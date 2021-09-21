Леонид Слуцкий: у Кварацхелия миллион ушибов и куча гематом

"Если перечислять количество фолов, которые были и которые он не свистнул, у меня не хватит пальцев на руках и ногах. Во всем мире защищают игроков атакующего плана и правильно делают. У нас Кварацхелия сидит весь во льду, у него миллион ушибов и куча гематом. Ну, наверное, он сам себе все это поставил. Поэтому я считаю, и сказал уже об этом во флэш-интервью, что судья Иванов – профнепригоден", – сказал Слуцкий на пресс-конференции после матча.