Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210920/khazin-zapadnye-rynki-gaza-likhoradit-259722552.html
Хазин: западные рынки газа лихорадит
Хазин: западные рынки газа лихорадит
Какие цены на газ ждут потребителей накануне старта нового отопительного сезона и что будет дальше с запуском "Северного потока - 2", рассуждает экономист... 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T09:36+0400
2021-09-20T09:36+0400
новости
в мире
европа
новости из россии
строительство газопровода "северный поток – 2"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24724/70/247247083_0:45:2500:1451_1920x0_80_0_0_ae3a968046c6c3d9193dd2ff0ea3f2b5.jpg
Несколько лет на Западе длилась "зеленая истерика", во время которой говорить о недостатках альтернативных энергоносителей, таких как солнце или ветер, по сравнению с традиционными (газ, уголь, нефть и пр.) было не принято, а затем неожиданно обнаружились политические проблемы, отметил эксперт в беседе на YouTube-канале "Sputnik на русском"."Из-за того, что очень долго ставили палки в колеса "Северному потоку - 2", поток газа в ЕС был маленьким, и в результате хранилища не загружены, а дальше выяснилось, что ветра на Северном море недостаточно, и ветряки не вырабатывают нужного количества электроэнергии. Может быть, еще что-то, но, как следствие, выяснилось, что это очень ущербная политика ориентации на зеленую энергетику. Я могу с полной ответственностью сказать, что эта программа в том виде, в котором ее описывали политики, нереализуема", – рассказывает Хазин.То, что цены на газ так сильно растут, экономист считает локальным явлением, "это просто специфика момента – рынки лихорадит", но само по себе наличие паники в Европе подтверждает дошедший до массового сознания факт того, что прежняя система ориентации на зеленую энергетику больше не работает, отмечает эксперт, и добавляет, что эту ситуацию российской стороне надо максимально использовать в своих интересах при организации дальнейших поставок газа в Европу.Полную версию беседы с экономистом Михаилом Хазиным и его прогноз пикового роста цен на газ– смотрите на видео.
https://sputnik-georgia.ru/20210915/tsena-gaza-v-evrope-za-den-vyrosla-na-12-i-pobila-istoricheskiy-rekord-259608791.html
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24724/70/247247083_281:0:2500:1664_1920x0_80_0_0_0564b4743e3abc5a418695adafc55a80.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, в мире, европа, новости из россии, строительство газопровода "северный поток – 2"

Хазин: западные рынки газа лихорадит

09:36 20.09.2021
173
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток"
Участок магистрального газопровода Северный поток - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
/
Перейти в фотобанк
Какие цены на газ ждут потребителей накануне старта нового отопительного сезона и что будет дальше с запуском "Северного потока - 2", рассуждает экономист Михаил Хазин
Несколько лет на Западе длилась "зеленая истерика", во время которой говорить о недостатках альтернативных энергоносителей, таких как солнце или ветер, по сравнению с традиционными (газ, уголь, нефть и пр.) было не принято, а затем неожиданно обнаружились политические проблемы, отметил эксперт в беседе на YouTube-канале "Sputnik на русском".
"Из-за того, что очень долго ставили палки в колеса "Северному потоку - 2", поток газа в ЕС был маленьким, и в результате хранилища не загружены, а дальше выяснилось, что ветра на Северном море недостаточно, и ветряки не вырабатывают нужного количества электроэнергии. Может быть, еще что-то, но, как следствие, выяснилось, что это очень ущербная политика ориентации на зеленую энергетику. Я могу с полной ответственностью сказать, что эта программа в том виде, в котором ее описывали политики, нереализуема", – рассказывает Хазин.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
Цена газа в Европе за день выросла на 17% и побила исторический рекорд
15 сентября, 13:35
460
То, что цены на газ так сильно растут, экономист считает локальным явлением, "это просто специфика момента – рынки лихорадит", но само по себе наличие паники в Европе подтверждает дошедший до массового сознания факт того, что прежняя система ориентации на зеленую энергетику больше не работает, отмечает эксперт, и добавляет, что эту ситуацию российской стороне надо максимально использовать в своих интересах при организации дальнейших поставок газа в Европу.
Полную версию беседы с экономистом Михаилом Хазиным и его прогноз пикового роста цен на газ– смотрите на видео.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:12Неизвестный открыл стрельбу в российском университете
11:08Скончался инфицированный коронавирусом митрополит Некреси
10:51Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 662
10:47Точный прогноз погоды в Тбилиси на 20-26 сентября
10:31Премьер Грузии выступит на Генассамблее ООН
10:16Прямо как в Дубае: в Батуми появится "Пальмовый остров"
09:36Хазин: западные рынки газа лихорадит
09:20Курс лари на понедельник – 3,1112 GEL/$1
09:01Лидер оппозиционной партии "Дроа" вызвана в прокуратуру
08:36Вулкан проснулся на Канарских островах: туризм под угрозой
08:01Выборы в Госдуму России: обработано более 60% протоколов
07:01Орнитологи со всего мира собрались в Грузии
ВчераКого вы видите будущим мэром Тбилиси - результаты опроса на сайте Sputnik
ВчераНепогода создала проблемы грузинским пограничникам на границе с РФ
ВчераВ Грузии произошло землетрясение
ВчераНовые связи и инвестиции: глава Минэкономики Грузии находится с визитом в ОАЭ
ВчераРоссийские специалисты разработали новый пистолет-пулемет для спецназа
ВчераВ Грузии снизился темп вакцинации от коронавируса - эпидемиологи бьют тревогу
ВчераСколько заключенных в Грузии – новая статистика
ВчераПредполагаемые убийцы молодого программиста в Тбилиси покинули страну - СМИ