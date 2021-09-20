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В Грузию пытались ввезти контрабандное золото
В Грузию пытались ввезти контрабандное золото
Общая стоимость обнаруженных ювелирных изделий составляет 28 тысяч лари 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T18:46+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Пограничные офицеры Грузии выявили несколько фактов незаконного ввоза на территорию Грузии незадекларированных драгоценностей из золота, говорится в сообщении службы доходов министерства финансов.Один случай был выявлен на грузино-турецкой границе в Сарпи. При осмотре машины гражданина Грузии было обнаружено почти 46 граммов незадекларированных ювелирных изделий.Второй факт нарушения был выявлен при осмотре багажа одного из путешественников, также гражданина Грузии. Были обнаружены драгоценности общим весом 130,43 грамма.Еще одна попытка ввоза незадекларированного золота была выявлена на азербайджано-грузинской границе. Пограничники обнаружили при осмотре 56,25 грамма незадекларированных украшений. Общая стоимость обнаруженных ювелирных изделий составляет 28 тысяч лари - именно такую сумму штрафа пришлось заплатить нарушителям согласно грузинскому законодательству.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210716/Gruzinskie-tamozhenniki-presekli-kontrabandu-bolee-polukilogramma-zolota-252337731.html
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новости, грузия, азербайджан, турция, контрабанда, золото, преступность в грузии

В Грузию пытались ввезти контрабандное золото

18:46 20.09.2021
280
© Sputnik / Alex ShlamovДрагоценности золото серебро
Драгоценности золото серебро - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
Общая стоимость обнаруженных ювелирных изделий составляет 28 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Пограничные офицеры Грузии выявили несколько фактов незаконного ввоза на территорию Грузии незадекларированных драгоценностей из золота, говорится в сообщении службы доходов министерства финансов.
Один случай был выявлен на грузино-турецкой границе в Сарпи. При осмотре машины гражданина Грузии было обнаружено почти 46 граммов незадекларированных ювелирных изделий.
Второй факт нарушения был выявлен при осмотре багажа одного из путешественников, также гражданина Грузии. Были обнаружены драгоценности общим весом 130,43 грамма.
Еще одна попытка ввоза незадекларированного золота была выявлена на азербайджано-грузинской границе. Пограничники обнаружили при осмотре 56,25 грамма незадекларированных украшений.
Драгоценности золото серебро - Sputnik Грузия, 1920, 16.07.2021
Грузинские таможенники пресекли контрабанду более полукилограмма золота
16 июля, 13:41
366
Общая стоимость обнаруженных ювелирных изделий составляет 28 тысяч лари - именно такую сумму штрафа пришлось заплатить нарушителям согласно грузинскому законодательству.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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