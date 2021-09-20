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Премьер Грузии выступит на Генассамблее ООН
Премьер Грузии выступит на Генассамблее ООН
Выступление Ираклия Гарибашвили на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоится 24 сентября 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T10:31+0400
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ТБИЛИСИ, 20 cен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступит с речью на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает пресс-служба администрации правительства.Глава грузинского правительства посетить Нью-Йорк 20-25 сентября. Генассамблея ООН официально откроется 21 сентября. ООН с обеспокоенностью следит за развитием событий в Тбилиси>>По информации пресс-службы правительства, во время визита в США в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН запланированы двусторонние встречи премьер-министра Грузии на высоком уровне."Премьер-министр обратится к участникам генеральных дебатов с трибуны ООН 24 сентября. В своем выступании Ираклий Гарибашвили заострит внимание на вызовах, стоящих перед Грузией и международным сообществом, и на важности совместных усилий в процессе их решения", – отмечено в сообщении.В состав грузинской делегации под руководством премьера входят вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, министр образования и науки Михаил Чхенкели и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.Очередная 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке во вторник, 14 сентября. С 21 сентября по 27 сентября на сессии запланированы выступления лидеров государств-членов ООН.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210622/Gruziya-uluchshila-pokazateli-v-reytinge-ustoychivogo-razvitiya-OON-252094552.html
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Премьер Грузии выступит на Генассамблее ООН
Выступление Ираклия Гарибашвили на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоится 24 сентября
ТБИЛИСИ, 20 cен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступит с речью на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает пресс-служба администрации правительства.
Глава грузинского правительства посетить Нью-Йорк 20-25 сентября. Генассамблея ООН официально откроется 21 сентября.
По информации пресс-службы правительства, во время визита в США в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН запланированы двусторонние встречи премьер-министра Грузии на высоком уровне.
"Премьер-министр обратится к участникам генеральных дебатов с трибуны ООН 24 сентября. В своем выступании Ираклий Гарибашвили заострит внимание на вызовах, стоящих перед Грузией и международным сообществом, и на важности совместных усилий в процессе их решения", – отмечено в сообщении.
В состав грузинской делегации под руководством премьера входят вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, министр образования и науки Михаил Чхенкели и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.
Очередная 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке во вторник, 14 сентября. С 21 сентября по 27 сентября на сессии запланированы выступления лидеров государств-членов ООН.
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