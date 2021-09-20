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Мамардашвили пропустил два гола, а "Валенсия" потерпела первое поражение в сезоне
Мамардашвили пропустил два гола, а "Валенсия" потерпела первое поражение в сезоне
Для "Валенсии" поражение от "Реала" стало первым в нынешнем чемпионате Испании 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T13:28+0400
2021-09-20T13:28+0400
спорт
футбол
грузинские спортсмены на международной арене
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ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Голкипер сборной Грузии по футболу и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили пропустил два гола от мадридского "Реала", а его клуб потерпел первое поражение в чемпионате Испании (1:2)."Валенсия" вышла вперед на 66 минуте после точного удара Дуро, но удержать преимущество "летучие мыши" не смогли. На 86 минуте Винисиус сравнял счет, а через две минуты Карим Бензема принес победу "королевскому клубу"."Для Мамардашвили это была первая большая игра в составе "Валенсии". Грузин отразил восемь ударов, но потом все таки пропустил. И если в случае с первым голом Мамардашвили не мог спасти свою команду из-за рикошета, то гол Бензема стал следствием ошибки голкипера, который неудачно вышел из ворот", – характеризовало игру грузинского вратаря испанское издание AS.Для "Валенсии" поражение от "Реала" стало первым в нынешнем чемпионате Испании (до этого были три победы и ничья). После пяти туров "летучие мыши" набрали 10 очков и занимают третье место в турнирной таблице.20-летний Мамардашвили выступает в "Валенсии" на правах аренды. В испанский клуб голкипер перешел из "Динамо" Тбилиси. Срок соглашения между "летучими мышами" и Мамардашвили рассчитан на один год. При этом у "Валенсии" есть право выкупа грузинского вратаря.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, футбол, грузинские спортсмены на международной арене

Мамардашвили пропустил два гола, а "Валенсия" потерпела первое поражение в сезоне

13:28 20.09.2021
278
© AFP / JOSE JORDANГолкипер Георгий Мамардашвили
Голкипер Георгий Мамардашвили - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© AFP / JOSE JORDAN
Для "Валенсии" поражение от "Реала" стало первым в нынешнем чемпионате Испании
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Голкипер сборной Грузии по футболу и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили пропустил два гола от мадридского "Реала", а его клуб потерпел первое поражение в чемпионате Испании (1:2).
"Валенсия" вышла вперед на 66 минуте после точного удара Дуро, но удержать преимущество "летучие мыши" не смогли. На 86 минуте Винисиус сравнял счет, а через две минуты Карим Бензема принес победу "королевскому клубу".
"Для Мамардашвили это была первая большая игра в составе "Валенсии". Грузин отразил восемь ударов, но потом все таки пропустил. И если в случае с первым голом Мамардашвили не мог спасти свою команду из-за рикошета, то гол Бензема стал следствием ошибки голкипера, который неудачно вышел из ворот", – характеризовало игру грузинского вратаря испанское издание AS.
Для "Валенсии" поражение от "Реала" стало первым в нынешнем чемпионате Испании (до этого были три победы и ничья). После пяти туров "летучие мыши" набрали 10 очков и занимают третье место в турнирной таблице.
© AFP / JOSE JORDANГолкипер Георгий Мамардашвили
Голкипер Георгий Мамардашвили - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
Голкипер Георгий Мамардашвили
© AFP / JOSE JORDAN
20-летний Мамардашвили выступает в "Валенсии" на правах аренды. В испанский клуб голкипер перешел из "Динамо" Тбилиси. Срок соглашения между "летучими мышами" и Мамардашвили рассчитан на один год. При этом у "Валенсии" есть право выкупа грузинского вратаря.
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