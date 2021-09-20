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При стрельбе в российском университете погибли восемь человек – видео с места ЧП
При стрельбе в российском университете погибли восемь человек – видео с места ЧП
Часть студентов и преподавателей закрылись и попытались спастись, выпрыгивая из окон 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. При стрельбе на территории кампуса Пермского государственного университета (ПГНИУ), по предварительным данным, погибли восемь человек, несколько ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.В понедельник утром вооруженный молодой человек открыл огонь из травматики на территории госуниверситета. Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые, судя по кадрам из соцсетей, попытались спастись, выпрыгивая из окон.Атаковавшего задержали, он ранен. Его личность установлена, это студент ПГНИУ.Возбуждено уголовное дело об убийстве. Все занятия в университете отменены.На место выехал прокурор Пермского края Павел Бухтояров, губернатор Дмитрий Махонин. Также по поручению премьера Михаила Мишустина в город вылетают главы Минобрнауки и Минздрава Валерий Фальков и Михаил Мурашко.Власти пообещали помощь пострадавшим и родным жертв. В РПЦ выразили соболезнования семьям погибших.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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При стрельбе в российском университете погибли восемь человек – видео с места ЧП

13:13 20.09.2021
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© photo: Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у отделения "Альфа-банка" в центре Москвы, откуда поступило сообщение о захвате заложников
Сотрудники полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение о захвате заложников - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
/
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Часть студентов и преподавателей закрылись и попытались спастись, выпрыгивая из окон
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. При стрельбе на территории кампуса Пермского государственного университета (ПГНИУ), по предварительным данным, погибли восемь человек, несколько ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.
В понедельник утром вооруженный молодой человек открыл огонь из травматики на территории госуниверситета. Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые, судя по кадрам из соцсетей, попытались спастись, выпрыгивая из окон.
Атаковавшего задержали, он ранен. Его личность установлена, это студент ПГНИУ.

"Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Все занятия в университете отменены.
На место выехал прокурор Пермского края Павел Бухтояров, губернатор Дмитрий Махонин. Также по поручению премьера Михаила Мишустина в город вылетают главы Минобрнауки и Минздрава Валерий Фальков и Михаил Мурашко.
Власти пообещали помощь пострадавшим и родным жертв. В РПЦ выразили соболезнования семьям погибших.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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