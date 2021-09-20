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Эксперт объяснил, почему растут цены на газ в Европе - видео
Эксперт объяснил, почему растут цены на газ в Европе - видео
"Зеленого бобика" еще можно заставить дергаться, но в целом он сдох. Так образно выразился экономист и публицист Михаил Хазин о том, что еще несколько лет... 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T14:57+0400
2021-09-20T14:57+0400
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строительство газопровода "северный поток – 2"
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Оказалось, что ветряки на севере Европы вырабатывают недостаточно электроэнергии. А хранилища голубого топлива практически опустели. Слишком долго вставляли палки в колеса "Северному потоку – 2", говорит Хазин. Только теперь до ЕС дошло, что ориентироваться на "зеленую" энергетику – ущербная политика. Началась паника, рынки лихорадит. Когда цены на газ перестанут расти? Что ждет Европу грядущей зимой? И какое будущее у Nord Stream 2, запуск которого затягивается? Смотрите в видео, что заявил эксперт.
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россия, видео, мультимедиа, европа, газопровод, строительство газопровода "северный поток – 2", видео

Эксперт объяснил, почему растут цены на газ в Европе - видео

14:57 20.09.2021
64
© video: Sputnik /
"Зеленого бобика" еще можно заставить дергаться, но в целом он сдох. Так образно выразился экономист и публицист Михаил Хазин о том, что еще несколько лет назад европейцы делали ставки на возобновляемые источники энергии, а теперь страдают от роста цен на газ.
Оказалось, что ветряки на севере Европы вырабатывают недостаточно электроэнергии. А хранилища голубого топлива практически опустели. Слишком долго вставляли палки в колеса "Северному потоку – 2", говорит Хазин.
Только теперь до ЕС дошло, что ориентироваться на "зеленую" энергетику – ущербная политика. Началась паника, рынки лихорадит. Когда цены на газ перестанут расти? Что ждет Европу грядущей зимой? И какое будущее у Nord Stream 2, запуск которого затягивается? Смотрите в видео, что заявил эксперт.
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