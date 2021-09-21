Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210921/kanadskaya-gruppa-badbadnotgood-snyala-klip-v-kazbegi-259772605.html
Канадская группа BadBadNotGood сняла клип в Казбеги
Канадская группа BadBadNotGood сняла клип в Казбеги
Над съемками клипа работала грузинская рекламная компания Metro Production 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T17:32+0400
2021-09-21T17:32+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
культура
новости
грузия
казбеги
канада
музыка
музыкальный клип
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/14/249019101_0:16:3001:1704_1920x0_80_0_0_ca472fb45e0e6a151fa73866e8790444.jpg
ТБИЛИСИ, 21 cен — Sputnik. Канадская инструментальная группа BadBadNotGood опубликовала клип на новую песню Beside April, который снимался в Грузии, в Казбеги.Над клипом работал режиссер Камил Саммерс-Валли (Camille Summers-Valli). Трек Beside April войдет в грядущий альбом группы Talk Memory, который поступит в продажу 8 октября.Стоит отметить, что клипом также занималась грузинская рекламная компания Metro Production, поэтому в нем участвуют грузинские актеры.Группа BadBadNotGood была создана в 2010 году в Торонто. В течение года нео-джазовый коллектив выпустил свой дебютный альбом BBNG. На данный момент музыканты выпустили четыре студийных альбома. Группа в разное время сотрудничала с такими артистами, как Кендрик Ламар, Дэнни Браун, The Creator, Earl Sweatshirt и другими.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
казбеги
канада
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/14/249019101_101:0:2768:2000_1920x0_80_0_0_f7d9c86fd0625f1d4a46e8f437015a02.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости, грузия, казбеги, канада, музыка, музыкальный клип

Канадская группа BadBadNotGood сняла клип в Казбеги

17:32 21.09.2021
185
© Sputnik / Alexander ImedashviliВоенно-Грузинская дорога в горах Кавказа
Военно-Грузинская дорога в горах Кавказа - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Над съемками клипа работала грузинская рекламная компания Metro Production
ТБИЛИСИ, 21 cен — Sputnik. Канадская инструментальная группа BadBadNotGood опубликовала клип на новую песню Beside April, который снимался в Грузии, в Казбеги.
Над клипом работал режиссер Камил Саммерс-Валли (Camille Summers-Valli). Трек Beside April войдет в грядущий альбом группы Talk Memory, который поступит в продажу 8 октября.
Стоит отметить, что клипом также занималась грузинская рекламная компания Metro Production, поэтому в нем участвуют грузинские актеры.
Группа BadBadNotGood была создана в 2010 году в Торонто. В течение года нео-джазовый коллектив выпустил свой дебютный альбом BBNG. На данный момент музыканты выпустили четыре студийных альбома. Группа в разное время сотрудничала с такими артистами, как Кендрик Ламар, Дэнни Браун, The Creator, Earl Sweatshirt и другими.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
100000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:38Агентство Мoody's подтвердило кредитные рейтинги Грузии
18:03Крупные инвесторы из ОАЭ посетят Грузию в октябре
17:54Противостояние в Дманиси - по данным СМИ ранены активисты оппозиции
17:47Связали и выбросили в канал: раскрыты детали жестокого убийства на востоке Грузии
17:33Ставки принимаются: вернется ли Саакашвили в Грузию?
17:32Канадская группа BadBadNotGood сняла клип в Казбеги
16:41Предупреждение синоптиков – в Грузии ухудшится погода
16:11Ущерб, нанесенный градом, фермерам в Кахети покроет и страховка
15:56Заказчик "кровавых баннеров" в городах Грузии объяснил свои мотивы
15:41Леонид Слуцкий: у Кварацхелия миллион ушибов и куча гематом
15:26В Батуми выступили против строительства Пальмового острова
15:11Обвиняемому в убийстве олимпийскому чемпиону проведут психиатрическую экспертизу
14:56В тюрьмах Грузии возобновляются длительные свидания с заключенными
14:41Все кандидаты в мэры Тбилиси согласились на дебаты
14:35Нани Брегвадзе вновь стала прабабушкой
14:26Стали известны идеальные месяцы для отдыха в 2022 году
14:20Ртвели в разгаре: как в Грузии собирают урожай винограда - фото
14:19Почему жители Грузии отказываются от вакцинации?
13:49"Динамо" Тбилиси разгромило "Шукуру" в чемпионате Грузии по футболу
13:25В Тбилиси завезли новую партию автобусов и микроавтобусов