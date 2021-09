https://sputnik-georgia.ru/20210921/kanadskaya-gruppa-badbadnotgood-snyala-klip-v-kazbegi-259772605.html

Канадская группа BadBadNotGood сняла клип в Казбеги

Канадская группа BadBadNotGood сняла клип в Казбеги

Над съемками клипа работала грузинская рекламная компания Metro Production 21.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-21T17:32+0400

2021-09-21T17:32+0400

2021-09-21T17:32+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

культура

новости

грузия

казбеги

канада

музыка

музыкальный клип

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/14/249019101_0:16:3001:1704_1920x0_80_0_0_ca472fb45e0e6a151fa73866e8790444.jpg

ТБИЛИСИ, 21 cен — Sputnik. Канадская инструментальная группа BadBadNotGood опубликовала клип на новую песню Beside April, который снимался в Грузии, в Казбеги.Над клипом работал режиссер Камил Саммерс-Валли (Camille Summers-Valli). Трек Beside April войдет в грядущий альбом группы Talk Memory, который поступит в продажу 8 октября.Стоит отметить, что клипом также занималась грузинская рекламная компания Metro Production, поэтому в нем участвуют грузинские актеры.Группа BadBadNotGood была создана в 2010 году в Торонто. В течение года нео-джазовый коллектив выпустил свой дебютный альбом BBNG. На данный момент музыканты выпустили четыре студийных альбома. Группа в разное время сотрудничала с такими артистами, как Кендрик Ламар, Дэнни Браун, The Creator, Earl Sweatshirt и другими.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

казбеги

канада

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, грузия, казбеги, канада, музыка, музыкальный клип