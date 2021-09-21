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Предупреждение синоптиков – в Грузии ухудшится погода
Предупреждение синоптиков – в Грузии ухудшится погода
Температура в Грузии начинает падать, высоко в горах может выпасть первый снег 21.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Ухудшение погоды ожидается в Грузии в ближайшие дни.22-24 сентября синоптики прогнозируют временами дожди с грозой, в некоторых местах сильный ветер, а на море 2-3-балльный шторм, сообщается на странице Национального агентства окружающей среды в Facebook.По прогнозам синоптиков, 24 сентября температура воздуха значительно понизится. В некоторых местах в высокогорье может выпасть снег.Специалисты предупреждают, что ожидаемые осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, а в высокогорных регионах спровоцировать оползневые процессы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, погода

Предупреждение синоптиков – в Грузии ухудшится погода

16:41 21.09.2021 (обновлено: 17:22 21.09.2021)
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© photo: Sputnik / Said Tsarnayev / Перейти в фотобанкОсень в горах Чечни
Осень в горах Чечни - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
© photo: Sputnik / Said Tsarnayev
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Температура в Грузии начинает падать, высоко в горах может выпасть первый снег
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Ухудшение погоды ожидается в Грузии в ближайшие дни.
22-24 сентября синоптики прогнозируют временами дожди с грозой, в некоторых местах сильный ветер, а на море 2-3-балльный шторм, сообщается на странице Национального агентства окружающей среды в Facebook.
По прогнозам синоптиков, 24 сентября температура воздуха значительно понизится. В некоторых местах в высокогорье может выпасть снег.
Специалисты предупреждают, что ожидаемые осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, а в высокогорных регионах спровоцировать оползневые процессы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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