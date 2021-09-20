https://sputnik-georgia.ru/20210920/khazin-zapadnye-rynki-gaza-likhoradit-259722552.html

Хазин: западные рынки газа лихорадит

Хазин: западные рынки газа лихорадит

Какие цены на газ ждут потребителей накануне старта нового отопительного сезона и что будет дальше с запуском "Северного потока - 2", рассуждает экономист... 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T09:36+0400

2021-09-20T09:36+0400

2021-09-20T09:36+0400

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строительство газопровода "северный поток – 2"

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Несколько лет на Западе длилась "зеленая истерика", во время которой говорить о недостатках альтернативных энергоносителей, таких как солнце или ветер, по сравнению с традиционными (газ, уголь, нефть и пр.) было не принято, а затем неожиданно обнаружились политические проблемы, отметил эксперт в беседе на YouTube-канале "Sputnik на русском"."Из-за того, что очень долго ставили палки в колеса "Северному потоку - 2", поток газа в ЕС был маленьким, и в результате хранилища не загружены, а дальше выяснилось, что ветра на Северном море недостаточно, и ветряки не вырабатывают нужного количества электроэнергии. Может быть, еще что-то, но, как следствие, выяснилось, что это очень ущербная политика ориентации на зеленую энергетику. Я могу с полной ответственностью сказать, что эта программа в том виде, в котором ее описывали политики, нереализуема", – рассказывает Хазин.То, что цены на газ так сильно растут, экономист считает локальным явлением, "это просто специфика момента – рынки лихорадит", но само по себе наличие паники в Европе подтверждает дошедший до массового сознания факт того, что прежняя система ориентации на зеленую энергетику больше не работает, отмечает эксперт, и добавляет, что эту ситуацию российской стороне надо максимально использовать в своих интересах при организации дальнейших поставок газа в Европу.Полную версию беседы с экономистом Михаилом Хазиным и его прогноз пикового роста цен на газ– смотрите на видео.

https://sputnik-georgia.ru/20210915/tsena-gaza-v-evrope-za-den-vyrosla-na-12-i-pobila-istoricheskiy-rekord-259608791.html

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новости, в мире, европа, новости из россии, строительство газопровода "северный поток – 2"