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Турецкий генерал поделился планом удара по Греции
Турецкий генерал поделился планом удара по Греции
Военный в отставке рассказал, в каком направлении Анкара нанесет удар в случае войны с Грецией 19.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-19T12:42+0400
2021-09-19T12:42+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Главной наземной целью Турции, в случае войны с Грецией, станет горо Салоники, заявил турецкий генерал в отставке Эрдоган Каракуш, передает РИА Новости.О предполагаемом конфликте с соседней страной турецкий военнослужащий в отставке рассуждал во время политических дебатов на телеканале CNN Turk.Он напомнил, что Греция как союзник США предоставила свою территорию для размещения 20 американских военных баз. Одна из них находится под городом Александруполис во Фракии. По словам Каракуша, этот форпост полностью оборудован и готов к тому, чтобы блокировать наземную операцию турецкой армии.Афины, в свою очередь, будут стремиться к взятию Стамбула, считает военачальник.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, в мире, греция, турция, стамбул, афины, салоники, война

Турецкий генерал поделился планом удара по Греции

12:42 19.09.2021
149
© photo: Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2021
© photo: Sputnik / Anton Denisov
/
Перейти в фотобанк
Военный в отставке рассказал, в каком направлении Анкара нанесет удар в случае войны с Грецией
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Главной наземной целью Турции, в случае войны с Грецией, станет горо Салоники, заявил турецкий генерал в отставке Эрдоган Каракуш, передает РИА Новости.
О предполагаемом конфликте с соседней страной турецкий военнослужащий в отставке рассуждал во время политических дебатов на телеканале CNN Turk.
Он напомнил, что Греция как союзник США предоставила свою территорию для размещения 20 американских военных баз. Одна из них находится под городом Александруполис во Фракии. По словам Каракуша, этот форпост полностью оборудован и готов к тому, чтобы блокировать наземную операцию турецкой армии.
Афины, в свою очередь, будут стремиться к взятию Стамбула, считает военачальник.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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