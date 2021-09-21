https://sputnik-georgia.ru/20210921/leonid-slutskiy-u-kvaratskheliya-million-ushibov-i-kucha-gematom-259768812.html
Леонид Слуцкий: у Кварацхелия миллион ушибов и куча гематом
Леонид Слуцкий: у Кварацхелия миллион ушибов и куча гематом
Слуцкий слишком эмоционально высказывал свои претензии арбитру, за что получил две желтые карточки 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T15:41+0400
2021-09-21T15:41+0400
2021-09-21T15:41+0400
спорт
футбол
хвича кварацхелия
клуб "зенит"
клуб "рубин"
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий выразил неудовлетворение работой главного арбитра Сергея Иванова, обслуживавшего матч VIII тура РПЛ против "Зенита", в котором казанский клуб на своем поле уступил 1:3.По мнению специалиста рефери недостаточно жестко наказывал игроков "Зенита" за нарушения правил.Во время матча Слуцкий слишком эмоционально высказывал свои претензии арбитру, за что на 62 минуте получил первую желтую карточку, а через 14 минут – вторую, после которой был обязан покинуть скамейку.Что касается Кварацхелия, то грузинский полузащитник был заменен на 73 минуте. Вместо него на поле вышел Солтмурад Бакаев.После поражения от "Зенита" "Рубин" опустился на пятое место в турнирной таблице. В восьми матчах РПЛ казанский клуб набрал 14 очков (четыре победы, две ничьи и два поражения).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Sputnik Грузия
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спорт, футбол, хвича кварацхелия, клуб "зенит", клуб "рубин"
Леонид Слуцкий: у Кварацхелия миллион ушибов и куча гематом
Слуцкий слишком эмоционально высказывал свои претензии арбитру, за что получил две желтые карточки
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий выразил неудовлетворение работой главного арбитра Сергея Иванова, обслуживавшего матч VIII тура РПЛ против "Зенита", в котором казанский клуб на своем поле уступил 1:3.
По мнению специалиста рефери недостаточно жестко наказывал игроков "Зенита" за нарушения правил.
"Если перечислять количество фолов, которые были и которые он не свистнул, у меня не хватит пальцев на руках и ногах. Во всем мире защищают игроков атакующего плана и правильно делают. У нас Кварацхелия сидит весь во льду, у него миллион ушибов и куча гематом. Ну, наверное, он сам себе все это поставил. Поэтому я считаю, и сказал уже об этом во флэш-интервью, что судья Иванов – профнепригоден", – сказал Слуцкий на пресс-конференции после матча.
Во время матча Слуцкий слишком эмоционально высказывал свои претензии арбитру, за что на 62 минуте получил первую желтую карточку, а через 14 минут – вторую, после которой был обязан покинуть скамейку.
Что касается Кварацхелия, то грузинский полузащитник был заменен на 73 минуте. Вместо него на поле вышел Солтмурад Бакаев.
После поражения от "Зенита" "Рубин" опустился на пятое место в турнирной таблице. В восьми матчах РПЛ казанский клуб набрал 14 очков (четыре победы, две ничьи и два поражения).
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