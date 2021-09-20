Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы: обычаи праздника
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© photo: Sputnik / Balabanov / Перейти в фотобанкИзображение Богоматери. Фрагмент иконы "Благовещение (Устюжское)"
© photo: Sputnik / Balabanov/
Рождество Пресвятой Богородицы православная церковь ежегодно празднует 21 сентября
Это первый двунадесятый праздник церковного года, посвященный Спасителю, - церковь празднует его как день всемирной радости.
Sputnik Грузия рассказывает, что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы, а также об обычаях праздника.
Рождество Богородицы
Как повествует церковное предание, родилась Дева Мария в галилейском городе Назарет, в семье праведных Иоакима и Анны. Иоаким был из рода царя Давида, а Анна - из рода первосвященника Аарона.
Супруги, прожив 50 лет в браке, были бездетны, несмотря на то, что постоянно молились смиренно Богу о даровании им потомства. Бездетность в те времена считалось позором и вызывала общественное порицание, поэтому Анна и Иоаким постоянно переносили насмешки и презрение.
Икона Богородицы Святой Девы Марии
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov/
В один из праздников, когда иудеи приносили дары Богу в Иерусалимский храм, первосвященник, полагая, что бездетный Иоаким не имеет Божьего благословения, отказался принять их от него.
Опечаленный старец ушел в пустыню, где провел сорок дней в строгом посте и молитве, моля Всевышнего о милости. Анна, узнав о поступке своего праведного супруга, тоже стала поститься и молиться о даровании ей ребенка, обещая принести рожденное дитя в дар Богу.
Всевышний услышал молитву праведников – супругам явился ангел и возвестил, что у них родится дочь, которую благословит весь род человеческий.
Родители назвали дочь Марией и воспитывали ее в любви к Господу. Когда малышке исполнилось три года, Анна и Иоаким отвели ее в храм, чтобы исполнить обещание, данное Богу, и посвятить ее Божьему служению.
Обычаи – что делать
Праздничные службы проходят в этот день во всех действующих православных церквях, в том числе и в Грузии, которая досталась в удел Божьей Матери, и с тех пор Пресвятая Богородица является ее покровительницей.
По обычаю, на Рождество Пресвятой Богородицы читают паремии - фрагменты из Священного Писания, в которых излагаются пророчества, прообразы или обетования, исполнившиеся в празднуемом событии. Паремии читают за вечерним Богослужением накануне больших праздников.
В некоторых церквях есть обычай совершать крестный ход после божественной литургии. Рождество Пресвятой Богородицы считали женским праздником – женщину в этот день почитали как продолжательницу рода.
По обычаю, женщины с утра, шли на водоем, так как в старину считали, что если женщина умоется до восхода солнца, красота ее сохранится до самой старости. А детей, чтобы они были здоровы – обливали на пороге дома.
По обычаю, женщины, не имеющие еще детей, заказывали службу в церкви, возносили молитвы Богородице, а после богослужения приглашали к себе на обед. В старину верили, что молитвы будущих матерей к Пресвятой Богородице о здоровье и счастье детей, которых они ждут, имеют в этот день особую силу.
К Рождеству Пресвятой Богородицы, по обычаю, люди старались собрать весь урожай, а пчеловоды начинали готовить пчел к зимовке. Рождество Пресвятой Богородицы настоящий праздник радости - в эти дни поста нет, а после молитвы в храме, по обычаю, устраивали веселые застолья.
С Рождества Пресвятой Богородицы, по обычаю, засылали сватов к девушкам и ходили семьями в гости.
Что нельзя делать
В Рождество Пресвятой Богородицы, по обычаю, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Нельзя в праздник делать работу по дому, поэтому хозяйки проводят уборку до наступления торжества.
В праздник нельзя также шить, вышивать, вязать или заниматься другим рукоделием – по приметам, это может навлечь на дом неприятности.
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov / Перейти в фотобанкСвященнослужители во время службы на праздновании Рождества Христова в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке
Священнослужители во время службы на праздновании Рождества Христова в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov/
В Рождество Пресвятой Богородицы, как и в другие церковные праздники, нельзя ссориться, ругаться, обижать окружающих, злословить и сплетничать.
В праздник нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться.
В Рождество Пресвятой Богородицы нельзя унывать и грустить – в праздник положено радоваться и благодарить Господа за все - дарованный урожай, возможности и благополучие.
Категорически нельзя в Рождество Пресвятой Богородицы выбрасывать остатки пищи после праздничного ужина - лучше отдать нуждающимся или животным.
Материал подготовлен на основе открытых источников