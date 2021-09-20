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https://sputnik-georgia.ru/20210920/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-20-sentyabrya-2021-259670911.html
Какой сегодня церковный праздник: 20 сентября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 20 сентября 2021
По православному церковному календарю 20 сентября отмечают день памяти cвятых Евода, Онисифора, Евпсихия, Луки и других 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T01:00+0400
2021-09-20T01:00+0400
религия
справки
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.ЕводПо церковному календарю 20 сентября поминают cвятого Евода, апостола из числа 70-ти учеников Христа – первого епископа в Антиохии Сирийской, после первоверховного апостола Петра.Святитель Евод в сане епископа прослужил 27 лет. За этот период пастырь написал несколько сочинений. До наших дней дошло одно из них, в котором святой пишет, что Пресвятая Дева Мария родила Спасителя миру в 15 лет.Святитель принял мученическую смерть при императоре Нероне (54-68) – произошло это в 66 году.ОнисифорПо церковному календарю 20 сентября поминают святого Онисифора, апостола из числа 70-ти учеников Христа.Святитель был поставлен епископом сначала в Колофоне (Малая Азия), затем в Коринфе. Мученическую смерть он принял в городе Парий (недалеко от Ефеса), на берегу Геллеспонта, куда отправился благовествовать Христову веру.Местные язычники, схватив святителя, привели к капищу и принуждали поклонится идолам. За отказ принести жертву языческим богам апостола и его слугу Порфирия привязали к диким лошадям и влачили по земле, пока они не скончались.ЕвпсихийПо церковному календарю 20 сентября поминают мученика Евпсихия, пострадавшего за веру при императоре Адриане (117- 138).Родился будущий святой в Кесарии Каппадокийской. В одном из сборников выдержек из писаний святых отцов и церковных преданий его называют сыном сенатора Дионисия.Во время преследования христиан Евпсихия схватили, пытали и бросили в темницу, но ангел исцелил его раны. Выйдя на свободу, мученик роздал нищим свое имущество.В очередной раз Евстихия схватили, когда сменился правитель в Кесарии. После жестоких пыток ему отрубили голову.Лука ГлубокореченскийПо церковному календарю 20 сентября поминают преподобного Луку – третьего игумена Спасового монастыря, называвшегося "Глубокие реки".Лука избрали игуменом Спасовой обители, расположенной в Кифском заливе, недалеко от Константинополя, с 975 года. Монастырь славился особо строгой подвижнической жизнью монахов. Преподобный Лука скончался в конце Х века.ИмениныПо церковному календарю 20 сентября именины отмечают Андрей, Александр, Григорий, Василий, Иоанн, Евгений, Лука, Лев, Михаил, Макар, Николай, Пахомий, Петр, Савва и Стефан.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20190307/Kto-takaya-Matrona-Moskovskaya-moschi-chudesa-predskazaniya-244624187.html
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религия , справки , религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 20 сентября 2021

01:00 20.09.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliКафедральный собор Сиони в центре Тбилиси
Кафедральный собор Сиони в центре Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По православному церковному календарю 20 сентября отмечают день памяти cвятых Евода, Онисифора, Евпсихия, Луки и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Евод

По церковному календарю 20 сентября поминают cвятого Евода, апостола из числа 70-ти учеников Христа – первого епископа в Антиохии Сирийской, после первоверховного апостола Петра.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliГорящие свечи у иконы Христа Спасителя в Метехской церкви
Горящие свечи у иконы Христа Спасителя в Метехской церкви - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
Горящие свечи у иконы Христа Спасителя в Метехской церкви
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Святитель Евод в сане епископа прослужил 27 лет. За этот период пастырь написал несколько сочинений. До наших дней дошло одно из них, в котором святой пишет, что Пресвятая Дева Мария родила Спасителя миру в 15 лет.
Святитель принял мученическую смерть при императоре Нероне (54-68) – произошло это в 66 году.

Онисифор

По церковному календарю 20 сентября поминают святого Онисифора, апостола из числа 70-ти учеников Христа.
Святитель был поставлен епископом сначала в Колофоне (Малая Азия), затем в Коринфе. Мученическую смерть он принял в городе Парий (недалеко от Ефеса), на берегу Геллеспонта, куда отправился благовествовать Христову веру.
Местные язычники, схватив святителя, привели к капищу и принуждали поклонится идолам. За отказ принести жертву языческим богам апостола и его слугу Порфирия привязали к диким лошадям и влачили по земле, пока они не скончались.

Евпсихий

По церковному календарю 20 сентября поминают мученика Евпсихия, пострадавшего за веру при императоре Адриане (117- 138).
Родился будущий святой в Кесарии Каппадокийской. В одном из сборников выдержек из писаний святых отцов и церковных преданий его называют сыном сенатора Дионисия.
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Во время преследования христиан Евпсихия схватили, пытали и бросили в темницу, но ангел исцелил его раны. Выйдя на свободу, мученик роздал нищим свое имущество.
В очередной раз Евстихия схватили, когда сменился правитель в Кесарии. После жестоких пыток ему отрубили голову.

Лука Глубокореченский

По церковному календарю 20 сентября поминают преподобного Луку – третьего игумена Спасового монастыря, называвшегося "Глубокие реки".
Лука избрали игуменом Спасовой обители, расположенной в Кифском заливе, недалеко от Константинополя, с 975 года. Монастырь славился особо строгой подвижнической жизнью монахов. Преподобный Лука скончался в конце Х века.

Именины

По церковному календарю 20 сентября именины отмечают Андрей, Александр, Григорий, Василий, Иоанн, Евгений, Лука, Лев, Михаил, Макар, Николай, Пахомий, Петр, Савва и Стефан.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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