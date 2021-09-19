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Международные наблюдатели о том, как проходят выборы в Госдуму РФ
Международные наблюдатели о том, как проходят выборы в Госдуму РФ
В России проходят выборы депутатов Государственной Думы. В этом году в выборах участвуют 14 политических партий, голосование длится три дня. Смотрите в видео... 19.09.2021, Sputnik Грузия
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В ходе нынешних выборов в РФ проголосовать можно не только на избирательном участке, но и на дому, а также онлайн. Насколько доверяют новому формату избиратели и может ли он стать трендом в СНГ? Как отказ ОБСЕ направить своих наблюдателей в Россию влияет на ход выборов в Госдуму? И как стоит расценивать доклад Европарламента с прогнозом результатов российских выборов? Эти вопросы в студии Sputnik в Москве обсудили члены Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ) – заместитель председателя сената парламента Казахстана, координатор группы наблюдателей от МПА СНГ Аскар Шакиров и заместитель руководителя секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, директор международного института мониторинга развития демократии Иван Мушкет.
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россия, видео, мультимедиа, госдума рф, выборы, видео

Международные наблюдатели о том, как проходят выборы в Госдуму РФ

15:36 19.09.2021
110
© video: Sputnik
В России проходят выборы депутатов Государственной Думы. В этом году в выборах участвуют 14 политических партий, голосование длится три дня. Смотрите в видео, как проведение выборов оценили наблюдатели
В ходе нынешних выборов в РФ проголосовать можно не только на избирательном участке, но и на дому, а также онлайн.
Насколько доверяют новому формату избиратели и может ли он стать трендом в СНГ? Как отказ ОБСЕ направить своих наблюдателей в Россию влияет на ход выборов в Госдуму? И как стоит расценивать доклад Европарламента с прогнозом результатов российских выборов?
Эти вопросы в студии Sputnik в Москве обсудили члены Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ) – заместитель председателя сената парламента Казахстана, координатор группы наблюдателей от МПА СНГ Аскар Шакиров и заместитель руководителя секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, директор международного института мониторинга развития демократии Иван Мушкет.
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