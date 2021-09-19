https://sputnik-georgia.ru/20210919/nepogoda-sozdala-problemy-gruzinskim-pogranichnikam-na-granitse-s-rf-259718173.html

Непогода создала проблемы грузинским пограничникам на границе с РФ

Непогода создала проблемы грузинским пограничникам на границе с РФ

Масса песка заблокировала несколько участков дороги, ведущей к Кавказскому хребту 19.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-19T20:31+0400

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2021-09-19T20:31+0400

грузия

дождь

погода

погранполиция грузии

пограничная зона

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Обильные осадки вызвали оползни в горах близ села Лапанкури Телавского района, сообщили в мэрии района.Масса песка заблокировала несколько участков дороги, ведущей к Кавказскому хребту, не давая возможности передвигаться пограничникам, охраняющим грузино-российскую границу.По словам мэра района Шоты Нареклишвили, компания-подрядчик ждет улучшения метеоусловий, чтобы приступить к соответствующим очистительным работам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, дождь, погода, погранполиция грузии, пограничная зона