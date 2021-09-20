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Вулкан проснулся на Канарских островах: туризм под угрозой

Вулкан проснулся на Канарских островах: туризм под угрозой

Испанские власти рекомендовали авиакомпаниям временно воздержаться от полетов на три канарских острова 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T08:36+0400

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2021-09-20T08:36+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Извержение вулкана Кумбре-Вьеха зафиксировано на острове Пальма, который входит в состав Канарского архипелага, сообщает испанское агентство EFE.Сейсмическая активность усилилась на острове неделю назад. За прошлые 7 дней специалисты зафиксировали более 20 тысяч землетрясений в районе вулкана и начали эвакуацию людей, которые проживают в районе города Эль-Пасо.Сейчас из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов – дыма и пепла, информации о пострадавших в результате извержения в экстренные службы не поступало.Авиационные власти попросили авиакомпании, в том числе туристические чартеры воздержаться от полетов на три канарских острова – Пальму, Гомеру и Иерро.Последний раз вулкан на Пальме извергался в 1971 году, тогда это был Тенегья. До этого на острове в 1949 году дал о себе знать другой вулкан – Сан-Хуан.

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