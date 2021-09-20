https://sputnik-georgia.ru/20210920/pri-strelbe-v-rossiyskom-universitete-pogibli-vosem-chelovek--video-s-mesta-chp-259732071.html

При стрельбе в российском университете погибли восемь человек – видео с места ЧП

При стрельбе в российском университете погибли восемь человек – видео с места ЧП

Часть студентов и преподавателей закрылись и попытались спастись, выпрыгивая из окон 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T13:13+0400

2021-09-20T13:13+0400

2021-09-20T13:13+0400

россия

новости

чп

стрельба

новости из россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24856/41/248564104_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_527c733b0c076ef63aa3456f8bf01cde.jpg

ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. При стрельбе на территории кампуса Пермского государственного университета (ПГНИУ), по предварительным данным, погибли восемь человек, несколько ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.В понедельник утром вооруженный молодой человек открыл огонь из травматики на территории госуниверситета. Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые, судя по кадрам из соцсетей, попытались спастись, выпрыгивая из окон.Атаковавшего задержали, он ранен. Его личность установлена, это студент ПГНИУ.Возбуждено уголовное дело об убийстве. Все занятия в университете отменены.На место выехал прокурор Пермского края Павел Бухтояров, губернатор Дмитрий Махонин. Также по поручению премьера Михаила Мишустина в город вылетают главы Минобрнауки и Минздрава Валерий Фальков и Михаил Мурашко.Власти пообещали помощь пострадавшим и родным жертв. В РПЦ выразили соболезнования семьям погибших.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, чп, стрельба, новости из россии