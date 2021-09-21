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"Динамо" Тбилиси разгромило "Шукуру" в чемпионате Грузии по футболу
"Динамо" Тбилиси разгромило "Шукуру" в чемпионате Грузии по футболу
Несмотря на победу, "Динамо" Тбилиси отстает от "Динамо" Батуми в турнирной таблице 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T13:49+0400
2021-09-21T13:49+0400
2021-09-21T13:49+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен – Sputnik. "Динамо" Тбилиси обыграло кобулетскую "Шукуру" 4:0 в XXV туре Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу и прервало двухматчевую серию без побед.В каждом из таймов подопечные Кахи Цхададзе забили по два мяча. До перерыва отличились Зоран Марушич и Осей Барнс, а после перерыва Марушич оформил дубль, а итоговый счет на 83 минуте установил Леван Харабадзе.До этого последняя победа столичного клуба была в XXII туре, когда в столичном дерби был обыгран "Сабуртало" (2:1). После этого динамовцы проиграли "Телава" (0:1) и сыграли вничью с "Дилой" из Гори (0:0).Несмотря на столь убедительную победу, "Динамо" Тбилиси по-прежнему отстает на пять очков от "Динамо" Батуми в турнирной таблице. В отчетном туре черноморский клуб с минимальным преимуществом 1:0 обыграл "Телави".На третье место по итогам XXV тура вышел тбилисский "Сабуртало".Результаты XXV тура Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, фк "динамо" тбилиси
"Динамо" Тбилиси разгромило "Шукуру" в чемпионате Грузии по футболу
Несмотря на победу, "Динамо" Тбилиси отстает от "Динамо" Батуми в турнирной таблице
ТБИЛИСИ, 21 сен – Sputnik. "Динамо" Тбилиси обыграло кобулетскую "Шукуру" 4:0 в XXV туре Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу и прервало двухматчевую серию без побед.
В каждом из таймов подопечные Кахи Цхададзе забили по два мяча. До перерыва отличились Зоран Марушич и Осей Барнс, а после перерыва Марушич оформил дубль, а итоговый счет на 83 минуте установил Леван Харабадзе.
До этого последняя победа столичного клуба была в XXII туре, когда в столичном дерби был обыгран "Сабуртало" (2:1). После этого динамовцы проиграли "Телава" (0:1) и сыграли вничью с "Дилой" из Гори (0:0).
Несмотря на столь убедительную победу, "Динамо" Тбилиси по-прежнему отстает на пять очков от "Динамо" Батуми в турнирной таблице. В отчетном туре черноморский клуб с минимальным преимуществом 1:0 обыграл "Телави".
На третье место по итогам XXV тура вышел тбилисский "Сабуртало".
Результаты XXV тура Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу:
"Шукура" (Кобулети) - "Динамо" Тбилиси 0:4
"Телави" - "Динамо" Батуми 0:1
"Локомотив" (Тбилиси) - "Самгурали" (Цхалтубо) 2:2
"Дила" (Гори) - "Сабуртало" (Тбилиси) 0:0
"Самтредиа" - "Торпедо" (Кутаиси) 4:1.
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