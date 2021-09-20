https://sputnik-georgia.ru/20210920/v-gruziyu-pytalis-vvezti-kontrabandnoe-zoloto-259747554.html

В Грузию пытались ввезти контрабандное золото

В Грузию пытались ввезти контрабандное золото

Общая стоимость обнаруженных ювелирных изделий составляет 28 тысяч лари 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T18:46+0400

2021-09-20T18:46+0400

2021-09-20T18:46+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Пограничные офицеры Грузии выявили несколько фактов незаконного ввоза на территорию Грузии незадекларированных драгоценностей из золота, говорится в сообщении службы доходов министерства финансов.Один случай был выявлен на грузино-турецкой границе в Сарпи. При осмотре машины гражданина Грузии было обнаружено почти 46 граммов незадекларированных ювелирных изделий.Второй факт нарушения был выявлен при осмотре багажа одного из путешественников, также гражданина Грузии. Были обнаружены драгоценности общим весом 130,43 грамма.Еще одна попытка ввоза незадекларированного золота была выявлена на азербайджано-грузинской границе. Пограничники обнаружили при осмотре 56,25 грамма незадекларированных украшений. Общая стоимость обнаруженных ювелирных изделий составляет 28 тысяч лари - именно такую сумму штрафа пришлось заплатить нарушителям согласно грузинскому законодательству.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210716/Gruzinskie-tamozhenniki-presekli-kontrabandu-bolee-polukilogramma-zolota-252337731.html

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