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"Сочи" – "Динамо" Москва: прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Сочи" – "Динамо" Москва: прогноз на матч чемпионата России по футболу
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Сочи" и "Динамо" Москва 19.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-19T09:36+0400
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спорт
сочи
прогноз на футбольный матч
чемпионат россии по футболу
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В воскресенье, 19 сентября, в чемпионате России по футболу будут сыграны только два матча – "Нижний Новгород" на своем поле примет тульский "Арсенал", а в гости к "Сочи" приедет московское "Динамо". Это объясняется тем, что "Спартак", "Локомотив" и "Зенит" в середине недели играли в еврокубках. Матчи с их участием состоятся в понедельник.Итак, "Сочи" - "Динамо" - встреча двух клубов из верхней части турнирной таблицы. "Барсы" идут на втором месте, набрав в семи турах 15 очков, а "бело-голубые" располагаются на пятой позиции. Между командами всего два пункта.Нынешний розыгрыш РПЛ обе команды проводят уверенно. Именно поэтому в предстоящей встрече букмекеры не видят фаворита. Победа "Сочи" идет за 2,7, а шансы "Динамо" на успех оцениваются коэффициентом 2,8. Как вы сами видите – разница минимальная.Стоит отметить, что в нынешнем сезоне сочинцы еще ни разу не играли вничью – пять побед при двух поражениях. У "динамовцев" только одна мировая – в столичном дерби с "Локомотивом" (1:1). При этом необходимо отметить, что подопечные Сандро Шварца могли находиться значительно выше в турнирной таблице, если бы в прошлом туре неожиданно не проиграли "Нижнему Новгороду", ведя по ходу матча 1:0.Если говорить об играх прошлого сезона, то побеждали хозяева. Дома "Сочи" победил 2:0, а в Москве было сильнее "Динамо" (3:1).При таком равенстве очень непросто делать прогноз на исход встречи. Оба клуба обладают отличным атакующим потенциалом, поэтому предположу обмен голами.Ставка: обе команды забьют за 1,82.
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спорт, сочи, прогноз на футбольный матч, чемпионат россии по футболу

"Сочи" – "Динамо" Москва: прогноз на матч чемпионата России по футболу

09:36 19.09.2021
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© photo: Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч ЦСКА - "Сочи"
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА - Сочи - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2021
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Сочи" и "Динамо" Москва
В воскресенье, 19 сентября, в чемпионате России по футболу будут сыграны только два матча – "Нижний Новгород" на своем поле примет тульский "Арсенал", а в гости к "Сочи" приедет московское "Динамо". Это объясняется тем, что "Спартак", "Локомотив" и "Зенит" в середине недели играли в еврокубках. Матчи с их участием состоятся в понедельник.
Итак, "Сочи" - "Динамо" - встреча двух клубов из верхней части турнирной таблицы. "Барсы" идут на втором месте, набрав в семи турах 15 очков, а "бело-голубые" располагаются на пятой позиции. Между командами всего два пункта.
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. "Динамо" - "Сочи"
Футбол. РПЛ. Динамо - Сочи - Sputnik Грузия, 1920, 18.09.2021
Футбол. РПЛ. "Динамо" - "Сочи"
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
/
Перейти в фотобанк
Нынешний розыгрыш РПЛ обе команды проводят уверенно. Именно поэтому в предстоящей встрече букмекеры не видят фаворита. Победа "Сочи" идет за 2,7, а шансы "Динамо" на успех оцениваются коэффициентом 2,8. Как вы сами видите – разница минимальная.
Стоит отметить, что в нынешнем сезоне сочинцы еще ни разу не играли вничью – пять побед при двух поражениях. У "динамовцев" только одна мировая – в столичном дерби с "Локомотивом" (1:1). При этом необходимо отметить, что подопечные Сандро Шварца могли находиться значительно выше в турнирной таблице, если бы в прошлом туре неожиданно не проиграли "Нижнему Новгороду", ведя по ходу матча 1:0.
Если говорить об играх прошлого сезона, то побеждали хозяева. Дома "Сочи" победил 2:0, а в Москве было сильнее "Динамо" (3:1).
При таком равенстве очень непросто делать прогноз на исход встречи. Оба клуба обладают отличным атакующим потенциалом, поэтому предположу обмен голами.
Ставка: обе команды забьют за 1,82.
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