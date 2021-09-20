https://sputnik-georgia.ru/20210920/skonchalsya-infitsirovannyy-koronavirusom-mitropolit-nekresi--259725753.html
Скончался инфицированный коронавирусом митрополит Некреси
Скончался инфицированный коронавирусом митрополит Некреси
Патриархия Грузии выразила соболезнования в связи с кончиной владыки Серги 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T11:08+0400
2021-09-20T11:08+0400
2021-09-20T11:08+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончался митрополит Некреси (Кахети) владыка Серги (Чекуришвили), сообщается на стайте Патриархии Грузии в Facebook."Состояние владыки Серги ухудшилось из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Он в течение последних дней лечился в больнице. Мы выражаем большую сердечную боль и сожаление в связи со смертью митрополита Серги. Молимся за бессмертие его души", – говорится в сообщении.Митрополиту Серги было 62 года. Митрополитом Некреси он был назначен в 2000 году.Епархия находится в Кахети и охватывает Кварельский и Лагодехский районы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, грузинская православная церковь, коронавирус covid-19
Скончался инфицированный коронавирусом митрополит Некреси
Патриархия Грузии выразила соболезнования в связи с кончиной владыки Серги
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik.
В результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончался митрополит Некреси (Кахети) владыка Серги (Чекуришвили), сообщается на стайте
Патриархии Грузии в Facebook.
"Состояние владыки Серги ухудшилось из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Он в течение последних дней лечился в больнице. Мы выражаем большую сердечную боль и сожаление в связи со смертью митрополита Серги. Молимся за бессмертие его души", – говорится в сообщении.
Митрополиту Серги было 62 года. Митрополитом Некреси он был назначен в 2000 году.
Епархия находится в Кахети и охватывает Кварельский и Лагодехский районы.
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