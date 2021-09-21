https://sputnik-georgia.ru/20210921/preduprezhdenie-sinoptikov--v-gruzii-ukhudshitsya-pogoda-259768210.html

Предупреждение синоптиков – в Грузии ухудшится погода

Предупреждение синоптиков – в Грузии ухудшится погода

Температура в Грузии начинает падать, высоко в горах может выпасть первый снег 21.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-21T16:41+0400

2021-09-21T16:41+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Ухудшение погоды ожидается в Грузии в ближайшие дни.22-24 сентября синоптики прогнозируют временами дожди с грозой, в некоторых местах сильный ветер, а на море 2-3-балльный шторм, сообщается на странице Национального агентства окружающей среды в Facebook.По прогнозам синоптиков, 24 сентября температура воздуха значительно понизится. В некоторых местах в высокогорье может выпасть снег.Специалисты предупреждают, что ожидаемые осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, а в высокогорных регионах спровоцировать оползневые процессы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, погода