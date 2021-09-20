https://sputnik-georgia.ru/20210920/vybory-v-gosdumu-rossii-obrabotano-bolee-60-protokolov-259722129.html
Выборы в Госдуму России: обработано более 60% протоколов
Выборы в Госдуму России: обработано более 60% протоколов
Согласно предварительным результатам, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5% 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T08:01+0400
2021-09-20T08:01+0400
2021-09-20T08:12+0400
россия
новости
новости из россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/13/259716198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea276d8bf7bf38426cafe3c93f96444c.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия России обработала 60,06% протоколов участковых комиссий на завершившихся накануне выборах в Государственную думу.Согласно данным ЦИК, лидирует партия "Единая Россия" с 47,16% по федеральному округу, на втором месте КПРФ с 20,89%, на третьем – ЛДПР с 7,9%, следует из данных ЦИК после обработки 60,06% протоколов УИК.В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия" с 7,54%, за ней следуют "Новые люди" с 5,77%.Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%.Партия пенсионеров набирает 2,67%, "Коммунисты России" – 1,36%, "Яблоко" – 1,07%, "Зеленые" – 0,87%, "Родина" – 0,73%, РПСС – 0,71%, "Зелёная альтернатива" – 0,56%, Партия Роста – 0,37%, Гражданская платформа – 0,14%.На выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" набрала 54,2% по федеральному округу, КПРФ – 13,34%, ЛДПР – 13,14%, "Справедливая Россия" – 6,22%, "Коммунисты России" – 2,27%, "Яблоко" – 1,9%.
https://sputnik-georgia.ru/20210919/259718651.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/13/259716198_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_a4ebb365f346242c7f7a3e75f696463a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, новости из россии, в мире
Выборы в Госдуму России: обработано более 60% протоколов
08:01 20.09.2021 (обновлено: 08:12 20.09.2021)
Согласно предварительным результатам, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия России обработала 60,06% протоколов участковых комиссий на завершившихся накануне выборах в Государственную думу.
Согласно данным ЦИК, лидирует партия "Единая Россия" с 47,16% по федеральному округу, на втором месте КПРФ с 20,89%, на третьем – ЛДПР с 7,9%, следует из данных ЦИК после обработки 60,06% протоколов УИК.
В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия" с 7,54%, за ней следуют "Новые люди" с 5,77%.
Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%.
Партия пенсионеров набирает 2,67%, "Коммунисты России" – 1,36%, "Яблоко" – 1,07%, "Зеленые" – 0,87%, "Родина" – 0,73%, РПСС – 0,71%, "Зелёная альтернатива" – 0,56%, Партия Роста – 0,37%, Гражданская платформа – 0,14%.
На выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" набрала 54,2% по федеральному округу, КПРФ – 13,34%, ЛДПР – 13,14%, "Справедливая Россия" – 6,22%, "Коммунисты России" – 2,27%, "Яблоко" – 1,9%.