https://sputnik-georgia.ru/20210919/turetskiy-general-podelilsya-planom-udara-po-gretsii-259712562.html

Турецкий генерал поделился планом удара по Греции

Турецкий генерал поделился планом удара по Греции

Военный в отставке рассказал, в каком направлении Анкара нанесет удар в случае войны с Грецией 19.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-19T12:42+0400

2021-09-19T12:42+0400

2021-09-19T12:42+0400

политика

новости

в мире

греция

турция

стамбул

афины

салоники

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23671/80/236718042_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_7921e3ee3c4af87b9fbd43073a6c742f.jpg

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Главной наземной целью Турции, в случае войны с Грецией, станет горо Салоники, заявил турецкий генерал в отставке Эрдоган Каракуш, передает РИА Новости.О предполагаемом конфликте с соседней страной турецкий военнослужащий в отставке рассуждал во время политических дебатов на телеканале CNN Turk.Он напомнил, что Греция как союзник США предоставила свою территорию для размещения 20 американских военных баз. Одна из них находится под городом Александруполис во Фракии. По словам Каракуша, этот форпост полностью оборудован и готов к тому, чтобы блокировать наземную операцию турецкой армии.Афины, в свою очередь, будут стремиться к взятию Стамбула, считает военачальник.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

греция

турция

стамбул

афины

салоники

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, в мире, греция, турция, стамбул, афины, салоники, война