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Возобновляется паромное сообщение из Поти в Краснодарский край
Возобновляется паромное сообщение из Поти в Краснодарский край
В проекте заинтересована армянская сторона, чтобы увеличить товарооборот с Россией 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T16:41+0400
2021-09-20T16:41+0400
2021-09-20T17:19+0400
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юкжд
паромная переправа
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. В Армении заговорили о намерении восстановить паромное сообщение между портами Поти (Западная Грузия) и Кавказ (Краснодарский край России), сообщает Sputnik Армения. Проект намерены осуществить армянские власти вместе с "Южно-Кавказской железной дорогой" (ЮКЖД - дочерняя компания ОАО "Российские железные дороги - ред.). Об инициативе в понедельник рассказал вице-премьер Армении Мгер Григорян в ходе армяно-российского бизнес-форума в Ереване.Армяно-российский бизнес-форум проходит в Ереване 20 сентября. В нем принимают участие вице-премьеры, министры и представители крупного бизнеса двух стран. Мероприятие проводится при поддержке правительства России. На одной из панельных дискуссий ожидается выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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армения, экономика, россия, новости, грузия, юкжд, паромная переправа
Возобновляется паромное сообщение из Поти в Краснодарский край
16:41 20.09.2021 (обновлено: 17:19 20.09.2021)
В проекте заинтересована армянская сторона, чтобы увеличить товарооборот с Россией
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik.
В Армении заговорили о намерении восстановить паромное сообщение между портами Поти (Западная Грузия) и Кавказ (Краснодарский край России), сообщает Sputnik Армения
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Проект намерены осуществить армянские власти вместе с "Южно-Кавказской железной дорогой" (ЮКЖД - дочерняя компания ОАО "Российские железные дороги - ред.). Об инициативе в понедельник рассказал вице-премьер Армении Мгер Григорян в ходе армяно-российского бизнес-форума в Ереване.
"В ближайшее время совместно с ЮКЖД мы планируем возобновить паромное сообщение по маршруту порт Поти – порт Кавказ, что позволит увеличить товарооборот между нашими странами", – сказал Григорян.
Армяно-российский бизнес-форум проходит в Ереване 20 сентября. В нем принимают участие вице-премьеры, министры и представители крупного бизнеса двух стран. Мероприятие проводится при поддержке правительства России. На одной из панельных дискуссий ожидается выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
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