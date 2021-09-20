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Грузинские моряки смогут плавать на судах ОАЭ
Грузинские моряки смогут плавать на судах ОАЭ
Сертификаты грузинских моряков признаны уже 61 страной мира 20.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. ОАЭ признали сертификаты грузинских моряков, и теперь они могут работать на судах, плавающих под флагом Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.В ходе рабочего визита в ОАЭ глава Минэкономики Грузии Натия Турнава и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Мухамед аль-Мазруи подписали меморандум взаимопризнания сертификации моряков.Моряки с грузинскими сертификатами снова смогут плавать на судах стран ЕС&gt;&gt;"Мы подписали очень важный документ, который предусматривает признание сертификата о прохождении тренинга грузинских моряков и позволяет нам расширить сферу их занятости. Как вы знаете, сегодня наши моряки, отличающиеся хорошей подготовкой, смелостью и профессионализмом, трудоустраиваются на судах, плавающих под национальными флагами разных стран, и они очень востребованы. Отныне они смогут трудоустроиться и на кораблях, плавающих под флагом ОАЭ", – заявила Турнава.По словам министра, реформы, проведенные за последнее десятилетие в области морского образования и системы сертификации моряков, значительно улучшили репутацию Грузии и грузинских моряков в международном морском пространстве.Мировой рынок труда для грузинских моряков с каждым годом расширяется. Грузинские сертификаты признала уже 61 страна, из них 18 являются государствами-членами ЕС. Под их флагами плавает более 80% мирового флота.ОАЭ отличаются современными стандартами социальных и рабочих условий, в том числе высокой заработной платой. По состоянию на 2020 год флот под флагом Эмиратов состоит из 631 корабля общей грузоподъемностью около 740 DWT.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, оаэ, моряки

Грузинские моряки смогут плавать на судах ОАЭ

15:01 20.09.2021
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© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГлава Минэкономики Грузии Натия Турнава и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Аль-Мазури подписали меморандум о признании сертификатов моряков
Глава Минэкономики Грузии Натия Турнава и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Аль-Мазури подписали меморандум о признании сертификатов моряков - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Сертификаты грузинских моряков признаны уже 61 страной мира
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. ОАЭ признали сертификаты грузинских моряков, и теперь они могут работать на судах, плавающих под флагом Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
В ходе рабочего визита в ОАЭ глава Минэкономики Грузии Натия Турнава и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Мухамед аль-Мазруи подписали меморандум взаимопризнания сертификации моряков.
Моряки с грузинскими сертификатами снова смогут плавать на судах стран ЕС>>
"Мы подписали очень важный документ, который предусматривает признание сертификата о прохождении тренинга грузинских моряков и позволяет нам расширить сферу их занятости. Как вы знаете, сегодня наши моряки, отличающиеся хорошей подготовкой, смелостью и профессионализмом, трудоустраиваются на судах, плавающих под национальными флагами разных стран, и они очень востребованы. Отныне они смогут трудоустроиться и на кораблях, плавающих под флагом ОАЭ", – заявила Турнава.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГлава Минэкономики Грузии Натия Турнава и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Аль-Мазури подписали меморандум о признании сертификатов моряков
Глава Минэкономики Грузии Натия Турнава и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Аль-Мазури подписали меморандум о признании сертификатов моряков - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
Глава Минэкономики Грузии Натия Турнава и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Аль-Мазури подписали меморандум о признании сертификатов моряков
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
По словам министра, реформы, проведенные за последнее десятилетие в области морского образования и системы сертификации моряков, значительно улучшили репутацию Грузии и грузинских моряков в международном морском пространстве.
Мировой рынок труда для грузинских моряков с каждым годом расширяется. Грузинские сертификаты признала уже 61 страна, из них 18 являются государствами-членами ЕС. Под их флагами плавает более 80% мирового флота.
ОАЭ отличаются современными стандартами социальных и рабочих условий, в том числе высокой заработной платой. По состоянию на 2020 год флот под флагом Эмиратов состоит из 631 корабля общей грузоподъемностью около 740 DWT.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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