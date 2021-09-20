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Грузинская теннисистка выиграла второй турнир подряд
Грузинская теннисистка выиграла второй турнир подряд
В финале грузино-бельгийский дуэт обыграл пару Россия-Испания в трех сетах 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T14:01+0400
2021-09-20T14:01+0400
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грузинские спортсмены на международной арене
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ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Грузинская теннисистка Екатерина Горгодзе в паре с бельгийкой Исалин Бонавантюр стала победительницей турнира из серии ITF в Валенсии с призовым фондом 80 тысяч долларов.В финале грузино-бельгийский дуэт обыграл пару Оксана Селехметьева (Россия) - Фита Болуда (Испания) в трех сетах – 6:2, 2:6, 10:6. Матч продолжался один час и 10 минут.Грузинская теннисистка выиграла турнир в Польше&gt;&gt;Успех на турнире в Валенсии позволил Горгодзе подняться на шесть позиций в рейтинге WTA в парном разряде. Сейчас грузинка располагается на 108 месте в списке сильнейших парных теннисисток.Стоит отметить, что для Горгодзе это второй подряд успех на турнирах ITF. Неделю назад в паре с румынкой Ириной Барас, грузинка выиграла турнир в Карлсруэ (Германия).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, теннис, новости из россии, грузинские спортсмены на международной арене

Грузинская теннисистка выиграла второй турнир подряд

14:01 20.09.2021
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© photo: Eko Gorgodze / FBГрузинская теннисистка Екатерина Горгодзе
Грузинская теннисистка Екатерина Горгодзе - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© photo: Eko Gorgodze / FB
В финале грузино-бельгийский дуэт обыграл пару Россия-Испания в трех сетах
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Грузинская теннисистка Екатерина Горгодзе в паре с бельгийкой Исалин Бонавантюр стала победительницей турнира из серии ITF в Валенсии с призовым фондом 80 тысяч долларов.
В финале грузино-бельгийский дуэт обыграл пару Оксана Селехметьева (Россия) - Фита Болуда (Испания) в трех сетах – 6:2, 2:6, 10:6. Матч продолжался один час и 10 минут.
Грузинская теннисистка выиграла турнир в Польше>>
Успех на турнире в Валенсии позволил Горгодзе подняться на шесть позиций в рейтинге WTA в парном разряде. Сейчас грузинка располагается на 108 месте в списке сильнейших парных теннисисток.
Стоит отметить, что для Горгодзе это второй подряд успех на турнирах ITF. Неделю назад в паре с румынкой Ириной Барас, грузинка выиграла турнир в Карлсруэ (Германия).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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