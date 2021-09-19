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Новые связи и инвестиции: глава Минэкономики Грузии находится с визитом в ОАЭ

Новые связи и инвестиции: глава Минэкономики Грузии находится с визитом в ОАЭ

На встречах будет обсуждаться сотрудничество двух стран в сферах торговли, экономики, недвижимости, энергетики, инвестиций и туризма 19.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-19T18:55+0400

2021-09-19T18:55+0400

2021-09-19T18:55+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава вместе с грузинской делегацией находится с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба Минэкономики.В ходе визита министр проведет встречи с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ, министром толерантности, а также с исполнительными директорами ведущих местных холдингов.Список стран расширен: кому можно въезжать в Грузию без вакцинации>>На встречах будет обсуждаться сотрудничество двух стран в сферах торговли, экономики, недвижимости, энергетики, инвестиций и туризма.В состав грузинской делегации входят заместитель министра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе, директор агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели, руководитель департамента инвестиционной политики и поддержки инвестиций Георгий Эдилашвили. Во встречах также принимает участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в ОАЭ Паата Каландадзе.В ходе визита Натия Турнава также ознакомится с подготовительными работами грузинского павильона, который будет представлен на одной из крупнейших международных выставок Expo 2020 Dubai.Объединенные Арабские Эмираты являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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