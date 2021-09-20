https://sputnik-georgia.ru/20210920/v-batumi-poyavitsya-palmovyy-ostrov-kak-259721275.html

Прямо как в Дубае: в Батуми появится "Пальмовый остров"

Прямо как в Дубае: в Батуми появится "Пальмовый остров"

Прототип "Пальмового острова", который должен появиться в Аджарии, расположен в ОАЭ 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T10:16+0400

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туризм в грузии

торнике рижвадзе

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Искусственный "Пальмовый остров" будет построен в черноморском городе Батуми, рассказал председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в программе "Ноэстан" на телеканале "Имеди".По словам главы правительства, над проектом будет работать международная группа дизайнеров и архитекторов.По его словам, речь идет о вложении нескольких сотен миллионов долларов."С одной стороны, это будет уникальный проект по своему значению, и мы сможем идти в ногу с мировым прогрессом и создать новую туристическую локацию на море, и, конечно же, появятся новые экономические возможности и рабочие места", – сказал Рижвадзе.Прототип "Пальмового острова", который должен появиться в Аджарии, расположен в Объединенных Арабских Эмиратах. Архипелаг состоит из трех больших островов, имеющих форму пальмы.Туристы , побывавшие на острове, называют его "Восьмым чудом света".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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