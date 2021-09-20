Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210920/skolko-zarabatyvayut-v-gruzii-259750228.html
Сколько зарабатывают в Грузии
Сколько зарабатывают в Грузии
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат) на основе официально декларированных данных опубликовала новые данные о среднемесячной номинальной... 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T20:35+0400
2021-09-20T20:39+0400
экономика
грузия
инфографика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/14/259750023_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3dfdf9350e3e13bfb7cf8ca616f8b12e.jpg
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о зарплатах в стране среди нанятых рабочих.Согласно данным "Сакстата", среднемесячная зарплата у мужчин практически во всех секторах экономики выше, чем у женщин. Среднемесячная зарплата у женщин составила 1 077,8 лари, а у мужчин – 1 560 лари. При этом за год зарплата у женщин выросла на 153,6 лари, а у мужчин – на 207,6 лари.Самые высокооплачиваемые направления - финансы и страхование, информация и коммуникации, строительство, профессиональная, научная и техническая деятельность.Официальный курс лари на 20 сентября составляет 3,1112 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/14/259750023_244:0:1684:1080_1920x0_80_0_0_398a40b0685f80dddf2feaa7bfbf7a4b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, инфографика, инфографика

Сколько зарабатывают в Грузии

20:35 20.09.2021 (обновлено: 20:39 20.09.2021)
376
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат) на основе официально декларированных данных опубликовала новые данные о среднемесячной номинальной зарплате нанятых рабочих во втором квартале 2021 года
Сколько зарабатывают в Грузии - Sputnik Грузия
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о зарплатах в стране среди нанятых рабочих.
Согласно данным "Сакстата", среднемесячная зарплата у мужчин практически во всех секторах экономики выше, чем у женщин. Среднемесячная зарплата у женщин составила 1 077,8 лари, а у мужчин – 1 560 лари. При этом за год зарплата у женщин выросла на 153,6 лари, а у мужчин – на 207,6 лари.
Самые высокооплачиваемые направления - финансы и страхование, информация и коммуникации, строительство, профессиональная, научная и техническая деятельность.
Официальный курс лари на 20 сентября составляет 3,1112 GEL/$1.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
020100
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:09Инвесторы из ОАЭ все больше заинтересованы Грузией
20:51Кандидаты в мэры Тбилиси проведут дебаты во вторник
20:35Сколько зарабатывают в Грузии
20:02ENEMO направила миссию наблюдателей в Грузию
19:46Выборы и безопасность: полицейских в Грузии учат реагировать на нарушения
19:01В Тбилиси пройдет акция "100 книг в подарок" - подробности
18:46В Грузию пытались ввезти контрабандное золото
18:32Названо новое неожиданное последствие пандемии коронавируса
18:19Кто стоит за размещением "кровавых баннеров" в Тбилиси?
18:01Суд избрал арест мерой пресечения обвиняемым в убийстве Ники Кварацхелия
17:32В Грузии от коронавируса скончались новорожденные близнецы
17:23Пропускная способность КПП "Верхний Ларс" к 2022 году увеличится в 6,5 раз
17:17Ковид-лотерея в Грузии: определен обладатель приза в 10 тысяч лари
16:41Армения заинтересовалась возобновлением паромного сообщения между Поти и Сочи
16:31Экстрадированный из Украины чиновник времен Саакашвили не признает своей вины
16:16Кто получит третью дозу вакцины против COVID-19? - ответ Минздрава Грузии
16:01Певица из Грузии покорила "Голос" Казахстан
15:46Станет ли вакцинация в Грузии обязательной?
15:31Выход смартфонов iPhone 13 откладывается на месяц
15:16К декабрю в Грузии должно быть вакцинировано 60% взрослого населения