https://sputnik-georgia.ru/20210921/kanadskaya-gruppa-badbadnotgood-snyala-klip-v-kazbegi-259772605.html
Канадская группа BadBadNotGood сняла клип в Казбеги
Канадская группа BadBadNotGood сняла клип в Казбеги
Над съемками клипа работала грузинская рекламная компания Metro Production 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T17:32+0400
2021-09-21T17:32+0400
2021-09-21T17:32+0400
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ТБИЛИСИ, 21 cен — Sputnik. Канадская инструментальная группа BadBadNotGood опубликовала клип на новую песню Beside April, который снимался в Грузии, в Казбеги.Над клипом работал режиссер Камил Саммерс-Валли (Camille Summers-Valli). Трек Beside April войдет в грядущий альбом группы Talk Memory, который поступит в продажу 8 октября.Стоит отметить, что клипом также занималась грузинская рекламная компания Metro Production, поэтому в нем участвуют грузинские актеры.Группа BadBadNotGood была создана в 2010 году в Торонто. В течение года нео-джазовый коллектив выпустил свой дебютный альбом BBNG. На данный момент музыканты выпустили четыре студийных альбома. Группа в разное время сотрудничала с такими артистами, как Кендрик Ламар, Дэнни Браун, The Creator, Earl Sweatshirt и другими.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, казбеги, канада, музыка, музыкальный клип
Канадская группа BadBadNotGood сняла клип в Казбеги
Над съемками клипа работала грузинская рекламная компания Metro Production
ТБИЛИСИ, 21 cен — Sputnik. Канадская инструментальная группа BadBadNotGood опубликовала клип на новую песню Beside April, который снимался в Грузии, в Казбеги.
Над клипом работал режиссер Камил Саммерс-Валли (Camille Summers-Valli). Трек Beside April войдет в грядущий альбом группы Talk Memory, который поступит в продажу 8 октября.
Стоит отметить, что клипом также занималась грузинская рекламная компания Metro Production, поэтому в нем участвуют грузинские актеры.
Группа BadBadNotGood была создана в 2010 году в Торонто. В течение года нео-джазовый коллектив выпустил свой дебютный альбом BBNG. На данный момент музыканты выпустили четыре студийных альбома. Группа в разное время сотрудничала с такими артистами, как Кендрик Ламар, Дэнни Браун, The Creator, Earl Sweatshirt и другими.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.