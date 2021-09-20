Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
К декабрю в Грузии должно быть вакцинировано 60% взрослого населения
15:16 20.09.2021 (обновлено: 17:36 20.09.2021)
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© Ministry of Health & Social Affairs of AjaraЭпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии
© Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
Эпидемиологи обеспокоены не только снижением темпа вакцинации, но и низким показателем ношения масок в стране
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Грузия не сможет снять ограничения, если к декабрю от коронавируса не будет вакцинировано 60% населения, заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
Чхаидзе пояснил, что в том случае, если в стране в день не будет делаться 20 тысяч прививок, Грузия не сможет преодолеть 60-процентный барьер.
"Такой риск, правда, есть. Если мы не преодолеем 60-процентный барьер, останутся ограничения, обязательнее ношение масок и та некомфортная среда, в которой нам приходится жить", – заявил Чхаидзе.
Эпидемиологи делают прогнозы и заявляют, что пятая волна коронавируса в Грузии будет намного легче, если в стране будет высокий показатель вакцинации. Специалисты выражают обеспокоенность и тем, что в Грузии показатель ношения масок достигает всего 43%.
За последние сутки в Грузии сделано 7 720 прививок против коронавируса. Всего в стране вакцинировано 1 655 040 человек.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 595 тысяч случаев инфицирования, более 563 тысяч выздоровели, 8 575 человек скончались.
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