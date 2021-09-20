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Армения будет выпускать российскую вакцину "Спутник Лайт"

Армения будет выпускать российскую вакцину "Спутник Лайт"

По словам вице-премьера, организован процесс технологического трансфера для выпуска вакцины "Спутник Лайт" в Армении 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T11:27+0400

2021-09-20T11:27+0400

2021-09-20T11:27+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что в стране начнется выпуск российской вакцины "Спутник Лайт", передает Sputnik Армения.В контексте сотрудничества в области здравоохранения Григорян выразил признательность России за оказанное содействие в борьбе с распространением COVID-19 в Армении.Армяно-российский бизнес-форум проходит в Ереване 20 сентября. В нем принимают участие вице-премьеры, министры и представители крупного бизнеса двух стран. Мероприятие проводится при поддержке правительства России. На одной из панельных дискуссий ожидается выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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новости, в мире, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19