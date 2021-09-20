https://sputnik-georgia.ru/20210920/ekspert-obyasnil-pochemu-rastut-tseny-na-gaz-v-evrope---video-259737940.html

Эксперт объяснил, почему растут цены на газ в Европе - видео

Эксперт объяснил, почему растут цены на газ в Европе - видео

"Зеленого бобика" еще можно заставить дергаться, но в целом он сдох. Так образно выразился экономист и публицист Михаил Хазин о том, что еще несколько лет... 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T14:57+0400

2021-09-20T14:57+0400

2021-09-20T14:57+0400

россия

видео

мультимедиа

европа

газопровод

строительство газопровода "северный поток – 2"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/14/259737531_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e06b95ae6db9c8053efacc1d0b00c28.jpg

Оказалось, что ветряки на севере Европы вырабатывают недостаточно электроэнергии. А хранилища голубого топлива практически опустели. Слишком долго вставляли палки в колеса "Северному потоку – 2", говорит Хазин. Только теперь до ЕС дошло, что ориентироваться на "зеленую" энергетику – ущербная политика. Началась паника, рынки лихорадит. Когда цены на газ перестанут расти? Что ждет Европу грядущей зимой? И какое будущее у Nord Stream 2, запуск которого затягивается? Смотрите в видео, что заявил эксперт.

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, мультимедиа, европа, газопровод, строительство газопровода "северный поток – 2", видео