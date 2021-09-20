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Выборы в Госдуму России: обработано более 60% протоколов
Выборы в Госдуму России: обработано более 60% протоколов
Согласно предварительным результатам, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5% 20.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия России обработала 60,06% протоколов участковых комиссий на завершившихся накануне выборах в Государственную думу.Согласно данным ЦИК, лидирует партия "Единая Россия" с 47,16% по федеральному округу, на втором месте КПРФ с 20,89%, на третьем – ЛДПР с 7,9%, следует из данных ЦИК после обработки 60,06% протоколов УИК.В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия" с 7,54%, за ней следуют "Новые люди" с 5,77%.Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%.Партия пенсионеров набирает 2,67%, "Коммунисты России" – 1,36%, "Яблоко" – 1,07%, "Зеленые" – 0,87%, "Родина" – 0,73%, РПСС – 0,71%, "Зелёная альтернатива" – 0,56%, Партия Роста – 0,37%, Гражданская платформа – 0,14%.На выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" набрала 54,2% по федеральному округу, КПРФ – 13,34%, ЛДПР – 13,14%, "Справедливая Россия" – 6,22%, "Коммунисты России" – 2,27%, "Яблоко" – 1,9%.
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Выборы в Госдуму России: обработано более 60% протоколов

08:01 20.09.2021 (обновлено: 08:12 20.09.2021)
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© photo: Sputnik / Vitaly An'kov / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov
/
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Согласно предварительным результатам, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%
ТБИЛИСИ, 20 сен Sputnik. Центральная избирательная комиссия России обработала 60,06% протоколов участковых комиссий на завершившихся накануне выборах в Государственную думу.
Согласно данным ЦИК, лидирует партия "Единая Россия" с 47,16% по федеральному округу, на втором месте КПРФ с 20,89%, на третьем – ЛДПР с 7,9%, следует из данных ЦИК после обработки 60,06% протоколов УИК.
В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия" с 7,54%, за ней следуют "Новые люди" с 5,77%.
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Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%.
Партия пенсионеров набирает 2,67%, "Коммунисты России" – 1,36%, "Яблоко" – 1,07%, "Зеленые" – 0,87%, "Родина" – 0,73%, РПСС – 0,71%, "Зелёная альтернатива" – 0,56%, Партия Роста – 0,37%, Гражданская платформа – 0,14%.
На выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" набрала 54,2% по федеральному округу, КПРФ – 13,34%, ЛДПР – 13,14%, "Справедливая Россия" – 6,22%, "Коммунисты России" – 2,27%, "Яблоко" – 1,9%.
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