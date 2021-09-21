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Какой сегодня церковный праздник: 21 сентября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 21 сентября 2021
По православному церковному календарю 21 сентября отмечают праздник Рождества Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T01:00+0400
2021-09-21T01:00+0400
религия
справки
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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По церковному календарю 21 сентября отмечают день памяти святых Иоанна и Георгия. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Рождество Пресвятой БогородицыПо церковному календарю 21 сентября отмечают праздник Рождества Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии - день всемирной радости.Родилась Дева Мария в небольшом Галилейском городе Назарете. Родители Богородицы - праведные Иоаким из рода царя Давида и Анна из рода первосвященника Аарона, достигнув преклонных лет были бездетны, но не теряли надежды на Божью милость.В библейские времена бездетность считалось Божьем наказанием за грехи, и супруги незаслуженно терпели пренебрежительное отношение соотечественников.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного &gt;&gt;&gt;В один из праздников они отправились в Иерусалимский храм, чтобы принести Господу положенные жертвы. Первосвященник полагая, что Иоаким не имеет Божьего благословения, отказался принять жертвы от бездетного старца, чем его очень опечалил.Не возвращаясь домой, Иоаким удалился в пустыню, где сорок дней провел в строгом посте и молитве, моля Господа о милости. Узнав о решении мужа, праведная Анна тоже стала поститься и молиться о даровании ребенка, обещая рожденное дитя в дар Богу.Господь услышал молитвы праведников, ангел возвестил Иоакиму и Анне, что у них скоро родится дочь, которую благословит весь род человеческий. Назвав девочку Марией, родители воспитывали Ее в любви к Господу. В три года малышку отвели в храм Божий, чтобы посвятить ребенка, как и обещали на служение Господу.Впервые о празднике Рождества Пресвятой Богородицы упоминается в V веке. С большой торжественностью праздник стали отмечать в Греческой церкви с VII-VIII веков.Грузинские исповедникиПо церковному календарю 21 сентября поминают преподобных Иоанна и Георгия, исповедников грузинских.Жизнь преподобных связана с монастырем Бетания, расположенного недалеко от Тбилиси. Обитель существует со времен царицы Тамары и называлась Вифания, в честь местности рядом с Иерусалимом.Родился Иоанн (Майсурадзе) в Южной Осетии. Еще подростком он поселился в древнем монастыре Бетания. Затем провел несколько лет на святой горе Афон, откуда в Грузию вернулся уже в сане иеромонаха.Настоятелем монастыря Бетания преподобный стал в 20-е годы. В 1921 году в монастыре оставались лишь два монаха. Как-то в обитель пришли вооруженные чекисты и объявили, что иноков вызывают в Тбилиси.Монахов по дороге расстреляли, а настоятеля, который чудом остался жив, пуля прошла сквозь грудь, выходили монахини соседней обители. Вернувшись в свой монастырь, Святой Иоанн больше никогда не покидал его.Монах Георгий (Мхеидзе), происходивший из обедневшего княжеского рода, пришел в обитель в 1924 году. С юных лет почувствовав призвание к монашеству, Георгий, оставив учебу в военном училище в Петербурге, жил некоторое время отшельником.Преподобный, до своего прихода в Бетанию, жил в Хирском монастыре, закрытом в 1924-м. Он прославился даром милосердия, так как мог отдать последнее, в том числе и одежду, встречному нищему.Благодаря преподобным Иоанну и Георгию, Бетания, во время коммунистических гонений долгие годы оставалась монашеской обителью. До самой кончины они жили в монастыре.И хотя обитель считалась недействующей, а святые официально числились "сторожами памятника архитектуры", в храме, где висели иконы, постоянно горели лампады, совершались богослужения, крестные ходы, венчали и крестили.Преподобный Иоанн скончался в 1957 году, а преподобный Георгий в 1962-м, приняв великую схиму с именем Иоанн, за пять лет до кончины. Святые похоронены в Бетании.ИмениныПо церковному календарю 21 сентября именины отмечают Иоанн и Георгий.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 21 сентября 2021

01:00 21.09.2021
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© Sputnik / Alexander ImedashviliСобор Сиони
Собор Сиони - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
По православному церковному календарю 21 сентября отмечают праздник Рождества Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии
По церковному календарю 21 сентября отмечают день памяти святых Иоанна и Георгия. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Рождество Пресвятой Богородицы

По церковному календарю 21 сентября отмечают праздник Рождества Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии - день всемирной радости.
Родилась Дева Мария в небольшом Галилейском городе Назарете. Родители Богородицы - праведные Иоаким из рода царя Давида и Анна из рода первосвященника Аарона, достигнув преклонных лет были бездетны, но не теряли надежды на Божью милость.
В библейские времена бездетность считалось Божьем наказанием за грехи, и супруги незаслуженно терпели пренебрежительное отношение соотечественников.
Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>
В один из праздников они отправились в Иерусалимский храм, чтобы принести Господу положенные жертвы. Первосвященник полагая, что Иоаким не имеет Божьего благословения, отказался принять жертвы от бездетного старца, чем его очень опечалил.
Не возвращаясь домой, Иоаким удалился в пустыню, где сорок дней провел в строгом посте и молитве, моля Господа о милости. Узнав о решении мужа, праведная Анна тоже стала поститься и молиться о даровании ребенка, обещая рожденное дитя в дар Богу.
Господь услышал молитвы праведников, ангел возвестил Иоакиму и Анне, что у них скоро родится дочь, которую благословит весь род человеческий. Назвав девочку Марией, родители воспитывали Ее в любви к Господу. В три года малышку отвели в храм Божий, чтобы посвятить ребенка, как и обещали на служение Господу.
Впервые о празднике Рождества Пресвятой Богородицы упоминается в V веке. С большой торжественностью праздник стали отмечать в Греческой церкви с VII-VIII веков.

Грузинские исповедники

По церковному календарю 21 сентября поминают преподобных Иоанна и Георгия, исповедников грузинских.
Жизнь преподобных связана с монастырем Бетания, расположенного недалеко от Тбилиси. Обитель существует со времен царицы Тамары и называлась Вифания, в честь местности рядом с Иерусалимом.
Родился Иоанн (Майсурадзе) в Южной Осетии. Еще подростком он поселился в древнем монастыре Бетания. Затем провел несколько лет на святой горе Афон, откуда в Грузию вернулся уже в сане иеромонаха.
Настоятелем монастыря Бетания преподобный стал в 20-е годы. В 1921 году в монастыре оставались лишь два монаха. Как-то в обитель пришли вооруженные чекисты и объявили, что иноков вызывают в Тбилиси.
© Courtesy of Nestan ChitayaГрузинская икона с изображением Богородицы
Грузинская икона с изображением Богородицы - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
Грузинская икона с изображением Богородицы
© Courtesy of Nestan Chitaya
Монахов по дороге расстреляли, а настоятеля, который чудом остался жив, пуля прошла сквозь грудь, выходили монахини соседней обители. Вернувшись в свой монастырь, Святой Иоанн больше никогда не покидал его.
Монах Георгий (Мхеидзе), происходивший из обедневшего княжеского рода, пришел в обитель в 1924 году. С юных лет почувствовав призвание к монашеству, Георгий, оставив учебу в военном училище в Петербурге, жил некоторое время отшельником.
Преподобный, до своего прихода в Бетанию, жил в Хирском монастыре, закрытом в 1924-м. Он прославился даром милосердия, так как мог отдать последнее, в том числе и одежду, встречному нищему.
Благодаря преподобным Иоанну и Георгию, Бетания, во время коммунистических гонений долгие годы оставалась монашеской обителью. До самой кончины они жили в монастыре.
И хотя обитель считалась недействующей, а святые официально числились "сторожами памятника архитектуры", в храме, где висели иконы, постоянно горели лампады, совершались богослужения, крестные ходы, венчали и крестили.
Преподобный Иоанн скончался в 1957 году, а преподобный Георгий в 1962-м, приняв великую схиму с именем Иоанн, за пять лет до кончины. Святые похоронены в Бетании.

Именины

По церковному календарю 21 сентября именины отмечают Иоанн и Георгий.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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