https://sputnik-georgia.ru/20210920/gruzinskaya-tennisistka-vyigrala-vtoroy-turnir-podryad-259732479.html

Грузинская теннисистка выиграла второй турнир подряд

Грузинская теннисистка выиграла второй турнир подряд

В финале грузино-бельгийский дуэт обыграл пару Россия-Испания в трех сетах 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T14:01+0400

2021-09-20T14:01+0400

2021-09-20T14:01+0400

спорт

теннис

новости из россии

грузинские спортсмены на международной арене

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ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Грузинская теннисистка Екатерина Горгодзе в паре с бельгийкой Исалин Бонавантюр стала победительницей турнира из серии ITF в Валенсии с призовым фондом 80 тысяч долларов.В финале грузино-бельгийский дуэт обыграл пару Оксана Селехметьева (Россия) - Фита Болуда (Испания) в трех сетах – 6:2, 2:6, 10:6. Матч продолжался один час и 10 минут.Грузинская теннисистка выиграла турнир в Польше>>Успех на турнире в Валенсии позволил Горгодзе подняться на шесть позиций в рейтинге WTA в парном разряде. Сейчас грузинка располагается на 108 месте в списке сильнейших парных теннисисток.Стоит отметить, что для Горгодзе это второй подряд успех на турнирах ITF. Неделю назад в паре с румынкой Ириной Барас, грузинка выиграла турнир в Карлсруэ (Германия).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, теннис, новости из россии, грузинские спортсмены на международной арене