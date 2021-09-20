https://sputnik-georgia.ru/20210920/k-dekabryu-v-gruzii-dolzhno-byt-vaktsinirovano-60-vzroslogo-naseleniya-259734007.html

К декабрю в Грузии должно быть вакцинировано 60% взрослого населения

К декабрю в Грузии должно быть вакцинировано 60% взрослого населения

Эпидемиологи обеспокоены не только снижением темпа вакцинации, но и низким показателем ношения масок в стране 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T15:16+0400

2021-09-20T15:16+0400

2021-09-20T17:36+0400

четвертая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Грузия не сможет снять ограничения, если к декабрю от коронавируса не будет вакцинировано 60% населения, заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.Чхаидзе пояснил, что в том случае, если в стране в день не будет делаться 20 тысяч прививок, Грузия не сможет преодолеть 60-процентный барьер.Эпидемиологи делают прогнозы и заявляют, что пятая волна коронавируса в Грузии будет намного легче, если в стране будет высокий показатель вакцинации. Специалисты выражают обеспокоенность и тем, что в Грузии показатель ношения масок достигает всего 43%. За последние сутки в Грузии сделано 7 720 прививок против коронавируса. Всего в стране вакцинировано 1 655 040 человек.С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 595 тысяч случаев инфицирования, более 563 тысяч выздоровели, 8 575 человек скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19