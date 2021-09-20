https://sputnik-georgia.ru/20210920/vozobnovlyaetsya-paromnoe-soobschenie-iz-poti-v-krasnodarskiy-kray-259732842.html

Возобновляется паромное сообщение из Поти в Краснодарский край

Возобновляется паромное сообщение из Поти в Краснодарский край

В проекте заинтересована армянская сторона, чтобы увеличить товарооборот с Россией 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T16:41+0400

2021-09-20T16:41+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. В Армении заговорили о намерении восстановить паромное сообщение между портами Поти (Западная Грузия) и Кавказ (Краснодарский край России), сообщает Sputnik Армения. Проект намерены осуществить армянские власти вместе с "Южно-Кавказской железной дорогой" (ЮКЖД - дочерняя компания ОАО "Российские железные дороги - ред.). Об инициативе в понедельник рассказал вице-премьер Армении Мгер Григорян в ходе армяно-российского бизнес-форума в Ереване.Армяно-российский бизнес-форум проходит в Ереване 20 сентября. В нем принимают участие вице-премьеры, министры и представители крупного бизнеса двух стран. Мероприятие проводится при поддержке правительства России. На одной из панельных дискуссий ожидается выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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армения, экономика, россия, новости, грузия, юкжд, паромная переправа