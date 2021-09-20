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https://sputnik-georgia.ru/20210920/neizvestnyy-otkryl-strelbu-v-rossiyskom-universitete-259727548.html
Неизвестный открыл стрельбу в российском университете
Неизвестный открыл стрельбу в российском университете
Студенты и лектора укрылись в аудиториях, информации о пострадавших пока нет 20.09.2021, Sputnik Грузия
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происшествия
россия
в мире
стрельба
новости из россии
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. В Пермском госуниверситете произошла стрельба из травматики, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях.Других подробностей пока нет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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происшествия, россия, в мире, стрельба, новости из россии

Неизвестный открыл стрельбу в российском университете

11:12 20.09.2021 (обновлено: 11:18 20.09.2021)
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© photo: Sputnik / Olga Smol'skaya / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи во Владикавказе
Автомобиль скорой помощи во Владикавказе - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© photo: Sputnik / Olga Smol'skaya
/
Перейти в фотобанк
Студенты и лектора укрылись в аудиториях, информации о пострадавших пока нет
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. В Пермском госуниверситете произошла стрельба из травматики, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.
Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях.
Других подробностей пока нет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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