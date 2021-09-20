https://sputnik-georgia.ru/20210920/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-gruzii-na-blizhayshie-dni-259741951.html

Синоптики рассказали о погоде в Грузии на ближайшие дни

Синоптики рассказали о погоде в Грузии на ближайшие дни

В Грузию пришли прохладные и влажные воздушные массы, которые станут причиной обильных осадков в стране 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T18:16+0400

2021-09-20T18:16+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. В некоторых районах Грузии в ближайшие дни ожидаются небольшие осадки, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.Так, 22-24 сентября в Грузии ожидаются прохладные и влажные воздушные массы, временами дожди с грозой, местами сильные. Температура воздуха днем ​​опустится до +17, +22 в низине Западной Грузии, а в Восточной Грузии - +20, +25.В Тбилиси 20-21 сентября ожидается теплая погода без осадков, 22-24 сентября будет относительно холодно и дождливо. Температура воздуха 20-21 сентября составит +29, +31, а 22-24 сентября +23, +25.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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новости, грузия, погода, синоптики