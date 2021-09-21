https://sputnik-georgia.ru/20210921/dinamo-tbilisi-razgromilo-shukuru-v-chempionate-gruzii-po-futbolu-259764298.html

"Динамо" Тбилиси разгромило "Шукуру" в чемпионате Грузии по футболу

"Динамо" Тбилиси разгромило "Шукуру" в чемпионате Грузии по футболу

Несмотря на победу, "Динамо" Тбилиси отстает от "Динамо" Батуми в турнирной таблице 21.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-21T13:49+0400

2021-09-21T13:49+0400

2021-09-21T13:49+0400

спорт

новости

грузия

футбол

фк "динамо" тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/15/259764201_0:95:1920:1175_1920x0_80_0_0_c40aad20ed9cd1c4b0016925edfac640.jpg

ТБИЛИСИ, 21 сен – Sputnik. "Динамо" Тбилиси обыграло кобулетскую "Шукуру" 4:0 в XXV туре Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу и прервало двухматчевую серию без побед.В каждом из таймов подопечные Кахи Цхададзе забили по два мяча. До перерыва отличились Зоран Марушич и Осей Барнс, а после перерыва Марушич оформил дубль, а итоговый счет на 83 минуте установил Леван Харабадзе.До этого последняя победа столичного клуба была в XXII туре, когда в столичном дерби был обыгран "Сабуртало" (2:1). После этого динамовцы проиграли "Телава" (0:1) и сыграли вничью с "Дилой" из Гори (0:0).Несмотря на столь убедительную победу, "Динамо" Тбилиси по-прежнему отстает на пять очков от "Динамо" Батуми в турнирной таблице. В отчетном туре черноморский клуб с минимальным преимуществом 1:0 обыграл "Телави".На третье место по итогам XXV тура вышел тбилисский "Сабуртало".Результаты XXV тура Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, футбол, фк "динамо" тбилиси