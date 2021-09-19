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Непогода создала проблемы грузинским пограничникам на границе с РФ
Непогода создала проблемы грузинским пограничникам на границе с РФ
Масса песка заблокировала несколько участков дороги, ведущей к Кавказскому хребту 19.09.2021, Sputnik Грузия
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грузия
дождь
погода
погранполиция грузии
пограничная зона
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Обильные осадки вызвали оползни в горах близ села Лапанкури Телавского района, сообщили в мэрии района.Масса песка заблокировала несколько участков дороги, ведущей к Кавказскому хребту, не давая возможности передвигаться пограничникам, охраняющим грузино-российскую границу.По словам мэра района Шоты Нареклишвили, компания-подрядчик ждет улучшения метеоусловий, чтобы приступить к соответствующим очистительным работам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, дождь, погода, погранполиция грузии, пограничная зона

Непогода создала проблемы грузинским пограничникам на границе с РФ

20:31 19.09.2021
397
© photo : courtesy of MIA Border Police of GeorgiaПограничная полиция МВД Грузии. Задержание нарушителей
Пограничная полиция МВД Грузии. Задержание нарушителей - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2021
© photo : courtesy of MIA Border Police of Georgia
Масса песка заблокировала несколько участков дороги, ведущей к Кавказскому хребту
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Обильные осадки вызвали оползни в горах близ села Лапанкури Телавского района, сообщили в мэрии района.
Масса песка заблокировала несколько участков дороги, ведущей к Кавказскому хребту, не давая возможности передвигаться пограничникам, охраняющим грузино-российскую границу.
По словам мэра района Шоты Нареклишвили, компания-подрядчик ждет улучшения метеоусловий, чтобы приступить к соответствующим очистительным работам.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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