночлег, а утром сообщил, что он тот, кого они ищут.
Надев воинскую одежду, Евдоксий пошел с воинами к правителю. Исповедник, бросив правителю в лицо воинский пояс, твердо отказался отречься. Его примеру последовали более тысячи воинов, присутствующих на суде. По приказу императора, Евдоксия, как и других военачальников, сначала подвергли жестоким пыткам, затем казнили.
Зинона и Макария, исповедавших себя христианами, обезглавили. Произошло это примерно в 311-312-м.

Ромил

По церковному календарю, 19 сентября поминают мученика Ромила, пострадавшего во время правления Траяна (98-117).
Будущий Святой был военачальником, приближенным к императору. Троян во время пребывания на Востоке, с целью усмирения народностей, восставших против римлян: иверов, арабов, сарматов, в 107-м и 115-м, проверяя численность своих войск, обнаружил в них до 11 тысяч христиан.
Император отправил воинов-христиан с позором в ссылку в Армению. Ромул, осудив уменьшение численности войска во время войны, обвинил Трояна в безбожии и открыто признал себя христианином.
Император, разгневавшись, подверг мученика жестоким пыткам и затем обезглавил. По приказу Трояна, казнили и воинов-христиан, посланных в ссылку в Армению.

Архипп

По церковному календарю, 19 сентября поминают преподобного Архиппа.
Родился будущий Святой в благочестивой семье в городе Иераполе. В 10 лет он пришел в храм Архангела Михаила и остался там пономарем. Преподобный вел аскетический образ жизни, постоянно пребывая в посте и молитвах, и крестил многих язычников, приходивших к целебному источнику.
Язычники не раз пытались убить Святого, но Господь спасал его каждый раз. Однажды идолопоклонники задумали, затопив местность, уничтожить храм, а вместе с ним погубить и Архиппа.
Узнав об этом, преподобный стал молить Архангела спасти церковь и источник и стал свидетелем чуда, совершенного Святым Михаилом в Хонех. Преподобный мирно скончался в 70 лет.

Святые мученики

По церковному календарю, 19 сентября поминают пресвитера Фавста, диакона Авива и других мучеников, пострадавших за веру во время правления Декия (249 - 251).
Во время преследования христиан в Александрии, пресвитер Фавст, диакон Авив и другие мученики мужественно исповедали себя перед правителем Валерием христианами. Их казнили примерно в 250-м.

Епископ Гортинский

По церковному календарю, 19 сентября поминают священномученика Кирилла, епископа Гортинского, пострадавшего за веру во время правления Диоклетиане и его соправителе Максимиане (284 - 305).
Его схватили как христианина и, судив, бросили в темницу. Ночью Кирилл, услышав голос, повелевавший ему идти в Рим, нашел двери тюрьмы утром открытыми.
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По дороге в Рим, где Кирилл своей проповедью оказал большую помощь Церкви, священномученику было видение, в котором ему предсказали два венца – святительский и мученический.
Священомученник, когда начали преследовать христиан, отправился в Иерусалим, чтобы поддержать там находящихся христиан. По дороге ему вновь было видение, в котором повелевали не миновать Крит.
Прибыв на Крит, он был избран епископом города Гортины - ему было 60 лет. Гортинскую кафедру он возглавлял примерно 35 лет. Святителя казнили, когда начались новые гонения христиан – Святому отрубили голову в начале IV века в местности Ракса.

Давид Ермопольский

По церковному календарю, 19 сентября поминают преподобного Давида Ермопольского, жившего в VI веке.
Будущий Святой, возглавлявший шайку разбойников в Ермопольской пустыне, в Египте, совершил много убийств и других преступлений. Постарев, Давид, задумавшись о своей жизни, ужаснулся своим делам. Оставив банду, он ушел в монастырь для покаяния. Настоятель обители отказывался принять его в число братии, объясняя тем, что монастырская жизнь сурова.
Игумен уступил после того, как Давид открыл ему, что он известный разбойник и, если ему не откроют двери монастыря для покаяния, он, вернувшись к прежней жизни, разорит обитель и перебьет монахов.
Давид, став примерным монахом, превзошел суровыми подвигами всю братию. В конце жизни преподобный получил от Бога дар чудотворений и много лет исцелял больных и изгонял злых духов из бесноватых.

Именины

По церковному календарю, 19 сентября именины отмечают Фекла, Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Димитрий, Дионисий, Иоанн, Константин, Кирилл, Макар и Михаил.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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