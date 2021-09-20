https://sputnik-georgia.ru/20210920/neizvestnyy-otkryl-strelbu-v-rossiyskom-universitete-259727548.html

Неизвестный открыл стрельбу в российском университете

Неизвестный открыл стрельбу в российском университете

Студенты и лектора укрылись в аудиториях, информации о пострадавших пока нет 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T11:12+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. В Пермском госуниверситете произошла стрельба из травматики, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях.Других подробностей пока нет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, россия, в мире, стрельба, новости из россии