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Неизвестный открыл стрельбу в российском университете
Неизвестный открыл стрельбу в российском университете
Студенты и лектора укрылись в аудиториях, информации о пострадавших пока нет 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T11:12+0400
2021-09-20T11:12+0400
2021-09-20T11:18+0400
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новости из россии
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. В Пермском госуниверситете произошла стрельба из травматики, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях.Других подробностей пока нет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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происшествия, россия, в мире, стрельба, новости из россии
Неизвестный открыл стрельбу в российском университете
11:12 20.09.2021 (обновлено: 11:18 20.09.2021)
Студенты и лектора укрылись в аудиториях, информации о пострадавших пока нет
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik.
В Пермском госуниверситете произошла стрельба из травматики, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу университета.
Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях.
Других подробностей пока нет.
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