https://sputnik-georgia.ru/20210919/nepogoda-sozdala-problemy-gruzinskim-pogranichnikam-na-granitse-s-rf-259718173.html
Непогода создала проблемы грузинским пограничникам на границе с РФ
Непогода создала проблемы грузинским пограничникам на границе с РФ
Масса песка заблокировала несколько участков дороги, ведущей к Кавказскому хребту 19.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-19T20:31+0400
2021-09-19T20:31+0400
2021-09-19T20:31+0400
грузия
дождь
погода
погранполиция грузии
пограничная зона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/05/249365501_0:60:1576:947_1920x0_80_0_0_dc606c3f81276130a775104fdc0a6d63.jpg
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Обильные осадки вызвали оползни в горах близ села Лапанкури Телавского района, сообщили в мэрии района.Масса песка заблокировала несколько участков дороги, ведущей к Кавказскому хребту, не давая возможности передвигаться пограничникам, охраняющим грузино-российскую границу.По словам мэра района Шоты Нареклишвили, компания-подрядчик ждет улучшения метеоусловий, чтобы приступить к соответствующим очистительным работам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/05/249365501_118:0:1459:1006_1920x0_80_0_0_c9e5aa2ad6ab5c5c03ee7ca2897df55c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, дождь, погода, погранполиция грузии, пограничная зона
Непогода создала проблемы грузинским пограничникам на границе с РФ
Масса песка заблокировала несколько участков дороги, ведущей к Кавказскому хребту
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Обильные осадки вызвали оползни в горах близ села Лапанкури Телавского района, сообщили в мэрии района.
Масса песка заблокировала несколько участков дороги, ведущей к Кавказскому хребту, не давая возможности передвигаться пограничникам, охраняющим грузино-российскую границу.
По словам мэра района Шоты Нареклишвили, компания-подрядчик ждет улучшения метеоусловий, чтобы приступить к соответствующим очистительным работам.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.