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Новые связи и инвестиции: глава Минэкономики Грузии находится с визитом в ОАЭ
Новые связи и инвестиции: глава Минэкономики Грузии находится с визитом в ОАЭ
На встречах будет обсуждаться сотрудничество двух стран в сферах торговли, экономики, недвижимости, энергетики, инвестиций и туризма 19.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-19T18:55+0400
2021-09-19T18:55+0400
политика
экономика
новости
грузия
оаэ
натия турнава
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава вместе с грузинской делегацией находится с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба Минэкономики.В ходе визита министр проведет встречи с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ, министром толерантности, а также с исполнительными директорами ведущих местных холдингов.Список стран расширен: кому можно въезжать в Грузию без вакцинации&gt;&gt;На встречах будет обсуждаться сотрудничество двух стран в сферах торговли, экономики, недвижимости, энергетики, инвестиций и туризма.В состав грузинской делегации входят заместитель министра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе, директор агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели, руководитель департамента инвестиционной политики и поддержки инвестиций Георгий Эдилашвили. Во встречах также принимает участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в ОАЭ Паата Каландадзе.В ходе визита Натия Турнава также ознакомится с подготовительными работами грузинского павильона, который будет представлен на одной из крупнейших международных выставок Expo 2020 Dubai.Объединенные Арабские Эмираты являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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политика, экономика, новости, грузия, оаэ, натия турнава

Новые связи и инвестиции: глава Минэкономики Грузии находится с визитом в ОАЭ

18:55 19.09.2021
442
© photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FBНатия Турнава
Натия Турнава - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2021
© photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
На встречах будет обсуждаться сотрудничество двух стран в сферах торговли, экономики, недвижимости, энергетики, инвестиций и туризма
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава вместе с грузинской делегацией находится с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба Минэкономики.
В ходе визита министр проведет встречи с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ, министром толерантности, а также с исполнительными директорами ведущих местных холдингов.
Список стран расширен: кому можно въезжать в Грузию без вакцинации>>
На встречах будет обсуждаться сотрудничество двух стран в сферах торговли, экономики, недвижимости, энергетики, инвестиций и туризма.

"Примечательно, что с этой целью ведется работа по установлению тесных контактов между представителями деловых кругов двух стран, развитию сотрудничества между Торгово-промышленными палатами, проведению совместных деловых и инвестиционных форумов и семинаров", - говорится в распространенном заявлении.

В состав грузинской делегации входят заместитель министра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе, директор агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели, руководитель департамента инвестиционной политики и поддержки инвестиций Георгий Эдилашвили. Во встречах также принимает участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в ОАЭ Паата Каландадзе.
В ходе визита Натия Турнава также ознакомится с подготовительными работами грузинского павильона, который будет представлен на одной из крупнейших международных выставок Expo 2020 Dubai.
Объединенные Арабские Эмираты являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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