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Прямо как в Дубае: в Батуми появится "Пальмовый остров"
Прямо как в Дубае: в Батуми появится "Пальмовый остров"
Прототип "Пальмового острова", который должен появиться в Аджарии, расположен в ОАЭ 20.09.2021, Sputnik Грузия
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оаэ
туризм в грузии
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Искусственный "Пальмовый остров" будет построен в черноморском городе Батуми, рассказал председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в программе "Ноэстан" на телеканале "Имеди".По словам главы правительства, над проектом будет работать международная группа дизайнеров и архитекторов.По его словам, речь идет о вложении нескольких сотен миллионов долларов."С одной стороны, это будет уникальный проект по своему значению, и мы сможем идти в ногу с мировым прогрессом и создать новую туристическую локацию на море, и, конечно же, появятся новые экономические возможности и рабочие места", – сказал Рижвадзе.Прототип "Пальмового острова", который должен появиться в Аджарии, расположен в Объединенных Арабских Эмиратах. Архипелаг состоит из трех больших островов, имеющих форму пальмы.Туристы , побывавшие на острове, называют его "Восьмым чудом света".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, батуми, аджария, туризм, оаэ, туризм в грузии, торнике рижвадзе

Прямо как в Дубае: в Батуми появится "Пальмовый остров"

10:16 20.09.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЧерноморское побережье - вид на город Батуми с моря на закате в облачную погоду
Черноморское побережье - вид на город Батуми с моря на закате в облачную погоду - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Прототип "Пальмового острова", который должен появиться в Аджарии, расположен в ОАЭ
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Искусственный "Пальмовый остров" будет построен в черноморском городе Батуми, рассказал председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в программе "Ноэстан" на телеканале "Имеди".
По словам главы правительства, над проектом будет работать международная группа дизайнеров и архитекторов.

"Мы уже договорились с конкретной инвестиционной группой, что в Батуми будет построен искусственный архипелаг. Предусмотрены довольно большие вложения. В этом году мы начнем углубленное исследование. Мы пригласим международных архитекторов, дизайнеров, строителей, и как только будет подтверждена экономическая целесообразность проекта, очень скоро начнется его строительство", – рассказал Рижвадзе.

По его словам, речь идет о вложении нескольких сотен миллионов долларов.
"С одной стороны, это будет уникальный проект по своему значению, и мы сможем идти в ногу с мировым прогрессом и создать новую туристическую локацию на море, и, конечно же, появятся новые экономические возможности и рабочие места", – сказал Рижвадзе.
Прототип "Пальмового острова", который должен появиться в Аджарии, расположен в Объединенных Арабских Эмиратах. Архипелаг состоит из трех больших островов, имеющих форму пальмы.
Туристы , побывавшие на острове, называют его "Восьмым чудом света".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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