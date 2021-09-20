https://sputnik-georgia.ru/20210920/vybory-v-gosdumu-rossii-obrabotano-bolee-60-protokolov-259722129.html

Выборы в Госдуму России: обработано более 60% протоколов

Выборы в Госдуму России: обработано более 60% протоколов

Согласно предварительным результатам, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5% 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T08:01+0400

2021-09-20T08:01+0400

2021-09-20T08:12+0400

россия

новости

новости из россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/13/259716198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea276d8bf7bf38426cafe3c93f96444c.jpg

ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия России обработала 60,06% протоколов участковых комиссий на завершившихся накануне выборах в Государственную думу.Согласно данным ЦИК, лидирует партия "Единая Россия" с 47,16% по федеральному округу, на втором месте КПРФ с 20,89%, на третьем – ЛДПР с 7,9%, следует из данных ЦИК после обработки 60,06% протоколов УИК.В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия" с 7,54%, за ней следуют "Новые люди" с 5,77%.Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%.Партия пенсионеров набирает 2,67%, "Коммунисты России" – 1,36%, "Яблоко" – 1,07%, "Зеленые" – 0,87%, "Родина" – 0,73%, РПСС – 0,71%, "Зелёная альтернатива" – 0,56%, Партия Роста – 0,37%, Гражданская платформа – 0,14%.На выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" набрала 54,2% по федеральному округу, КПРФ – 13,34%, ЛДПР – 13,14%, "Справедливая Россия" – 6,22%, "Коммунисты России" – 2,27%, "Яблоко" – 1,9%.

https://sputnik-georgia.ru/20210919/259718651.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, новости из россии, в мире