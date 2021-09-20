https://sputnik-georgia.ru/20210920/skolko-zarabatyvayut-v-gruzii-259750228.html
Сколько зарабатывают в Грузии
Сколько зарабатывают в Грузии
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат) на основе официально декларированных данных опубликовала новые данные о среднемесячной номинальной... 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T20:35+0400
2021-09-20T20:35+0400
2021-09-20T20:39+0400
экономика
грузия
инфографика
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В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о зарплатах в стране среди нанятых рабочих.Согласно данным "Сакстата", среднемесячная зарплата у мужчин практически во всех секторах экономики выше, чем у женщин. Среднемесячная зарплата у женщин составила 1 077,8 лари, а у мужчин – 1 560 лари. При этом за год зарплата у женщин выросла на 153,6 лари, а у мужчин – на 207,6 лари.Самые высокооплачиваемые направления - финансы и страхование, информация и коммуникации, строительство, профессиональная, научная и техническая деятельность.Официальный курс лари на 20 сентября составляет 3,1112 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, инфографика, инфографика
Сколько зарабатывают в Грузии
20:35 20.09.2021 (обновлено: 20:39 20.09.2021)
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат) на основе официально декларированных данных опубликовала новые данные о среднемесячной номинальной зарплате нанятых рабочих во втором квартале 2021 года
В инфографике Sputnik Грузия
вы узнаете подробную информацию о зарплатах в стране среди нанятых рабочих.
Согласно данным "Сакстата", среднемесячная зарплата у мужчин практически во всех секторах экономики выше, чем у женщин. Среднемесячная зарплата у женщин составила 1 077,8 лари, а у мужчин – 1 560 лари. При этом за год зарплата у женщин выросла на 153,6 лари, а у мужчин – на 207,6 лари.
Самые высокооплачиваемые направления - финансы и страхование, информация и коммуникации, строительство, профессиональная, научная и техническая деятельность.
Официальный курс лари на 20 сентября составляет 3,1112 GEL/$1.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.