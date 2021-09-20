https://sputnik-georgia.ru/20210920/skolko-zarabatyvayut-v-gruzii-259750228.html

Сколько зарабатывают в Грузии

Сколько зарабатывают в Грузии

Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат) на основе официально декларированных данных опубликовала новые данные о среднемесячной номинальной... 20.09.2021, Sputnik Грузия

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экономика

грузия

инфографика

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В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о зарплатах в стране среди нанятых рабочих.Согласно данным "Сакстата", среднемесячная зарплата у мужчин практически во всех секторах экономики выше, чем у женщин. Среднемесячная зарплата у женщин составила 1 077,8 лари, а у мужчин – 1 560 лари. При этом за год зарплата у женщин выросла на 153,6 лари, а у мужчин – на 207,6 лари.Самые высокооплачиваемые направления - финансы и страхование, информация и коммуникации, строительство, профессиональная, научная и техническая деятельность.Официальный курс лари на 20 сентября составляет 3,1112 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, грузия, инфографика, инфографика